Los papeles de la firma amplían las pérdidas horas antes de revelar su nuevo balance al mercado. Todos los detalles, a continuación

La guía futura es clave; superar las estimaciones no garantiza que las acciones suban, marcando el tono para todo el sector tecnológico.

La salida de Jensen Huang como CEO y los recientes controles de EE.UU. a la exportación de chips a China impactan a Nvidia.

El balance de Nvidia del 3T fiscal, con acciones a la baja, prevé u$s109.100M en ingresos y u$s2,47 por acción.

Las acciones de Nvidia llegan a su balance en plena turbulencia: cerraron el lunes 16 de noviembre con una caída de 4,12%, hasta u$s156,14, y este martes siguen a la baja.

Acumulan una corrección de entre 35% y 38% desde su máximo histórico de u$s243,37 del 6 de octubre pasado y rozan su mínimo de 52 semanas.

El mercado de opciones descuenta un movimiento de entre 8% y 8,5% tras el informe.

Nvidia presenta su balance del tercer trimestre fiscal este martes 17 de noviembre, con Wall Street ya cerrado.

El informe llegará cerca de las 18:20 de Argentina y la conferencia con analistas se realizará una hora más tarde.

Serán los primeros resultados sin Jensen Huang como CEO desde la fundación de la compañía, en 1993.

Qué espera Wall Street del balance de Nvidia: ingresos, ganancias y guía

Los analistas proyectan ingresos por unos u$s109.100 millones, un 91% más que un año atrás, y ganancias por acción de u$s2,47.

En el trimestre anterior, la compañía había facturado u$s96.200 millones y ganado u$s2,22 por acción.

La guía de la empresa apuntaba a u$s108.000 millones, con un margen de error de 2%, y a un margen bruto de 74%, frente a 75% del trimestre previo.

Visible Alpha estima que los centros de datos aportaron unos u$s101.800 millones.

Para el cuarto trimestre, el consenso proyecta ingresos de u$s124.950 millones y ganancias de u$s2,74 por acción.

Otra parte del mercado espera que Nvidia supere las estimaciones por entre u$s3.000 millones y u$s4.000 millones.

Superar las estimaciones ya no alcanza: los escenarios y la historia reciente

Ese banco asigna 60% de probabilidad a un escenario favorable, con una mejora de las proyecciones y un crecimiento de ventas superior a 70% para el ejercicio fiscal 2027.

Con una probabilidad de entre 25% y 30%, prevé una mejora moderada de los resultados, pero un recorte de las expectativas futuras por el negocio de centros de datos y el control de los envíos a China.

Nvidia superó la utilidad estimada en los últimos cuatro trimestres, por márgenes de entre 4% y 6,7%.

Sin embargo, la acción subió solo tras uno de esos informes, con reacciones de +7,01%, -0,50%, -4,13% y -0,40%.

El análisis concluye que la guía futura pesa más que las cifras del trimestre.

Los escenarios técnicos plantean un rebote hacia los u$s168 o una caída hacia los u$s141 tras el informe.

Sin Jensen Huang: el factor liderazgo que pesa sobre la acción

Huang dejó la dirección de la compañía a principios de noviembre y la CFO Colette Kress conduce Nvidia como CEO interina mientras se busca un reemplazo permanente.

La acción llegó a caer más de 3% cuando se informó que el consejo no contempla el regreso de Huang.

Otros reportes indican que empleados piden su vuelta y que la compañía se acercó al CEO de Arm, Haas.

Huang fue convocado a declarar ante el Comité de Banca del Senado el 3 de diciembre.

Nvidia dispuso que sus equipos de seguridad nacional y cumplimiento comercial reporten a un comité del consejo y a Kress.

La salida de Huang se produjo tras revelarse una relación con una mujer acusada de espiar para China, según reportes de prensa.

China, controles de exportación y Vera Rubin: los otros focos del mercado

Este lunes 16 de noviembre, el Departamento de Comercio emitió una norma provisional que exige licencias a los operadores de centros de datos de Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia y Brasil para reexportar chips avanzados de IA.

La medida cierra el vacío del acceso remoto, que permitía a empresas chinas usar esos chips pese a las restricciones a su venta física.

Un reporte destlizó que Nvidia limitaría la venta de chips a centros de datos que atienden a empresas chinas, con un requisito de 51% de clientes fuera de China.

Las nuevas reglas podrían afectar el negocio de cómputo que Nvidia ofrece desde centros de datos en el exterior.

Los dos focos operativos más observados son Vera Rubin, la nueva arquitectura de chips, y el encarecimiento de la memoria.

Con una capitalización cercana a US$ 3,7 billones, los resultados marcarán el tono del sector tecnológico durante el resto de la semana.