Los inversores institucionales redujeron posiciones a un ritmo récord y, en octubre, desprendieron cerca de u$s20.000 millones en títulos del rubro

Los fondos de cobertura aceleraron la venta de acciones tecnológicas vinculadas con la inteligencia artificial y registraron una de las mayores salidas del sector en al menos una década, según datos de Goldman Sachs.

En seis semanas, los inversores institucionales redujeron sus posiciones a un ritmo récord y, durante octubre, desprendieron cerca de u$s20.000 millones en títulos tecnológicos.

El movimiento borró las compras netas de activos vinculados con la IA acumuladas desde comienzos de 2025.

El cambio de estrategia va en línea con las dudas sobre las elevadas valuaciones de las compañías tecnológicas y la capacidad de las inversiones multimillonarias en inteligencia artificial para traducirse en ganancias concretas.

Aunque las empresas del sector presentaron resultados sólidos en líneas generales, crece la preocupación por el ritmo del gasto en infraestructura y la posibilidad de que las grandes tecnológicas deban moderarlo.

El dinero comenzó a rotar hacia otros sectores. Las acciones de consumo discrecional concentraron las mayores compras en una de las semanas de noviembre, mientras que durante octubre también se observaron ingresos en empresas inmobiliarias y de salud.

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Sin embargo, algunos de esos movimientos fueron revertidos posteriormente. Los datos de las carteras de grandes administradores muestran que no existe una salida uniforme de la tecnología, sino una selección más cuidadosa de compañías y oportunidades.

La volatilidad también impactó en los principales índices estadounidenses.

El Nasdaq 100 sufrió una fuerte caída que eliminó cerca de u$s2,3 billones de capitalización bursátil en una sola jornada, en medio de un proceso de desarme de posiciones apalancadas.

La corrección estuvo acompañada por un fuerte deterioro de las estrategias basadas en el impulso de mercado, conocidas como momentum.

Se trata de operaciones que buscan aprovechar la continuidad de tendencias alcistas o bajistas y que habían concentrado una parte importante de las ganancias de los fondos durante los meses anteriores.

La volatilidad obligó a numerosos administradores a reducir su apalancamiento y limitar el riesgo de sus carteras. Según datos citados por Bloomberg, el desarme de posiciones de momentum fue el más pronunciado en aproximadamente cuatro décadas.