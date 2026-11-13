El dólar MEP y el dólar tarjeta experimentaron nuevas subas. Mientras que el dólar CCL y el dólar mayorista concluyeron con nuevos retrocesos
13.11.2026 • 15:15hs • Economía
Economía
Dólar blue sube a $1.575 este viernes 13 de noviembre y financieros cierran mixtos
El dólar blue (o informal) sube $5 consigue a $1.575,00 en el microcentro porteño.
El dólar oficial (o minorista) concluyó sin cambios respecto al cierre de ayer y finalizó la semaba bursátil cotizado a $1.571,80.
Por otro lado, el dólar cripto asciende $0,27, a $1.670,16.
"El dólar mayorista tuvo una rueda calcada a la del miércoles; arrancó algo tomador operando en $1.550 y desde ahí se desplomó y cerró vendedor en $1543,50", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.
Y agrega: "El canje sigue altísimo y 6% es la nueva normalidad; las tasas a un día se siguen normalizando y operan en torno al piso de 20%""
"Los bonos en USD de menor a mayor: arrancaron flojos y luego fueron pintándose de verde".
El dólar blue se consigue hoy a $1.575 en el microcentro porteño
El dólar blue sube $5: qué pasó con los "otros" dólares
El dólar MEP ascendió 0,20%, a $1.577,45.
El dólar contado con liquidación (CCL) bajó 0,30%, a $1.673,72.