El dólar MEP, el dólar CCL y el dólar mayorista experimentaron nuevas subas. El dólar tarjeta, por su parte, concluyó sin cambios
17.11.2026 • 15:20hs • Economía
Economía
Dólar blue quiebra la barrera de los $1600 y los financieros cierran en alza
El dólar blue (o informal) sube $10 consigue a $1.610,00 en el microcentro porteño.
El dólar oficial (o minorista) avanzó 2,42% respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda bursátil cotizado a $1.576,01.
Por otro lado, el dólar cripto gana $0,62, a $1.691,73.
"El dólar blue es el primero que se está despertando, con un real yendo a los 6 en Estados Unidos, y un dólar índex (DXY) por encima de los 103, pero el primero que reacciona es el blue", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.
Y agrega: "Después reaccionarán los otros (tipos de cambio); el Gobierno sigue interviniendo a través de los nueve instrumentos (dólar link, dólar futuro, bonos, venta de bonos duales, etc)".
"No nos olvidemos que la convertibilidad terminó justamente a partir de una devaluación brusca del real y nosotros, hoy el ratio dólar vs real, es practicamente idéntico al de 2001; así que atención con esto", remarca.
El dólar blue se consigue hoy a $1.610 en el microcentro porteño
El dólar blue sube $25: qué pasó con los "otros" dólares
El dólar MEP ascendió $9,59, a $1.594,43.
El dólar contado con liquidación (CCL) ganó $4,73, a $1.688,83.
El denominado dólar tarjeta -para compras en el exterior-, concluyó sin cambios, a $2.047,50.
En tanto, el dólar mayorista creció $1, a $1.552,00.
Mercado local: Riesgo País en 859 puntos y rebote del Merval
Los activos argentinos mostraron un comportamiento selectivo y desacoplado entre renta fija y variable, explica Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, en un informe al que tuvo acceso iProUP.
Entre los Bonares, los tramos largos avanzaron con moderación, con el AL41 (+0,49%) y el AE38 (+0,32%) al frente.
Entre los Globales, predominaron las bajas, lideradas por el GD29 (-1,98%) y el GD46 (-0,95%), con leves subas en el GD38 (+0,23%) y el GD35 (+0,13%).
El Riesgo País de JP Morgan subió a 859 puntos básicos, pese al superávit primario de $ 1,9 billones del Sector Público Nacional en octubre.
A eso se sumó el inicio del debate legislativo por la suspensión de las PASO.
El MSCI Merval subió 1,6% en pesos, hasta los 81.722 puntos, con Telecom Argentina (+2,73%), Pampa Energía (+2,15%) e YPF (+1,98%) liderando las subas, mientras que IRSA (-2,93%), Supervielle (-2,37%) y Mercado Libre (-1,51%) fueron los mayores retrocesos.