El 29% de quienes tienen un crédito está en mora, en su mayoría por cuotas chicas. Baja en billeteras y no afloja en bancos. Qué puede pasar en 2027

Septiembre marcó un freno en la tendencia alcista de la mora, aunque expertos proyectan una estabilización gradual condicionada por el año electoral.

El informe de Findo Analytics revela que el 29% de los deudores está en mora, afectando más a fintech y financieras que a la banca tradicional.

Más de 6 millones de argentinos registran mora en sus créditos, un fenómeno impulsado principalmente por el impago de deudas cotidianas y chicas.

Más de 6 millones de argentinos están en mora, pero lo que la mayoría dejó de pagar no fueron grandes préstamos, sino deudas chicas del día a día: desde la cuota de la heladera y un microcrédito para comprar en el supermercado hasta el saldo de la tarjeta de crédito.

Así surge del informe "Mora en Argentina" de Findo Analytics, que cruzó datos de la Central de Deudores del BCRA con información de bancos, billeteras, financieras, comercios y emisoras de tarjetas:

Hay 21,1 millones de personas con créditos activos. 6,14 millones son incumplidores según informe previo sobre morosidad (29% del total)

Las deudas impagas representan solo el 13% del total prestado .

. La proporción de deudores en mora (situación 2 a 5) saltó de 16,3% en octubre de 2024 a un pico de 30,4% en abril y bajó al 29% en septiembre

"Septiembre marcó el primer quiebre en un año y medio", subraya, en diálogo con iProUP, Diego Kupferberg, experto en desarrollo de negocios digitales y consultor de Findo, fintech de scoring crediticio alternativo basado en IA. Sin embargo, aclaró: "No lo llamaría una mejora todavía. Es un freno".

¿Por qué hay tantas personas en mora con deudas chicas?

Para Kupferberg, el motivo por el que hay tantos deudores en mora pero con bajos montos tiene que ver con el destino que tuvo ese financiamiento, "porque el crédito de los últimos años se usó para sostener el consumo cotidiano, no para invertir".

Explicó también qué deudas se saldan antes y cuáles quedan afuera: "Cuando el ingreso no alcanza, la gente prioriza. Primero paga lo que más le importa sostener: la tarjeta del banco donde cobra el sueldo, el crédito con garantía, el alquiler. La cuota chica del comercio o de la app es la primera que se deja caer".

En el otro extremo, sostuvo que "las deudas grandes suelen estar en manos de personas con ingresos formales, muchas veces con descuento directo del sueldo, y eso las protege".

Matías Friedberg, cofundador de Ixpandit Fintech Factory, sumó otro factor que, en su visión, ayuda a entender el salto de la mora en el último tiempo: "Los clientes estaban acostumbrados a tomar créditos con 200% de inflación, se dieron cuenta de que no era lo mismo con 30% y eso generó un estrés".

Aun así, descarta que se trate de una "crisis estructural". "El promedio de crédito en el sistema financiero es de, más o menos, $4 millones. Es muy, muy bajo. No es la crisis del 2001, donde había gente que no podía pagar créditos hipotecarios, o la crisis del ‘81, donde había que salvar bancos", consideró.

No obstante, reconoció que "sí es verdad que afectó a mucha gente y sí es verdad que hay que atenderlo para que el crédito pueda volver a funcionar". Para que eso ocurra, propuso "renegociación, acercarse al cliente, entender quién tiene voluntad de pago y tratar de extender los plazos", entre otras medidas.

¿Por qué las fintech y las financieras tienen más deudores en mora?

En las financieras, el 61,1% de los deudores está en mora. La cifra trepa al 46,4% en casas de electrodomésticos y del 29,4% en las emisoras de tarjetas.

Con 26,8%, las fintech tienen 8 puntos porcentuales más de mora que los bancos privados, en los que llega al 18,7%, aunque la deuda promedio de sus clientes es 18 veces menor.

Kupferberg vincula la mayor proporción de deudores en mora en financieras, bancos digitales, fintech a la "democratización" del crédito que impulsaron las entidades no bancarias, sobre todo las billeteras virtuales.

"Las fintech y las financieras le prestaron a un segmento al que los bancos no llegaban: personas sin historial, informales, con ingresos variables. Es un segmento con más riesgo, y es lógico que tenga más mora", afirmó.

Cifras de la mora en Argentina, deudas impagas y perspectivas para 2027

De todos modos, el especialista opinó que "el problema no es incluir, sino cómo se mide el riesgo al incluir", y advirtió: "Si evaluás a alguien sin historial con las mismas herramientas que usa un banco, prácticamente le estás prestando a ciegas".

