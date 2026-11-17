Su diagnóstico se apoya en el superávit fiscal, la recuperación de la demanda de pesos y un mayor ingreso de divisas por inversiones, entre otros

Rechaza el "riesgo Milei", atribuye el riesgo país a la incertidumbre electoral 2027 y destaca la calma cambiaria actual.

Proyecta u$s15.000 millones del RIGI y u$s30.000 millones de superávit comercial en 2027, fortaleciendo la oferta de divisas.

El ministro Luis Caputo anticipa un 2027 de fuerte estabilidad económica, impulsado por el superávit y grandes inversiones.

El ministro de Economía, Luis Caputo, buscó despejar las expectativas de tensión cambiaria durante el próximo año electoral y opinó que la Argentina llegará "con fundamentos más sólidos" a 2027.

Su diagnóstico se apoya en el superávit fiscal, la recuperación de la demanda de pesos, un programa financiero que considera cerrado y un mayor ingreso de divisas por inversiones.

"Entramos a 2027 más fortalecidos que nunca; espero un año más calmo de lo que muchos predicen", indicó durante una entrevista con Radio Mitre.

Las declaraciones llegaron en un contexto de preocupación por el aumento del riesgo país y por las necesidades de financiamiento del próximo ejercicio.

El plan de Caputo para 2027 incluye más dólares, superávit y una apuesta clave por las inversiones

Caputo sostuvo que la estabilidad reciente del dólar y la continuidad de las compras de divisas del Banco Central muestran una respuesta diferente a la de otros períodos de incertidumbre financiera.

No anunció una cotización objetivo para el tipo de cambio ni un nivel específico al que espera que converja el riesgo país; en cambio, cuestionó la idea de que la proximidad de las elecciones presidenciales necesariamente vaya a provocar una nueva etapa de inestabilidad.

Caputo defendió el programa económico de Milei y reveló por qué cree que 2027 será un año más calmo

"No parece tan obvio que el año que viene vaya a haber volatilidad cambiaria", sostuvo y destacó las condiciones con las que el Gobierno afrontará el calendario electoral.

"Vamos a entrar en un 2027 más sólido que en muchas décadas; con superávit fiscal, equilibrio monetario porque levanta la demanda de dinero, un programa financiero cerrado y un mercado cambiario más sólido", precisó.

Uno de los pilares de su proyección es el ingreso de dólares asociado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Caputo anticipó que los desembolsos pasarían de unos u$s8.000 millones en 2026 a cerca de u$s15.000 millones en 2027, con otros u$s15.000 millones previstos para el año siguiente. "Las inversiones grandes no se van a frenar", remarcó.

El funcionario proyectó también un superávit comercial cercano a u$s30.000 millones para 2027. En su planteo, la combinación de ese saldo y los flujos de inversión contribuiría a fortalecer la oferta de divisas y a reducir la vulnerabilidad del mercado cambiario frente a episodios de incertidumbre.

Se trata de previsiones del ministro, cuyo cumplimiento dependerá de la evolución del comercio y de la concreción de los desembolsos anunciados.

Caputo sobre el riesgo país: "No existe el riesgo Milei"

Por otro lado, Caputo reconoció el deterioro de los indicadores financieros, pero rechazó que se deba a una pérdida de confianza en la continuidad del programa económico.

Atribuyó la suba del riesgo país a una combinación de factores externos y dudas políticas locales, vinculadas con el resultado de las elecciones de 2027.

"No hay ‘riesgo Milei’. El riesgo país sube por el temor a que no esté Milei", detalló.

Con esa interpretación, trasladó el foco desde la gestión actual hacia la incertidumbre sobre una eventual alternancia política. Se trata de la explicación del ministro sobre el comportamiento del mercado, no de una causa que pueda establecerse únicamente a partir de la variación de los bonos.

Su principal argumento fue que la tensión en la deuda no se trasladó de manera equivalente al dólar. "Subió el riesgo país y no solo el dólar no subió, sino que el Banco Central sigue comprando dólares para sostenerlo", describió. A su juicio, esa divergencia demuestra la "robustez del programa" y un cambio respecto de 2025.

Las crónicas sobre la entrevista recogieron referencias a un salto del indicador desde alrededor de 400 hasta cerca de 950 puntos básicos en los últimos meses.

La inflación también aparece entre los puntos de atención. El avance de precios mensual ronda el 1,8% en el primer trimestre de 2027 y de 1,9% durante el segundo semestre, al contemplar posibles presiones electorales sobre los precios de los bienes comercializados con el exterior.