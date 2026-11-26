Bancos y billeteras virtuales pasarán a combatir las estafas con las mismas reglas de juego tras una nueva resolución del Banco Central (BCRA).

La norma les exige un programa antifraude que cambiará cómo se organizan para prevenir, detectar y responder ante delitos informáticos. El esquema también alcanza a los usuarios, con más canales para denunciar, aunque sin definir aún si quien sufre un ataque puede recuperar su dinero.

La Comunicación A 8471 sobre programas antifraude comenzará a regir desde el 1 de diciembre para los bancos y desde septiembre de 2027, de forma plena, para las billeteras. Establece como algunos de sus ejes centrales:

Las entidades financieras deberán implementar un programa antifraude que integre prevención, detección, respuesta, resolución y aprendizaje , a cargo de un área o un responsable específico

que integre , a cargo de un área o un responsable específico La creación de una base de datos única, centralizada y trazable de denuncias por fraude interno y externo y de su tratamiento, que además guarde los montos reconocidos a los clientes y registre esos incidentes por separado

de denuncias por fraude interno y externo y de su tratamiento, que además guarde los montos reconocidos a los clientes y registre esos incidentes por separado La puesta en marcha y el mantenimiento de un plan de acción con múltiples canales para que usuarios, empleados y terceros den aviso de ilícitos, junto con información educativa para concientizar a la gente sobre los riesgos

"El 1 de diciembre rige para los bancos. Para las billeteras, hay un cronograma por etapas, y la primera ya empezó en septiembre", aclaró Diego Kupferberg, experto en desarrollo de negocios digitales, fundador de API Hub de Negocios y consultor de Findo, a iProUP.

Plazos y fechas límite del BCRA para las billeteras

Según especifica la disposición del organismo monetario, por un lado están las billeteras con cuentas de pago, conocidas como PSPCP, que ya avanzan con un esquema escalonado:

Tienen hasta el 31 de diciembre de 2026 para armar su marco de gestión del riesgo operacional y de fraude, con estructura, estrategia, políticas, roles y responsables, definir su nivel de tolerancia e identificar las vulnerabilidades de sus productos, servicios y canales digitales y de sus procesos críticos

para armar su marco de gestión del riesgo operacional y de fraude, con estructura, estrategia, políticas, roles y responsables, definir su nivel de tolerancia e identificar las vulnerabilidades de sus productos, servicios y canales digitales y de sus procesos críticos Entre enero y mayo de 2027 tendrán que precisar y documentar cómo relevan, evalúan, monitorean, controlan y mitigan esas amenazas en sus operaciones más sensibles

tendrán que precisar y documentar cómo relevan, evalúan, monitorean, controlan y mitigan esas amenazas en sus operaciones más sensibles Entre junio y agosto de 2027 deberán hacer una autoevaluación y presentar un reporte firmado por su máxima autoridad, con un informe especial de un auditor externo que certifique el cumplimiento integral

deberán hacer una autoevaluación y presentar un reporte firmado por su máxima autoridad, con un informe especial de un auditor externo que certifique el cumplimiento integral Desde el 1 de septiembre de 2027, la norma regirá para ellas de forma plena

Por otro lado, el resto de los PSP, los Proveedores de Servicios de Pago, deberán, desde el próximo 1 de enero, asignar la función de prevención a una unidad o un responsable, con tareas idénticas a las del sector bancario, dimensionar cuán expuestos están, armar un plan de mitigación y cumplir los requisitos de tecnología y seguridad de la información, en lo que Kupferberg describió como "un régimen más liviano" en el que "no se les exige el programa antifraude completo".

Sobre si estos lineamientos son una nueva obligación para las entidades u oficializan lo que se venía haciendo, sostuvo que "depende del actor" y detalló que "para los bancos, en buena medida formaliza", porque "el fraude ya existía como categoría dentro del riesgo operacional, y los grandes bancos ya tienen áreas antifraude, monitoreo transaccional y modelos propios".

"Para las billeteras el cambio es más profundo, porque pasan a jugar con las reglas de los bancos", resaltó, y advirtió que esta adecuación, "para una fintech chica, implica estructura, documentación y costo operacional y administrativo".

Es que, además de los pilares centrales, la norma les exige a las entidades, entre otros puntos:

Una gestión específica del fraude interno y externo , en todas sus etapas, desde la identificación y la evaluación hasta el control y la mitigación, incluido el manejo de las actualizaciones y de la tercerización de servicios

, en todas sus etapas, desde la identificación y la evaluación hasta el control y la mitigación, incluido el manejo de las actualizaciones y de la tercerización de servicios Monitoreos apoyados en soluciones tecnológicas para detectar a tiempo señales de alerta , considerando que el fraude también puede llegar a través de ciberincidentes

apoyados en para detectar a tiempo , considerando que el fraude también puede llegar a través de ciberincidentes Protocolos de actuación ante cada caso , con investigación, documentación, resolución y comunicación tanto puertas adentro como hacia afuera

, con investigación, documentación, resolución y comunicación tanto puertas adentro como hacia afuera Coordinación entre el área antifraude y las de cumplimiento, legales, ciberseguridad y prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva

entre el área antifraude y las de cumplimiento, legales, ciberseguridad y prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva C apacitación periódica del personal según su nivel de exposición al fraude, incluida la obligación de comunicar a tiempo cualquier sospecha.

según su nivel de exposición al fraude, incluida la obligación de comunicar a tiempo cualquier sospecha. Mecanismos para reportar a la Central de Prevención de Fraude y consultarla

Este marco se amplía con la Comunicación A 8473, publicado el pasado 3 de septiembre, que les da a las entidades una herramienta compartida que deberán aplicar en sus controles: un score de riesgo por persona, elaborado por los administradores de transferencias inmediatas con datos del BCRA y de la CPF.

