Naranja X llevó a todo el país el pago del colectivo con QR: devuelve 50% de cada pasaje y permite ahorrar hasta $30.000 por mes combinando QR y NFC.

El saldo para pagos con Naranja X genera rendimientos diarios, a diferencia de las tarjetas de transporte tradicionales.

Usuarios pueden ahorrar hasta $30.000 mensuales en transporte público combinando QR y NFC con Naranja X.

Naranja X amplía el pago con QR para colectivos a todo el país, ofreciendo hasta 50% de reintegro en pasajes.

La demanda de los usuarios, el tamaño del mercado, la extensión del servicio ya disponible en los subtes y la búsqueda de unificar el pago desde el celular son los motivos por los cuáles Naranja X tomó la decisión de ampliar a todo el país el pago del colectivo con QR y lanzó un esquema de reintegros que permite ahorrar hasta $30.000 por mes en transporte.

En un informe al que accedió iProUP, la compañía precisó que las consultas sobre cómo pagar el colectivo desde la app crecieron 61%, y 38% pide directamente la opción QR.

Además, se realizan unos 10,5 millones de pagos diarios de pasajes en el país, 70% en el AMBA y 30% en el interior.

La propuesta suma el pago con código QR en las líneas de colectivos y devuelve el 50% del valor de cada pasaje.

Para quienes viajan en todo el país, es una nueva forma de abaratar los traslados diarios.

Cómo funciona el reintegro del 50% al pagar el colectivo con QR de Naranja X

El tope de devolución directo y en el momento por la funcionalidad QR es de $5.000 al mes.

Abarca colectivos y subtes, donde Naranja X ya devolvía 50% al pagar con QR desde la app.

Para llegar al beneficio máximo de $30.000 mensuales, hay que pagar con tecnología NFC desde el celular.

Así, se suman topes de $5.000 con Visa Débito, otros $5.000 con Visa Crédito y hasta $15.000 con Mastercard.

Para las operaciones con QR, el esquema estará vigente hasta diciembre de 2026.

Antes de viajar, conviene revisar las condiciones y la vigencia de cada medio de pago, porque pueden variar.

Saldo que rinde hasta el último segundo: la ventaja frente a las tarjetas tradicionales

A diferencia de las tarjetas tradicionales de transporte, donde el dinero queda inmovilizado, el saldo genera rendimientos diarios en la cuenta remunerada de Naranja X.

Esos rendimientos se acumulan hasta el instante exacto en que se escanea el código en el colectivo.

El importe se debita de forma automática, por lo que no hacen falta recargas previas ni validar el dinero en terminales físicas y teléfonos móviles.

La compañía busca impactar en un mercado dinámico y simplificar la forma de moverse en distintas provincias.

La solución extiende a todo el país el servicio iniciado en los subtes de la Ciudad de Buenos Aires.

El segmento es competitivo: según relevamientos de julio, Mercado Pago ofrecía 70% de reintegro con QR con un tope de $10.000, y MODO sumaba 50% extra con un tope de $5.000.