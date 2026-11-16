El dólar MEP, el dólar CCL y el dólar tarjeta experimentaron nuevas subas. El dólar tarjeta, en tanto, propuso una leve contracción
16.11.2026 • 15:20hs • Economía
Economía
Dólar blue sube a $1.600 este lunes 16 de noviembre y financieros cierran en alza
El dólar blue (o informal) sube $25 consigue a $1.600,00 en el microcentro porteño.
El dólar oficial (o minorista) avanzó 1,79% respecto al cierre del viernes pasado y finalizó la rueda bursátil cotizado a $1.573,59.
Por otro lado, el dólar cripto cede $0,14, a $1.680,71.
"El Riesgo país sigue cómodamente por encima de los 800 puntos básicos, el DXY supera los 103 y el real brasileño camino a los 6 por dólar", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.
Y agrega: "Mientras tanto, en la Argentina el dólar sigue atrasado en términos de competitividad".
"Con este escenario internacional, la competitividad argentina está cada vez más comprometida. Y la economía real paga la factura", remarca.
El dólar blue se consigue hoy a $1.595 en el microcentro porteño
El dólar blue sube $25: qué pasó con los "otros" dólares
El dólar MEP ascendió u$s7,39, a $1.584,84.
El dólar contado con liquidación (CCL) ganó u$s10,38, a $1.684,10.
El denominado dólar tarjeta -para compras en el exterior-, mejoró u$s6,50, a $2.041,00.
En tanto, el dólar mayorista creció u$s7,50, a $1.551,00.
Riesgo País en 840 puntos: bonos y ADRs argentinos se hunden
La deuda soberana en dólares cayó en casi toda la curva y el Riesgo País de JP Morgan subió 1,1% hasta los 840 puntos básicos, explicó Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL en un informe al que accedió iProUP.
Entre los Globales, lideraron las bajas el GD41 (-0,84%) y el GD29 (-0,74%).
Entre los Bonares, cayeron el AE38 (-1,01%) y el AO29 (-0,90%), mientras que el AO27 (+0,15%) fue la única excepción.
El MSCI Merval retrocedió 4,3% en pesos, arrastrado por el clima global.
En Wall Street, los ADRs argentinos cerraron todos en rojo, con Loma Negra (-6,44%), Cresud (-6,06%) y BBVA Argentina (-5,75%) a la cabeza.
La semana seguirá marcada por Nvidia, las minutas de la Fed y el debut de Anthropic.