El dólar MEP y el dólar tarjeta experimentaron nuevas subas. Mientras que el dólar CCL y el dólar mayorista concluyeron con nuevos retrocesos

Expertos de Pronóstico Bursátil analizan la estabilidad del canje (6%) y tasas del 20% en el mercado.

El dólar oficial se mantuvo en $1.571,80; el MEP subió a $1.577,45 y el CCL descendió a $1.673,72.

El dólar blue subió $5, llegando a $1.575 en el microcentro, encabezando las variaciones del mercado.

El dólar blue (o informal) sube $5 consigue a $1.575,00 en el microcentro porteño.

El dólar oficial (o minorista) concluyó sin cambios respecto al cierre de ayer y finalizó la semaba bursátil cotizado a $1.571,80.

Por otro lado, el dólar cripto asciende $0,27, a $1.670,16.

"El dólar mayorista tuvo una rueda calcada a la del miércoles; arrancó algo tomador operando en $1.550 y desde ahí se desplomó y cerró vendedor en $1543,50", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.

Y agrega: "El canje sigue altísimo y 6% es la nueva normalidad; las tasas a un día se siguen normalizando y operan en torno al piso de 20%""

"Los bonos en USD de menor a mayor: arrancaron flojos y luego fueron pintándose de verde".