El exministro reconoció el fin del déficit fiscal pero planteó que la salida del cepo debe alcanzar a empresas y exportadores, no solo a personas

Alerta que la política acentúa costos recesivos y genera peligro con "argendólares" si el BCRA no tiene reservas.

El exministro propuso 4 ejes para remover los controles: dejar al BCRA sin intervenir y que exportadores dispongan divisas.

Domingo Cavallo advirtió que el Gobierno debe eliminar el cepo cambiario para evitar que el plan de Milei se desarme antes de 2027.

Domingo Cavallo advirtió que el Gobierno se equivoca con el dólar y el cepo y que, si no elimina por completo los controles cambiarios, el programa económico de Javier Milei corre el riesgo de desarmarse antes de las elecciones presidenciales de 2027.

El exministro de Economía lo planteó en el seminario "La Convertibilidad y los planes de estabilización", en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Lo acompañó el economista Federico Poli y entre el público estuvo Martín Rappallini, presidente de la UIA.

"Si no toman las medidas adecuadas pronto, corren el riesgo de que antes de las elecciones se les destartale todo", lanzó Cavallo. También recordó que desde 2024 advierte que corregir un tipo de cambio atrasado con controles iba a ser "más dramático" cuanto más cerca estuvieran los comicios.

Qué propone Cavallo para terminar con el cepo

Domingo Cavallo sostiene que la discusión sobre el dólar está mal planteada. "No es tema de devaluar o no devaluar sino que lo que tienen que hacer ahora es remover totalmente el cepo para todas las actividades, que los exportadores dispongan de las divisas", disparó.

Su receta tiene cuatro ejes:

Eliminar los controles para toda la actividad económica y no solo para las personas.

para toda la actividad económica y no solo para las personas. Dejar que "se organice un mercado cambiario sin que el BCRA intervenga".

Que el Banco Central compre divisas de forma activa para fortalecer las reservas.

para fortalecer las reservas. Crear "un mecanismo de ajuste de los contratos de más de 30 días" para desindexar la economía.

Para el exministro, el problema de fondo es de confianza: "Hoy no tenemos una moneda confiable porque seguimos teniendo controles de cambios".

Por qué Cavallo dice que el Gobierno se equivoca con el dólar

La advertencia de Cavallo en la UBA apunta al esquema monetario, cambiario y financiero de Milei, aunque reconoció la eliminación del déficit fiscal. A su juicio, esa política acentúa "los costos recesivos del plan de estabilización".

El economista afirmó que el dólar actual no es un tipo de cambio de equilibrio y que una devaluación no alcanzaría para reactivar la actividad. También alertó que "si no se pone un gran énfasis en eliminar el sesgo antiexportador de la economía no habrá una buena performance exportadora".

Otra alerta fue para los depósitos en dólares: "Los argendólares constituyen un peligro si no hay reservas en dólares, tanto de los bancos como del Gobierno".

Qué partes del cepo siguen vigentes en la Argentina

El cepo para personas humanas se levantó en abril de 2025, pero varias restricciones siguen en pie. Son las que Cavallo pide desarmar:

La restricción cruzada de 90 días : quien compra dólar oficial no puede operar MEP ni contado con liquidación durante tres meses, y tampoco al revés. El BCRA la reinstauró en septiembre de 2025 con la Comunicación A 8336 y la amplió en abril de 2026.

: quien compra dólar oficial no puede operar MEP ni contado con liquidación durante tres meses, y tampoco al revés. El BCRA la reinstauró en septiembre de 2025 con la Comunicación A 8336 y la amplió en abril de 2026. Las empresas mantienen límites para comprar dólares para atesoramiento.

para atesoramiento. Los exportadores deben ingresar sus divisas al país, aunque en abril el BCRA estiró ese plazo de 60 a 180 días.

El planteo llega con el Banco Central en plena acumulación. Al 5 de noviembre compró u$s16.019 millones en 2026, según el último balance de compras del BCRA, con el dólar mayorista en $1.545,50.

En paralelo, la inflación de octubre fue de 2,2%, la más alta desde abril según el índice de precios del INDEC, con un acumulado de 26,3% en el año. Del otro lado, el ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a descartar una devaluación en su exposición ante la UIA.