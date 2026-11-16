Bank of America, Chase, J.P. Morgan, U.S. Bank y Wells Fargo figuran entre los servicios con reportes de inconvenientes en Downdetector

Los reportes en Downdetector incluyeron a bancos como J.P. Morgan, U.S. Bank y la plataforma de pagos Zelle, sin conexión clara entre ellos.

Chase confirmó "demoras en transacciones" por una falla técnica, pero aseguró que sus clientes tenían acceso a cuentas y fondos.

Clientes reportaron problemas de acceso en la banca digital de grandes bancos de EE. UU. como Chase, Bank of America y Wells Fargo.

Clientes de algunas de las principales entidades financieras de los Estados Unidos reportaron este lunes 16 de noviembre dificultades para acceder a sus cuentas a través de los canales digitales.

Bank of America, Chase, J.P. Morgan, U.S. Bank y Wells Fargo figuraban entre los servicios con reportes de inconvenientes en Downdetector, al igual que la plataforma de pagos Zelle.

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Chase confirmó un problema técnico que estaba demorando algunas transacciones, aunque informó que sus clientes mantenían acceso a sus cuentas y a sus fondos.

Un vocero de la entidad aclaró que se trata de una falla técnica y desestimó un incidente de ciberseguridad. Esa explicación corresponde a los servicios de Chase y no permite establecer el origen de los problemas reportados en las demás entidades.

"Debido a un problema técnico, algunas transacciones están tardando más de lo habitual en completarse, pero los clientes siguen teniendo acceso a sus cuentas y a sus fondos", remarcó un portavoz de Chase en una declaración recogida por AP. La entidad agregó que trabajaba para resolver la situación lo antes posible, sin precisar un horario de normalización.

Algunos usuarios de Chase recibieron un aviso que advertía sobre la indisponibilidad parcial de funciones: "Algunos servicios no están disponibles. Estamos trabajando en ellos. Por favor, vuelva a intentarlo más tarde".

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El mensaje confirmó dificultades en determinados servicios, aunque no implica que todos los clientes hayan quedado sin acceso ni que todas las operaciones estuvieran suspendidas.

La información disponible muestra, por lo tanto, situaciones que conviene distinguir: mientras algunos clientes denunciaban problemas para ingresar a la banca online, Chase reconocía demoras en transacciones y sostenía que las cuentas y los fondos permanecían accesibles. El comunicado no detalló qué operaciones presentaban retrasos ni cuántos usuarios estaban afectados.

Además de Chase, los usuarios señalaron inconvenientes en Bank of America, J.P. Morgan, U.S. Bank, Wells Fargo y Zelle a través de Downdetector.

Sin embargo, la información publicada por AP no incluye una cifra de reportes por entidad ni permite cuantificar el total de clientes afectados.

Tampoco establece que todos los servicios hayan experimentado fallas de la misma naturaleza o intensidad.

La presencia de Zelle entre los servicios reportados incorpora a una plataforma de pagos al conjunto de alertas. Aun así, la cobertura disponible no precisa si los inconvenientes estaban vinculados con el acceso, el envío o la recepción de dinero, ni identifica una conexión técnica entre sus problemas y los de los bancos mencionados.