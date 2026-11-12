El efecto se trasladó a los activos argentinos negociados en Nueva York; los ADR cayeron casi 6%, aunque los bonos soberanos y riesgo país rebotaron

Pese a la caída de los ADR, los bonos soberanos argentinos subieron y el riesgo país bajó 15 unidades, cerrando en 841 puntos básicos.

La baja de Nvidia, Nebius (-17%) y la suba del petróleo arrastraron a S&P 500 y Nasdaq Composite, afectando ADRs argentinos hasta un 6%.

Las acciones de Nvidia se desplomaron hasta 12% en Wall Street por la renuncia de su CEO, Jensen Huang, arrastrando a los principales índices tech.

Las acciones de Nvidia se desplomaron en Wall Street tras la renuncia de su cofundador y CEO, Jensen Huang, y arrastraron a los principales índices tecnológicos de Estados Unidos.

El efecto se trasladó a los activos argentinos negociados en Nueva York, donde los ADR cayeron hasta casi 6%, aunque los bonos soberanos rebotaron y el riesgo país bajó a 841 puntos básicos.

Nvidia se derrumba tras la partida de Jensen Huang

Nvidia llegó a perder hasta 12% en el inicio de la jornada y abrió con una caída cercana al 7,6%, antes de moderar el retroceso en el transcurso de la sesión.

La presión se originó tras la renuncia de Jensen Huang, una figura central en la compañía y uno de los rostros más influyentes de la industria global de semiconductores e inteligencia artificial.

La salida del CEO se produjo en medio de un escándalo por relaciones extramatrimoniales atribuidas a Huang, incluida una presunta relación con una empresaria china señalada por supuestos vínculos con servicios de inteligencia.

La junta directiva de Nvidia había evaluado su continuidad y, finalmente, la renuncia se conoció durante la mañana del jueves.

Jensen Huang renunció con efecto inmediato como CEO, presidente y miembro de Nvidia tras 33 años

La incertidumbre sobre el liderazgo golpeó a un sector que ya venía bajo presión. Nebius, una empresa de "neocloud" vinculada al ecosistema de IA, anunció que sus ingresos de 2026 se ubicarían en el extremo inferior de su proyección previa, lo que provocó una caída de 17% en sus acciones y amplificó el pesimismo sobre el sector.

El "efecto Nvidia" arrastró a Wall Street a la baja

El S&P 500 y el Nasdaq Composite cayeron en la apertura, afectados por la debilidad de Nvidia y por el aumento de los precios del petróleo.

El Brent subió 0,6% hasta u$s93,32 por barril, impulsado por declaraciones de Donald Trump que redujeron las expectativas de un acuerdo diplomático con Irán.

La combinación de incertidumbre corporativa, presión sobre los bonos del Tesoro estadounidense y alza de los precios energéticos llevó a los inversores a adoptar una postura más cautelosa.

En ese escenario, las acciones tecnológicas y los activos de riesgo emergente fueron los más castigados durante la primera parte de la rueda.

El riesgo país baja, pero los ADR cayeron fuerte

Los ADR de empresas argentinas cayeron hasta casi 6% en Wall Street, siguiendo la tendencia bajista de los índices de Nueva York.

Edenor lideró las pérdidas con un retroceso de 5,7%, seguida por Irsa, que cayó 4,1%; Cresud, que perdió 3,8%; y Central Puerto, que retrocedió 3,7%.

El Merval, el principal índice bursátil argentino, se desplomó cerca de 3% hasta las 81.249 unidades.

Ajustado por el dólar contado con liquidación, la caída se ubicó en torno a 2,5%, una señal de que el retroceso no fue exclusivamente un efecto cambiario, sino también una reacción a la debilidad global de la renta variable.

Pese a la caída de los ADR, los bonos soberanos argentinos en dólares subieron durante la jornada. Los Bonares avanzaron hasta 2% y los Globales hasta 1%, lo que permitió que el riesgo país medido por JP Morgan cayera 15 unidades, desde un máximo intradía de 867 hasta 841 puntos básicos.

La mejora en los bonos marcó la cuarta rueda consecutiva de baja para el indicador. Aun así, el riesgo país acumulaba 54 unidades de avance en las primeras semanas de noviembre, equivalente a 6,9%, y 270 unidades en lo que va del año, una suba de 47,3%.