El dólar MEP, el dólar CCL y el dólar tarjeta experimentaron nuevas subas. El dólar tarjeta, en tanto, propuso una leve contracción

El dólar tarjeta superó los $2.040, mientras mayorista y cripto cedieron, evidenciando un mercado cambiario mixto.

El dólar oficial avanzó 1,79% ($1.573,59), y el MEP junto al CCL también registraron subas destacadas.

El dólar blue subió $25 y se cotiza hoy a $1.595 en el microcentro porteño, marcando su última variación.

El dólar blue (o informal) sube $25 consigue a $1.600,00 en el microcentro porteño.

El dólar oficial (o minorista) avanzó 1,79% respecto al cierre del viernes pasado y finalizó la rueda bursátil cotizado a $1.573,59.

Por otro lado, el dólar cripto cede $0,14, a $1.680,71.

"El Riesgo país sigue cómodamente por encima de los 800 puntos básicos, el DXY supera los 103 y el real brasileño camino a los 6 por dólar", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.

Y agrega: "Mientras tanto, en la Argentina el dólar sigue atrasado en términos de competitividad".

"Con este escenario internacional, la competitividad argentina está cada vez más comprometida. Y la economía real paga la factura", remarca.