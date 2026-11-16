En el Finance Security Forum 2026, referentes de la industria financiera explicaron cómo la IA facilita las estafas y por qué exige trabajo conjunto

Entidades financieras y fintech proponen alianzas en el sector y aplicar IA propia para detectar estafas sin perjudicar a los usuarios.

En Europa el 43% de los intentos de fraude utiliza IA y la industria alertó sobre la creación de apps bancarias falsas en un solo día.

Bancos y billeteras advirtieron que la inteligencia artificial redujo los costos de entrada y sofisticó el fraude financiero.

La inteligencia artificial preocupa a bancos, billeteras y fintech porque abarató el fraude financiero y lo volvió más creíble y masivo. La pregunta que surge en este contexto es si el sistema financiero argentino está preparado, cuando nadie puede defenderse solo y la propia IA asoma como aliada.

Ese interrogante recorrió los paneles del Finance Security Forum, que se realizó por primera vez en la Argentina el pasado viernes 13 de noviembre, organizado por Frecuencia Money, en el Edificio Plaza Galicia de la Ciudad de Buenos Aires, donde iProUP dijo presente.

Qué cambió en el fraude con la llegada de la IA

En el panel "Fraudes impulsados por IA: cuando el atacante también usa inteligencia artificial", que moderó Cristian Justiniano, Gerente Senior de Prevención de Delitos Financieros de BBVA, María Fernanda Martín, Directora de Prevención de Fraude de Mercado Libre, puso el diagnóstico más crudo sobre la mesa: la IA "baja muchísimo las barreras de entrada" a los ataques.

"Hoy es mucho más barato hacer fraude", resumió. Y lo explicó: antes, para montar un phishing telefónico, estafa en la que alguien llama haciéndose pasar por el banco, había que reclutar gente y conseguir datos, y aun así la maniobra "capaz era detectable". "Hoy eso no está más", sentenció.

"No cambiaron tanto las modalidades, sino eso, la barrera de entrada y la calidad", remarcó Martín, y agregó que "hoy se venden kits completos para hacer fraude".

Mario Aded, Director General de la Alianza Latinoamericana contra el Fraude y el Lavado de Activos (ALFA-LAC), lo bajó a la bandeja de entrada. "Antes nos llamaba la atención cuando un mail estaba mal redactado, porque era un phishing obvio, ahora nos llama la atención cuando un mail está muy bien redactado", graficó, y advirtió que esquemas que parecían superados pueden volver mejorados por la IA.

Bancos, billeteras y referentes debatieron por fraude e IA en el Finance Security Forum 2026

María Eugenia Acquaro, Directora de Gestión de Cuentas para Latinoamérica de Noto360, corrió el foco hacia las víctimas. "El fraude se democratizó", planteó, y detalló que los ataques "ya no son solo contra las entidades financieras sino también contra 'las personas de a pie'". "Tenemos que proteger no solo nuestros activos sino también a las personas que, de buena fe, caen en distintos tipos de fraude", sostuvo.

"Hoy se puede armar una app falsa de un banco en un día", alertó, por su parte, Tomás Trossero, Gerente Regional para América del Sur de Thomson Reuters, en el bloque "La nueva agenda del riesgo financiero: fraude, identidad e inteligencia artificial", que condujo Juan Pablo Grisolía, socio líder del sector de Servicios Financieros de EY.

Para Trossero, la IA "llegó de forma abrupta y abrumadora para facilitar todo", pero en materia de fraude "lo complejiza". Citó que en Europa el 43% de los intentos de fraude ya usa IA y que el 29% tiene éxito. "Esto no solo marca una tendencia sino también preocupa", subrayó.

Esteban Andrés Gabriel, CRSO de MODO, apuntó que "la velocidad de los pagos y transferencias es enorme" y que "hoy el usuario tiene la sucursal en el teléfono".

"Hay una súper tormenta de vulnerabilidades", definió Gabriel, y contó que crece el fraude vía malware, un programa malicioso, que aprovecha celulares desactualizados o viejos. A la vez, avisó que los golpes se replican: "Lo que le sucede a una entidad el lunes le vuelve a pasar a otra dos días después".

En otro de los paneles, Augusto Fernández Villa, CEO y cofundador de Poincenot, fue tajante: nada se compara con entrar al homebanking y encontrar la cuenta vacía. "El fraude tiene un altísimo impacto negativo financiero y reputacional", afirmó.

Por qué bancos y billeteras necesitan trabajar en conjunto

Ante el avance de los ataques con IA, el foro repitió una receta: unir fuerzas. Para Soledad Barrera, coordinadora de Comisiones de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), "la aparición de la inteligencia artificial nos desafía de una manera inédita", ya que trae "amenazas que evolucionan cada vez más rápido".

El fraude, puntualizó Barrera, "no solo es financiero sino también reputacional, afecta a la confianza". Por eso, insistió en que "la seguridad requiere un esfuerzo colectivo", porque "todos los actores estamos interconectados".

Gabriel coincidió en que "va a haber que trabajar mucho de manera ecosistémica" para resguardar a los usuarios "sin generar fricción"; es decir, sin controles que les impidan operar.

Trossero llevó la idea más lejos. "El mundo que se viene es uno con IA, por más que la regulemos", pronosticó. "Los ataques van a estar y tenemos que coordinarnos para protegernos", cerró.

Esa coordinación, de hecho, ya existe: la Central de Prevención de Fraude de COELSA es una base de datos compartida donde 117 bancos y billeteras registran y consultan operaciones sospechosas. Solo en 2025 sumó 20.720 casos confirmados, según el Reporte de Sustentabilidad de la compañía.

Qué aporta la inteligencia artificial a la prevención de estafas

La IA también juega del lado de las entidades, que ya la aplican para analizar pagos en tiempo real. "Hay que estar mucho más preparados", reconoció Juan Pablo del Carpio, Cards Fraud Prevention Lead de Naranja X, aunque enseguida dio vuelta la ecuación: "La inteligencia artificial viene para ayudarnos a detectar el fraude".

Según del Carpio, la IA permite conocer mejor a cada titular para que pueda usar su tarjeta y "sentirse seguro de que la empresa lo va a cuidar". "Cuanto más eficiente o más efectivo sos, menos fricción le das al cliente", argumentó, y pidió anticiparse "para no ir a buscar a los delincuentes post mortem, después de que ya pasó todo".

Barrera coincidió en que "integrar la inteligencia artificial a los procesos es clave", siempre que no se pierda "la mirada humana". Mientras que Mariana Paula Tagliabue, Gerente de Fraude de Ualá, sintetizó el desafío: "Todos sabemos que la IA es una gran herramienta. Quizás la oportunidad es cómo la usamos".