El presidente de Revolut adelantó el desarrollo de cuatro fondos que permitirán comprar participaciones fraccionadas mediante blockchain

La tecnología blockchain fraccionará las inversiones, aunque no garantiza liquidez inmediata ni detalles de red.

Revolut busca facilitar acceso a mercados privados, que suelen requerir grandes aportes, para sus 80M de clientes.

Revolut planea lanzar cuatro fondos basados en tecnología blockchain para permitir que sus clientes accedan a inversiones en mercados privados mediante participaciones fraccionadas.

Martin Gilbert, presidente del consejo de la compañía, hizo el anuncio durante la conferencia Breakpoint de Solana, en Londres, aunque evitó detallar cuándo estarán disponibles ni qué activos incluirán.

La iniciativa busca reducir el monto necesario para invertir en fondos que suelen requerir aportes elevados y tienen menor liquidez.

Gilbert precisó que –a través de blockchain– la plataforma pretende dividir las participaciones en unidades más pequeñas para que los usuarios puedan acceder a ellas sin tener que comprar una parte completa del fondo: de esta manera, un cliente podría comprar una fracción de un fondo de capital privado desde la aplicación de Revolut.

El fraccionamiento –aclaró– no significa que las inversiones puedan venderse inmediatamente. La posibilidad de encontrar compradores y las condiciones para transferir esas participaciones dependerán de mecanismos que la compañía aún no detalló.

Tampoco confirmó qué red blockchain utilizará la iniciativa. Además, pese a que el anuncio se realizó durante un evento de Solana, Revolut no especificó si los nuevos fondos operarán sobre esa infraestructura.

Qué inversiones ofrece actualmente Revolut

El anuncio se suma a la estrategia de la fintech para ampliar su oferta de inversiones. En julio, la compañía lanzó una plataforma de mercados privados para clientes elegibles en Europa, con fondos administrados por firmas como:

Apollo

Ares

Hamilton Lane

Partners Group

Esos productos permiten invertir desde un mínimo de 1 euro, lo que facilita el acceso a activos que tradicionalmente estaban reservados para grandes inversores.

Revolut cuenta con más de 80 millones de clientes en todo el mundo, aunque todavía no aclaró si los cuatro nuevos fondos estarán disponibles para todos los usuarios o si tendrán requisitos específicos de acceso.

Gilbert también vinculó el proyecto con las dificultades de liquidez que pueden enfrentar los mercados privados. Según detalló, blockchain podría ampliar la cantidad de potenciales compradores al permitir que las inversiones se distribuyan en participaciones de menor tamaño.

La tecnología busca facilitar el acceso a estos activos, pero no garantiza que los inversores puedan vender sus participaciones en cualquier momento.