En esta nueva era de pagos, la confianza deja de depender solo de verificar una tarjeta o identidad; también requerirá verificar la intención

Este cambio redistribuye valor en el comercio digital, exigiendo a los agentes verificar la intención del usuario para transacciones seguras.

El comercio agéntico, impulsado por IA, transforma el recorrido de compra delegando la selección y ejecución a agentes inteligentes.

El comercio agéntico está transformando el recorrido de compra antes de que el consumidor llegue a una tienda, un marketplace o una aplicación de pagos.

La inteligencia artificial puede interpretar una necesidad, comparar alternativas y acompañar una operación desde la etapa en la que se forma la decisión, no sólo en el checkout.

OpenAI ya incorporó experiencias de compra dentro de ChatGPT que permiten explorar productos, refinar búsquedas con lenguaje natural y comparar opciones según precio, características y disponibilidad.

Su Agentic Commerce Protocol define, además, una infraestructura para que los comercios compartan catálogos estructurados y participen de experiencias donde un agente ayuda a descubrir y, cuando la integración lo permite, completar una compra.

El cambio central consiste en transformar una intención humana en una secuencia de decisiones que una máquina pueda interpretar y ejecutar con distintos grados de autonomía. A diferencia de un buscador tradicional, un agente puede recibir instrucciones más ricas, como presupuesto, uso previsto, restricciones, preferencias, condiciones de entrega y forma de pago.

Para responder correctamente, necesita información confiable y estructurada. La documentación de OpenAI exige que los comercios compartan identificadores, títulos, descripciones, imágenes, precios y disponibilidad, de modo que el producto no solo sea atractivo para una persona, sino también comprensible para el sistema que intermedia la decisión.

Esto modifica el concepto de visibilidad. En el comercio electrónico tradicional, ser visible implicaba aparecer en una búsqueda o conseguir una impresión; en el comercio agéntico, la visibilidad también dependerá de que el agente interprete correctamente qué se vende, bajo qué condiciones y si esa opción responde a la necesidad planteada.

Los medios de pago también avanzan en esa dirección. Mastercard informó que en América Latina y el Caribe ya se realizaron transacciones agénticas en vivo y de punta a punta, con participación de entidades financieras de la región, entre ellas Banco de la Nación Argentina y Banco Galicia.

Los agentes iniciaron y completaron pagos en nombre de clientes, con consentimiento del titular y utilizando infraestructura de pagos existente.

Aun así, el comercio agéntico no significa que la IA pueda gastar libremente en nombre de una persona. La discusión central está en los límites.

Mastercard desarrolló Verifiable Intent para registrar de manera verificable qué pidió el usuario y bajo qué condiciones autorizó al agente, mientras que Visa lanzó Agentic Ready para que bancos y actores de pagos prueben operaciones iniciadas por agentes en entornos controlados.

La confianza dejará de depender sólo de verificar una tarjeta o una identidad y también requerirá verificar la intención. En una compra convencional, el consumidor realiza cada paso de manera explícita; en una compra delegada, el sistema deberá demostrar que la operación ejecutada coincide con las instrucciones recibidas.

La transformación más relevante es el cambio de arquitectura. La pantalla donde se descubre un producto puede dejar de pertenecer al comercio que finalmente lo vende, ya que el consumidor podría conversar con un agente que compara vendedores, evalúa disponibilidad, interpreta promociones, considera financiación y recién después determina dónde ejecutar la operación.

Esto redistribuye valor dentro del comercio digital. Los marketplaces demostraron que ordenar la oferta es tan importante como poseerla, y los agentes agregan una capa adicional al interpretar la necesidad antes de ordenar esa oferta.

*Por Néstor Arranz, CEO de Neurolab eCommerce 360.