La proporción de menores de entre 14 y 19 años sin instrumentos financieros bajó del 41% en 2022 al 4% en 2026, impulsada por las cuentas digitales

La digitalización financiera transformó por completo la relación de los adolescentes argentinos con el dinero, eliminando casi por completo las barreras de acceso pero dejando al descubierto nuevos desafíos en educación económica y seguridad digital.

De acuerdo con la tercera edición del estudio "Los adolescentes y las finanzas. Conocimiento y hábitos en Argentina" -realizado en 2026 por Junior Achievement y el Centro de Evaluación de Políticas Basadas en la Evidencia (CEPE) de la Universidad Torcuato Di Tella, sobre 4.144 jóvenes de entre 14 y 19 años-, el porcentaje de adolescentes sin ningún instrumento financiero se desplomó del 41% en 2022 al 4% en 2026, una caída que refleja el objetivo de democratizar el acceso pero expone la falta de herramientas para aprovechar esas plataformas de manera responsable.

El motor de esa expansión son las billeteras virtuales: el 63% de los encuestados las eligió como su principal medio de pago habitual, escalando desde el 50% registrado en 2024 y apenas el 11% en 2022. Más allá de pagar consumos cotidianos, los jóvenes destacan la posibilidad de crear reservas separadas y obtener rendimientos automáticos.

Por qué caen el ahorro y la confianza pese al boom de las billeteras digitales

Aunque la brecha de acceso entre niveles socioeconómicos prácticamente desapareció, el informe revela que tener una cuenta en el celular no garantiza hábitos financieros sostenidos:

Menor constancia para guardar dinero: El 44% de los adolescentes aparta una porción de sus ingresos cada vez que recibe plata, cinco puntos porcentuales menos que en 2024 (49%). Otro 34% ahorra de manera ocasional pero reconoce que termina gastándolo

Retroceso en la seguridad personal: La proporción de jóvenes que se sienten plenamente confiados para administrar sus finanzas cayó del 28% al 21% , mientras subió del 12% al 15% el grupo que admite no saber manejar sus recursos y pide aprender

Desigualdad de conocimientos: El 57% de los adolescentes de sectores de menores ingresos exhibe un nivel bajo de conocimiento financiero, frente al 40% en los segmentos de mayores ingresos. Por género, el 42% de los varones sobreestima lo que sabe (contra el 31% de las mujeres), mientras el 26% de ellas subestima sus capacidades (frente al 17% de ellos)

"Ese acceso no significa necesariamente saber cómo administrar el dinero", advirtió Bernardo Brugnoli, director de Junior Achievement Argentina, quien subrayó la importancia de sostener conversaciones sobre finanzas tanto en los hogares como en las escuelas.

Qué rol juegan la inteligencia artificial, las redes sociales y las apuestas online

A la hora de buscar orientación económica, la familia sigue ocupando el primer lugar: el 78% de los adolescentes consulta a sus padres o tutores, por encima de las redes sociales e influencers (39%), internet en general (37%) y los docentes (35%).

Sin embargo, el peso de los contenidos digitales en sus decisiones es elevado: ante una recomendación recibida mediante un video, el 54% destinaría más de la mitad o todos sus ahorros a seguirla (porcentaje que sube al 82% si proviene de un experto y al 77% de un familiar), lo que explica cómo las plataformas digitales moldean comportamientos financieros sin filtros de verificación.

En paralelo, la inteligencia artificial comenzó a consolidarse como asistente cotidiano: el 52% de los encuestados la utilizó alguna vez para temas vinculados con el dinero -principalmente para entender conceptos, comparar precios o consultar sobre ahorro e inversión-, aunque solo el 11% la identifica aún como fuente formal de información financiera.

El relevamiento también encendió luces amarillas en dos frentes críticos: