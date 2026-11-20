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El dólar MEP y el dólar CCL experimentan nuevas subas. El dólar tarjeta y el dólar mayorista, en tanto, prolongaron sus rachas positivas

La desconfianza generada por declaraciones de Milei y Caputo impulsa al alza las cotizaciones del dólar hoy.

Las demás cotizaciones del dólar, como el oficial ($1.598,97), CCL ($1.735,58) y MEP ($1.637,31), también subieron.

El dólar blue subió $35 y se cotiza a $1.675 en el microcentro porteño, marcando un alza significativa hoy.

El dólar blue (o informal) sube $35 consigue a $1.675,00 en el microcentro porteño.

El dólar oficial (o minorista) avanzó $12,50 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda bursátil cotizado a $1.598,97.

Por otro lado, el dólar cripto gana $2,46, a $1.778,30.

"Cada vez que (Javier) Milei o (Luis) Caputo salen a hablar, en lugar de generar confianza, profundizan la desconfianza", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.

Y agrega: "La credibilidad no se construye con discursos ni la reputación con relatos. Se construyen con resultados".

"Y los mercados, a diferencia de los aplaudidores, no compran discursos", remarca.