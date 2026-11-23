Las acciones de Alphabet y Micron Technology protagonizan una fuerte recuperación este lunes 23 de noviembre en Wall Street, en medio de un rebote generalizado de los activos tecnológicos y vinculados a la inteligencia artificial (IA) .

El impulso llega después de una semana marcada por ventas masivas, temores sobre la inversión en infraestructura de IA y la volatilidad en el sector de semiconductores, pero el regreso de Jensen Huang al frente de Nvidia reavivó el apetito por riesgo

Más temprano, las bolsas asiáticas mostraron un desempeño dispar, en una jornada todavía atravesada por las dudas sobre las valuaciones de las compañías tecnológicas y el financiamiento de los centros de datos.

El Kospi surcoreano cayó 3,3%, el Hang Seng de Hong Kong retrocedió cerca de 0,2%, mientras que Taiwán avanzó alrededor de 2,4% y los índices de Shanghái y CSI 300 registraron subas moderadas.

La recuperación de los futuros estadounidenses contrastó con las bajas regionales y anticipó el rebote de las acciones tecnológicas en Nueva York.

Nvidia vuelve a poner en marcha el rally de las acciones tecnológicas

El principal catalizador de la recuperación de Wall Street fue la decisión del directorio de Nvidia de reinstalar a Jensen Huang como CEO, presidente y director de la compañía, con efecto inmediato.

La noticia disipó parte de la incertidumbre que había generado el vacío de liderazgo de los últimos días en la empresa más influyente del ecosistema de chips para IA.

La reacción fue inmediata: Nvidia registró un avance superior a 30% durante las primeras operaciones, mientras el Nasdaq, el S&P 500 y el Dow Jones recuperaron parte de las pérdidas acumuladas en la semana anterior.

La noticia también impulsó a compañías vinculadas con la infraestructura de IA, desde fabricantes de semiconductores hasta proveedores de memoria y servicios de computación para centros de datos.

Por qué suben las acciones de Alphabet: el respaldo de Wall Street y el rebote de la IA

Las acciones de Alphabet, matriz de Google, avanzaban alrededor de 6,8% durante las operaciones del mediodía, en una recuperación que combinó el rebote del sector tecnológico con argumentos de valuación y perspectivas de crecimiento.

El movimiento también respondió a una recomendación de Truist Securities, que reiteró su postura de Compra y un precio objetivo de u$s410 para el papel.

La firma consideró que la corrección que sufrió Alphabet desde la publicación de sus resultados trimestrales fue excesiva.

La acción había retrocedido cerca de 18% desde el balance y se encontraba próxima a niveles que, según los analistas, ofrecían una oportunidad de entrada, en un contexto en el que la cotización había quedado cerca de su mínimo de 52 semanas, de u$s264,22.

Truist sostuvo que la desaceleración del crecimiento de los ingresos de Google Search no necesariamente refleja un deterioro estructural del negocio publicitario, sino una transición hacia nuevas experiencias de búsqueda, incluido el Modo IA.

Según su análisis, Google mantiene deliberadamente una menor carga publicitaria en algunas de estas experiencias mientras desarrolla el producto, por lo que proyectó una posible reaceleración de los ingresos de Búsqueda durante la segunda mitad de 2027.

En qué se apoyan las inversiones

El argumento de inversión también se apoya en los resultados de Google Cloud, que se convirtió en uno de los motores de crecimiento de Alphabet.

En el tercer trimestre de 2026, la división registró ingresos por u$s30.700 millones, con un crecimiento interanual de 103%, impulsado por la demanda de infraestructura de IA, servicios empresariales y sistemas de procesamiento.

La recuperación general del mercado reforzó el movimiento.

Alphabet había sido castigada en las ruedas anteriores por la incertidumbre sobre el gasto en IA, las valuaciones de las tecnológicas y las perspectivas de rentabilidad de las inversiones en infraestructura, por lo que el regreso de Huang a Nvidia funcionó como un factor de alivio para el sector.

El repunte también se produjo después de una caída significativa desde los máximos recientes, que había dejado a la acción en niveles atractivos para inversores que buscan exposición a la IA, la publicidad digital y los servicios en la nube.

La combinación de una recomendación favorable, la mejora del sentimiento y el rebote de las tecnológicas explica parte de la recuperación de este lunes.

Micron se dispara: el rebote de los chips de memoria y las perspectivas de demanda

Las acciones de Micron Technology también registraron una fuerte suba, con avances que llegaron a superar el 18% y, en algunos momentos de la rueda, rondaron el 20%.

La fabricante de chips de memoria recuperó parte de las pérdidas acumuladas durante la semana pasada, cuando el papel había retrocedido cerca de 23,6%, en medio de las dudas sobre la demanda de componentes vinculados con la IA y las perspectivas de los precios de la memoria NAND.

El rebote respondió, en parte, a una nota de Citi, que consideró exagerados algunos de los temores sobre el impacto de una eventual desaceleración de las inversiones en inteligencia artificial sobre la demanda de memoria DRAM.

La entidad sostuvo que incluso un escenario en el que se interrumpieran los acuerdos de financiamiento vinculados a Nvidia tendría un impacto limitado sobre la demanda global de estos componentes.

Micron es uno de los principales proveedores de memoria de alto ancho de banda (HBM), un componente clave para los procesadores que utilizan los centros de datos y las plataformas de inteligencia artificial.

La reinstalación de Jensen Huang al frente de Nvidia contribuyó a reducir los temores de una desaceleración del negocio de IA, lo que favoreció a las compañías que integran su cadena de suministro.

Cuáles son los otros instrumentos de la firma

La empresa también cuenta con argumentos propios para respaldar las expectativas de los inversores.

Su CEO, Sanjay Mehrotra, había señalado que cerca del 75% de la capacidad de producción prevista para 2027 ya estaba comprometida y que las conversaciones con clientes se extendían hacia 2028, una señal de la demanda que enfrenta el negocio de memoria avanzada.

A ese panorama se sumó la recuperación de las valuaciones después de la fuerte corrección de la semana anterior.

Micron había quedado bajo presión por las previsiones de TrendForce sobre posibles bajas en los precios contractuales de NAND a partir de comienzos de 2027 y por las dudas sobre la sostenibilidad de los márgenes de la industria.

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1. Alphabet y Micron se disparan en Wall Street tras el regreso de Jensen Huang a Nvidia y el rebote de las tecnológicas luego de una semana de fuertes caídas.

2. Las acciones de Alphabet y Micron suben con fuerza este lunes, impulsadas por Nvidia, las perspectivas de IA y el rebote de los semiconductores.

3. Alphabet recupera terreno por una recomendación de Truist y Micron rebota por la demanda de memoria y el regreso de Jensen Huang a Nvidia.

4. Wall Street recupera terreno tras una semana de ventas: Alphabet y Micron lideran el rally con el impulso de Nvidia y las perspectivas de inteligencia artificial.

5. Alphabet y Micron suben con fuerza en Wall Street tras la reinstalación de Jensen Huang y el alivio de los temores sobre el negocio de la inteligencia artificial.

Recomendación editorial: elegiría el título ingenioso 2 para la nota y el Discover 3, porque ambos plantean la incógnita sin sobrecargar el titular y ponen el foco en el motivo de la suba.