La salida, según su mirada, pasa por incorporar información: "Hoy hay datos alternativos que permiten conocer a esa persona: sus hábitos de pago de servicios, el uso de su línea, su comportamiento digital. Con eso se puede incluir más gente y tener menos mora al mismo tiempo. No son objetivos contradictorios".

¿Por qué la mora baja en las billeteras y sube en los bancos privados?

"Entraron primero a la mora. Son las primeras en salir". Con esa frase resume el informe de Findo la comparación evolutiva de los atrasos entre bancos y billeteras virtuales.

Es que, aunque entre las fintech la mora alcanza a más personas, los montos promedio son mucho más pequeños. A eso se suma otro condicionante: mientras la deuda de ese segmento descendió tras tocar un pico, la de los bancos privados creció de forma constante en los registros relevados por Findo.

Para Kupferberg, esto se explica "por cómo están armadas sus carteras": "Las fintech prestan montos chicos a plazos cortos, entonces la cartera se renueva muy rápido. Cuando algo empieza a fallar, lo ven antes, ajustan sus modelos y frenan el otorgamiento en semanas". "A los pocos meses, la cartera nueva, mejor seleccionada, reemplaza a la vieja", completa.

Friedberg coincidió en que "muchas empresas tuvieron esta mala experiencia, adecuaron los modelos y ahora están volviendo a prestar", y aportó que en las fintech la proporción de clientes que llegan a 90 días de atraso cayó de cerca del 8% a 4,9% en un año.

En la banca tradicional, el recorrido es otro. "Los bancos tienen préstamos más largos y una base de clientes más estable, muchos con sueldo depositado. Eso les da más resistencia, pero también más inercia. El deterioro les llega más tarde y tarda más en revertirse", detalla Kupferberg.

"Por eso hoy vemos a las fintech saliendo mientras los bancos privados siguen subiendo", sentencia.

¿Qué puede pasar con la mora en lo que queda de 2026 y en 2027?

El freno en la mora registrado en septiembre, tras casi dos años de subas constantes, deja abierta la pregunta de si los índices pueden empezar a normalizarse, sobre todo de cara a lo que viene: fin de año con aguinaldo, pero también con cuotas nuevas, mientras asoma un 2027 con elecciones presidenciales, un dato no menor en este contexto.

"Para lo que queda del año espero estabilidad más que una baja fuerte", anticipa Kupferberg, quien matiza que "el aguinaldo da aire en diciembre, pero las fiestas también generan consumo en cuotas que se empieza a pagar en enero y febrero".

Los bancos, de hecho, esperan un aumento de la demanda de financiamiento de los hogares durante el último tramo de 2026, impulsado por las tarjetas de crédito y los préstamos al consumo, además de los hipotecarios, según refleja la Encuesta de Condiciones Crediticias del tercer trimestre, publicada por el BCRA.

El organismo, por su parte, resaltó en su Informe de Política Monetaria más reciente un cambio de tendencia en los índices de irregularidad. En este sentido, destacó que el ciclo de deterioro de la cartera crediticia habría llegado a un punto de inflexión.

A su vez, su más reciente Informe sobre Bancos mostró que la Probabilidad de Default Estimada de los hogares se redujo al 3,7% en agosto, el nivel más bajo en los últimos 12 meses.

"Para 2027 veo una baja gradual, a dos velocidades", proyecta Kupferberg, y precisó que "las fintech y los bancos digitales ya están bajando", mientras que "los bancos deberían tocar techo en los próximos meses, porque hoy siguen el mismo recorrido que las fintech con unos meses de atraso". "Financieras y retail van a ser los últimos en mejorar, porque todavía siguen subiendo", agrega.

Friedberg, en cambio, recuerda que "2027 es un año electoral y los años electorales suelen ser de mucha dolarización de cartera y mucha inestabilidad política-financiera".

"Por un lado, para mí la mora va a aflojar, porque ya pasó el tiempo y se limpió, pero por el otro lado tenés el tema político. Hay que ver cuál de las dos contrapartes pesa más", plantea.

"Lo que hay que hacer es salir de este problema lo mejor posible y todas las partes tenemos que estar atentos. Los empresarios para dar refinanciaciones y las personas para entender que tienen que reconstruir un historial. La educación financiera también es súper importante. Pero, si me preguntás a mí, el tema es más que nada un tema macro", dice.

Para cerrar, concluye: "Que hoy el crédito promedio del sistema financiero argentino sea de $4 millones, tan bajo, es porque no hay confianza a largo plazo en el país. Y, para mí, es limitado el rol que tenemos las compañías financieras. Me parece que Argentina tiene que tener una política un poco más moderada, más a largo plazo y eso es un poco lo que esperamos que vaya pasando en los próximos meses".