Qué opinan bancos y fintech de la normativa contra el fraude

Cristian Justiniano, gerente senior de Prevención de Delitos Financieros de BBVA, destacó la nueva norma en el Finance Security Forum 2026, que se desarrolló el pasado 13 de noviembre en Plaza Galicia: "Veo positiva la regulación que obliga a todas las entidades a tener un programa antifraude".

Para Esteban Andrés Gabriel, CRSO de MODO, el sistema financiero todavía no está blindado frente a estafas cada vez más veloces. "Si bien hay regulaciones que están llevando a ese lado, falta mucha robustez para proteger al ecosistema. Hoy lo que le sucede a una entidad el lunes, le pasa a otra dos días después", alertó en el mismo foro.

Bancos y billeteras deberán reforzar sus controles para combatir las estafas

Soledad Barrera, coordinadora de Comisiones de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), dijo que "la regulación viene a equilibrar un poco la cuestión", con el argumento de que "mismos riesgos requieren mismas exigencias en materia de seguridad", y matizó que "no tiene que frenar la innovación, tiene que acompañarla".

Por el lado de las fintech, Augusto Fernández Villa, CEO y cofundador de Poincenot, reconoció que "el BCRA subió la vara de exigencia", a la vez que subrayó el daño que provoca el fraude, no solo en lo económico sino también en lo reputacional.

"Que un plazo fijo no tenga una mejor tasa o que una tarjeta no tenga el límite que quiero no se compara con el impacto negativo de que una persona entre a su homebanking y no encuentre nada. El fraude tiene un altísimo costo financiero y reputacional", remarcó.

En línea con esto, María Fernanda Martín, directora de Prevención de Fraude de Mercado Libre, explicó que la inteligencia artificial "baja muchísimo las barreras de entrada".

Y María Eugenia Acquaro, quien encabeza la Gestión de Cuentas para Latinoamérica de Noto360, resumió el efecto de la IA en este ámbito al asegurar que "lo democratizó". "Tenemos que proteger no solo nuestros activos sino también a las personas que, de buena fe, caen en distintos tipos de fraude", agregó.

Cómo cambia el día a día de bancos y billeteras ante las estafas

Diego Kupferberg planteó que, "más allá del organigrama" que establece la disposición del BCRA, "hay obligaciones operativas concretas" que cambian cómo bancos y billeteras operan en su día a día y encaran la gestión y prevención del fraude.

Puntualmente, enumeró cuatro:

Una base de datos única de denuncias: debe ser centralizada y trazable, guardar información como los montos reconocidos al cliente y registrar los incidentes de fraude de manera segregada dentro del listado de eventos de riesgo operacional. Esto fuerza a medir algo que muchas entidades hoy tienen disperso entre la mesa de ayuda, legales y seguridad

debe ser centralizada y trazable, guardar información como los montos reconocidos al cliente y registrar los incidentes de fraude de manera segregada dentro del listado de eventos de riesgo operacional. Esto fuerza a medir algo que muchas entidades hoy tienen disperso entre la mesa de ayuda, legales y seguridad Reporte de nuevas modalidades al regulador: toda nueva tipología o modalidad de fraude identificada debe comunicarse por nota a la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (SEFyC), además de notificar a la CPF y consultarla

toda nueva tipología o modalidad de fraude identificada debe comunicarse por nota a la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (SEFyC), además de notificar a la CPF y consultarla Coordinación obligatoria entre áreas: el programa debe articular la función antifraude con cumplimiento, legales, ciberseguridad y prevención de lavado de activos. En muchas entidades estas áreas trabajan en silos, y el estafador explota justamente esos huecos

el programa debe articular la función antifraude con cumplimiento, legales, ciberseguridad y prevención de lavado de activos. En muchas entidades estas áreas trabajan en silos, y el estafador explota justamente esos huecos Educación al cliente como responsabilidad formal: le compete promover la concientización sobre el fraude entre los usuarios de la entidad

Qué vacíos deja la norma del BCRA en su protocolo de fraude

Con todo, Kupferberg evaluó que "la norma mejora la organización, pero deja varios frentes abiertos", y el primero es que "es una norma de procesos, no de resultados", debido a que "exige tener un programa, pero no fija métricas de efectividad ni quién responde ante la víctima".

Observó que la disposición pide registrar los montos reconocidos al cliente, "pero no establece cuándo corresponde reintegrar", a diferencia del Reino Unido, que "impuso, desde octubre de 2024, el reembolso obligatorio en fraudes de pago autorizados por la víctima engañada, con costo compartido entre la entidad emisora y la receptora". "Eso cambió los incentivos de forma mucho más directa que cualquier exigencia de gobierno", enfatizó.

El segundo frente, en la visión del analista, es el cumplimiento "de papel", ya que "un programa documentado, aprobado y auditado puede convivir con detección mediocre", y las cuentas mula que usan los estafadores "suelen abrirse donde el onboarding es más laxo"; es decir, donde el alta de usuarios es más sencilla.

El tercero es la velocidad, porque reportar nuevas modalidades por nota al regulador "es un mecanismo lento frente a ataques que se replican en 48 horas", objetó el especialista.

El cuarto y último es que "el fraude no empieza en el banco", dado que "la llamada falsa entra por una telco, el anuncio por una red social y la app clonada por una tienda de aplicaciones", y "ninguno de esos actores está alcanzado por el BCRA".