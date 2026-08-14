Expertos en finanzas personales explican cómo dejar de improvisar y generar hábitos que ayuden a administrar ingresos y evitar errores comunes

Expertos de Adelantos.com recomiendan crear un presupuesto, fondo de emergencia y definir metas SMART para la estabilidad.

La exclusión financiera juvenil bajó al 9% por billeteras digitales, pero falta educación para usarlas eficazmente.

Los jóvenes que consiguen su primer empleo enfrentan un desafío para el que nadie los preparó: cómo organizar sus finanzas personales con metas claras a corto, mediano y largo plazo.

Según un informe de Junior Achievement, la Universidad Di Tella y BBVA, aunque el 78% de los adolescentes argentinos valora el ahorro, solo el 49% logra sostenerlo en el tiempo, una brecha que los especialistas vinculan directamente con la falta de planificación y educación financiera.

El panorama no es todo negativo. La exclusión financiera juvenil cayó del 41% al 9% entre 2022 y 2024, de la mano de la masificación de billeteras digitales, que pasaron del 51% al 89% de adopción entre adolescentes.

Pero tener la herramienta no alcanza si no se sabe usarla: un relevamiento de Pulso Research de principios de 2026 mostró que los jóvenes de 16 a 29 años son el único segmento etario que todavía puede ahorrar, con un 50,2% que guarda dinero a fin de mes, contra un 66,4% general que directamente no llega.

Cómo armar un plan de ahorro a corto plazo con el primer sueldo

Las metas financieras a corto plazo, de hasta 12 meses, son las que más motivan porque los resultados se ven rápido.

Para quienes recién arrancan a trabajar, lo primero es armar un presupuesto mensual y bancárselo al menos tres meses seguidos.

Desde Adelantos.com, plataforma de créditos online, señalaron que "el primer sueldo es el mejor momento para empezar a construir una relación sana con el dinero". "No se trata de tener mucho, sino de administrar bien lo que se tiene", refuerzan.

Entre las acciones clave para esta etapa están:

Crear un fondo de emergencia que cubra uno o dos meses de gastos básicos

Abrir una cuenta de ahorro separada de la de uso diario

Detectar y recortar gastos hormiga de a poco

Separar el 10% del sueldo neto, aunque parezca poco

Metas financieras a mediano plazo para jóvenes que buscan crecer

Una vez que la base está armada, las metas a mediano plazo, de uno a cinco años, apuntan a objetivos que piden más paciencia.

Financiar cursos de especialización, comprar un vehículo sin destinar más del 20% del ingreso mensual a cuotas o lograr autosuficiencia económica para bancarse alquiler y servicios sin depender de la familia son las más habituales en esta franja.

Armar un portafolio de ahorro e inversión inicial, aunque sea chico, también entra en juego. En la Argentina hay fondos comunes de inversión accesibles desde montos bajos a través de billeteras digitales y fintechs, una puerta de entrada para quienes nunca operaron en el mercado de capitales.

Objetivos financieros a largo plazo: vivienda, jubilación y patrimonio

Las metas de largo plazo, de más de cinco años, son las que realmente cambian la historia.

Acceder a una vivienda propia, construir un patrimonio que genere ingresos pasivos y planificar la jubilación con aportes voluntarios desde temprano son objetivos que solo se sostienen con disciplina y revisión periódica.

Diversificar las fuentes de ingresos es otro pilar: no depender de un solo empleo baja la exposición a imprevistos y le da oxígeno al plan cuando la coyuntura aprieta.

Para que las metas no queden en buenas intenciones, desde Adelantos.com recomiendan usar el método SMART: definir objetivos que sean sencillos, medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo límite concreto.

"Quiero ahorrar para un fondo de emergencia" funciona mejor que "quiero ahorrar más", porque le pone un destino claro a la plata.

Hacerle seguimiento mes a mes y ajustar las metas cuando cambian los ingresos completan un sistema que, según los especialistas, marca la diferencia entre quienes construyen estabilidad financiera y quienes la patean siempre para adelante.