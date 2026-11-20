El dólar MEP y el dólar CCL experimentan nuevas subas. El dólar tarjeta y el dólar mayorista, en tanto, prolongaron sus rachas positivas
20.11.2026 • 15:20hs • Economía
Economía
Dólar blue sube a $1.675 este viernes 20 de noviembre y financieros cierran en alza
El dólar blue (o informal) sube $35 consigue a $1.675,00 en el microcentro porteño.
El dólar oficial (o minorista) avanzó $12,50 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda bursátil cotizado a $1.598,97.
Por otro lado, el dólar cripto gana $2,46, a $1.778,30.
"Cada vez que (Javier) Milei o (Luis) Caputo salen a hablar, en lugar de generar confianza, profundizan la desconfianza", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.
Y agrega: "La credibilidad no se construye con discursos ni la reputación con relatos. Se construyen con resultados".
"Y los mercados, a diferencia de los aplaudidores, no compran discursos", remarca.
El dólar blue se consigue hoy a $1.675 en el microcentro porteño
El dólar blue sube $35: qué pasó con los "otros" dólares
El dólar MEP ascendió $1,47, a $1.638,78.
El dólar contado con liquidación (CCL) trepó $57,66, a $1.793,24.
El denominado dólar tarjeta -para compras en el exterior-, avanzó $13,00, a $2.073,50.
En tanto, el dólar mayorista creció $15,00, a $1.565,00.