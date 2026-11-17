El dólar MEP, el dólar CCL y el dólar mayorista experimentaron nuevas subas. El dólar tarjeta, por su parte, concluyó sin cambios

Expertos advierten que la suba del blue reacciona al contexto internacional y al ratio dólar-real, comparándolo con los niveles observados en 2001.

El dólar oficial minorista avanzó un 2,42% hasta los $1.576,01, mientras que el dólar MEP subió a $1.594,43 y el contado con liquidación a $1.688,83.

El dólar blue sube $10 y cotiza a $1.610 en el microcentro porteño, marcando una tendencia alcista en los mercados cambiarios informales.

El dólar blue (o informal) sube $10 consigue a $1.610,00 en el microcentro porteño.

El dólar oficial (o minorista) avanzó 2,42% respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda bursátil cotizado a $1.576,01.

Por otro lado, el dólar cripto gana $0,62, a $1.691,73.

"El dólar blue es el primero que se está despertando, con un real yendo a los 6 en Estados Unidos, y un dólar índex (DXY) por encima de los 103, pero el primero que reacciona es el blue", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.

Y agrega: "Después reaccionarán los otros (tipos de cambio); el Gobierno sigue interviniendo a través de los nueve instrumentos (dólar link, dólar futuro, bonos, venta de bonos duales, etc)".

"No nos olvidemos que la convertibilidad terminó justamente a partir de una devaluación brusca del real y nosotros, hoy el ratio dólar vs real, es practicamente idéntico al de 2001; así que atención con esto", remarca.