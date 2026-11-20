Por actualización del sistema, varios servicios estarán suspendidos entre la medianoche y el mediodía del domingo 22. Opciones para pagar el pasaje

La actualización busca optimizar el servicio; adelantar cargas es clave, ya que la acreditación también se suspenderá durante el corte.

Viajá con saldo disponible o pagá con tarjetas bancarias, celular con NFC o QR; los beneficios SUBE solo aplican con la tarjeta.

El sistema SUBE tendrá un corte de 12 horas este domingo 22 de noviembre, de 00:00 a 12:00, impidiendo cargas y consultas de saldo.

La SUBE tendrá un corte de 12 horas este domingo 22 de noviembre, entre las 00:00 y las 12:00. En ese lapso no se podrá cargar la tarjeta ni consultar el saldo, aunque sí se podrá viajar con el crédito disponible o pagar el boleto con tarjetas bancarias, celulares con NFC o código QR.

La interrupción responde a una actualización de los sistemas que, según el comunicado oficial de la Secretaría de Transporte, tiene como objetivo "optimizar el funcionamiento de los servicios".

Qué servicios de la SUBE no funcionarán el domingo

La actualización programada del sistema de boleto electrónico dejará fuera de servicio, durante la madrugada y la mañana del domingo, estas prestaciones:

Compra y acreditación de cargas electrónicas y presenciales

App SUBE

Consulta de saldo

Sitio web de la tarjeta SUBE

Atención telefónica

También se verá afectada la consulta de colectivos en tiempo real en la app Cuándo SUBO, la herramienta para saber cuándo llega el colectivo a la parada.

Cómo viajar durante el corte de la SUBE

La interrupción del sistema no frena los viajes: quienes tengan saldo en la SUBE física o digital podrán viajar normalmente durante esas 12 horas.

Para quienes se queden sin crédito, el comunicado oficial recuerda que en colectivos y subtes el boleto también se puede pagar con:

Tarjetas de débito, crédito y prepagas Visa y Mastercard sin contacto

Celulares y otros dispositivos con NFC asociados a esas tarjetas

Código QR desde billeteras electrónicas habilitadas

Cuánto se puede cargar en la SUBE antes del domingo

Frente a la actualización del sistema, la recomendación oficial es adelantar las cargas y cualquier trámite pendiente. Según el sitio oficial de SUBE, la tarjeta admite un saldo máximo de $40.000.

Ese tope tiene una condición: solo se alcanza si la carga se acredita desde la app SUBE, en celulares Android 6 o superior con NFC, o en un colectivo con Carga a Bordo. Si se carga en efectivo o se acredita en una Terminal Automática, el límite baja a $9.900.

Un detalle a tener en cuenta: la acreditación también quedará suspendida. Una carga electrónica comprada el sábado que no se haya acreditado en la app o en el validador antes de la medianoche va a quedar en espera hasta que termine la actualización.

Qué beneficios se pierden al pagar sin la tarjeta SUBE

Según el sitio oficial del sistema, pagar el colectivo con tarjeta bancaria, celular o QR cuesta lo mismo que hacerlo con una SUBE registrada.

Pero hay una diferencia que pega en el bolsillo: la Tarifa Social Federal, los atributos locales y la RED SUBE "solo se aplican en la tarjeta SUBE, ya sea física o digital".

Para quienes paguen con QR o NFC, bancos y billeteras mantienen reintegros en noviembre: