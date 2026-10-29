La probabilidad de que las familias dejen de pagar cayó por tercer mes seguido, aunque la mora total aún se mantiene en niveles récord, según el BCRA

El BCRA informó que la morosidad bancaria bajó a 12,8% en agosto, primera caída en 20 meses, impulsada por tarjetas y write-offs.

La Probabilidad de Default Estimada (PDE) de hogares cayó al 3,71% en agosto (mínimo en 12 meses), señal para reactivar el crédito a familias.

Un indicador clave del Banco Central que anticipa los incumplimientos de las familias cayó por tercer mes consecutivo y abre, para bancos y billeteras, una ventana para volver a salir a prestar.

El dato convive con una mora que bajó levemente hasta 12,8% en agosto (0,13 puntos porcentuales contra julio), primera caída del índice en 20 meses. El alivio llega, según el último Informe sobre Bancos del BCRA, principalmente por una baja en el nivel de incumplimiento de las tarjetas.

El indicador del BCRA que predice la mora volvió a caer

En el informe aparece una señal que sugiere un cambio de tendencia. Agosto fue el tercer mes consecutivo en que se redujo la Probabilidad de Default Estimada (PDE) de los hogares: 3,7%, el menor nivel en 12 meses. Se trata de un indicador clave: refleja el porcentaje del saldo de crédito que pasa a una condición irregular (3, 4 y 5).

Diego Kupferberg, experto en desarrollo de negocios digitales y fundador de API Hub de Negocios, remarca que "muestra lo que viene, mientras que el 12,8% refleja lo que ya pasó". Para Christian Balatti, consultor fintech y cofundador de EsXAI, "es una señal alentadora y abre una oportunidad para recuperar el crecimiento del crédito".

Es un eje que enfatizan tanto bancos como billeteras. En agosto, la Cámara Argentina Fintech lanzó un comunicado en el que su presidenta y COO de Mercado Pago, María Paula Arregui, planteó que "el principal problema que sigue teniendo Argentina no es de mora sino de no acceso al crédito".

Actualmente, el financiamiento al sector privado representa un 13% del PBI, muy por debajo del 53% promedio de Latinoamérica. Pero el interés de la industria por expandir el acceso choca de frente con la morosidad: una persona que tiene una deuda en una o más entidades difícilmente pueda solicitar nuevas líneas.

La caída de la mora abre una oportunidad para que bancos y billeteras reactiven el crédito

Balatti matiza que resta "confirmar si estamos ante una mejora sostenida en el tiempo", aunque "este contexto permite avanzar con una expansión gradual, apoyada en una mejor evaluación de la capacidad de pago y modelos de riesgo más robustos".

Qué es el write-off y por qué hizo bajar la mora según el BCRA

Más allá de la mejora de la PDE, Kupferberg advierte que "hay que leer todo el panorama con cuidado" y poner la lupa en qué generó la baja de morosidad. Por un lado, el BCRA lo atribuyó a una caída en el saldo real de los préstamos en mora de los hogares (-0,98%), primera merma mensual desde marzo de 2024.

Por otro, precisa que esa baja estuvo en parte explicada "por el pasaje de cartera en situación irregular a partidas fuera de balance que efectuaron un conjunto de entidades". Es decir, los pasaron a "incobrables" para mejorar sus números, lo que se conoce como write-off, "lo que no implica que esas obligaciones hayan sido canceladas", suma Balatti.

Se trata de un panorama complejo. Por un lado, la mora del crédito a las familias bajó en agosto, principalmente por un tecnicismo.

Por otro, el ratio de deudas con tarjeta de crédito disminuyó, pero también el consumo: 1,3% en términos reales. Esto incluye plásticos y préstamos personales, este último una categoría en que la irregularidad subió.

Por qué bancos y billeteras quieren salir a prestar más

El retroceso sugiere una merma en el ingreso de nuevos morosos y sería una señal para que bancos y billeteras vuelvan a impulsar préstamos al consumo.

Un entusiasmo que el propio Banco Central reflejó en su reciente Encuesta de Condiciones Crediticias: las entidades esperan un aumento de la demanda de financiamiento por parte de los hogares en el cuarto trimestre.

Para Balatti, está claro que "Argentina necesita más crédito para impulsar el consumo, financiar proyectos y acompañar la actividad económica. Es es una gran oportunidad para actualizar modelos de decisión que hayan quedado obsoletos".

"Una evaluación demasiado concentrada en el recibo de sueldo o antecedentes históricos puede excluir a trabajadores independientes y personas con ingresos variables que hoy tienen capacidad de pago", añade. Cree que la salida pasa por "incorporar información reciente sobre entradas, comportamiento y endeudamiento total para ampliar el acceso y administrar mejor el riesgo".

Es el mismo eje por el que bancos y billeteras reclaman al BCRA reducir el rezago con el que la Central de Deudores refleja la situación de los préstamos, hoy de 60 días.

El cofundador de EsXAI cree que hay una oportunidad "si acompañan los ingresos disponibles, el empleo y el costo del financiamiento. La menor inflación ayuda a planificar, pero la mejora se consolida cuando las cuotas resultan compatibles con el presupuesto familiar".

Cuáles son los riesgos que frenan el crédito en Argentina

Balatti remarca que "bancos y billeteras tienen margen para actuar desde ahora: detectar problemas temprano, adaptar vencimientos a las fechas de cobro y ofrecer reestructuraciones viables".

Kupferberg añade que "si no aprovechan el momento, la situación puede tensarse de nuevo por dos caminos opuestos", a saber:

" Acelerar mal . La tentación de salir a recuperar volumen compitiendo por los mismos clientes con tasas altas y validación débil es lo que generó la ola de mora. Ese deterioro respondió al encarecimiento del costo real del crédito, fruto de una desinflación más veloz que la baja de tasas del sistema"

. La tentación de salir a recuperar volumen compitiendo por los mismos clientes con tasas altas y validación débil es lo que generó la ola de mora. Ese deterioro respondió al encarecimiento del costo real del crédito, fruto de una desinflación más veloz que la baja de tasas del sistema" "Frenar demasiado. Si solo se dedican a cobrar y no vuelven a prestar, el denominador no crece, el ratio no baja y el usuario expulsado del sistema termina en el crédito informal. Además, refinanciar por sí solo no es una salida: saca gente de la mora pero no reactiva el crédito y hay riesgo de reincidencia si se refinancia sin medir capacidad de pago"

"La ventana que abre la PDE sirve para volver a prestar de forma selectiva. Hay que separar mejor al moroso que no puede del que no quiere, reestructurar al primero con cuotas sostenibles y usar datos alternativos para originar con mayor precisión. No hace falta ni volver a prestar a cualquiera ni quedarse quieto", cierra.