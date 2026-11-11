El RENAPER actualizó los aranceles de los documentos y estableció subas de hasta el 100%. Los nuevos valores comenzarán a regir el 21 de noviembre

Se creó un nuevo proceso para acceder al DNI gratuito por falta de recursos, con validación automática o solicitud.

El pasaporte ordinario costará $130.000 y el DNI regular $20.000, afectando también a versiones exprés.

El RENAPER actualizó los aranceles del pasaporte y el DNI con subas de hasta el 100%, vigentes desde el 21 de noviembre.

El Registro Nacional de las Personas (RENAPER) actualizó los aranceles del pasaporte y el Documento Nacional de Identidad (DNI), con aumentos de hasta el 100%.

Los nuevos valores comenzarán a regir desde el 21 de noviembre e incluyen las versiones regulares y exprés. Además, el organismo estableció un nuevo procedimiento para acceder al DNI gratuito por falta de recursos económicos.

Los cambios fueron oficializados mediante disposiciones y una resolución publicadas en el Boletín Oficial. Con el nuevo esquema, el pasaporte ordinario pasará a costar $130.000, mientras que el DNI regular tendrá un valor de $20.000.

La actualización también alcanza a los trámites urgentes, los documentos para extranjeros y las gestiones especiales. En algunos casos, las tarifas se duplicarán respecto de los valores anteriores.

Cuánto costará el pasaporte desde noviembre

A través de la Disposición 759/2026, el RENAPER estableció un nuevo cuadro tarifario para los documentos de viaje.

La norma fija una Unidad Arancelaria Documental (UAD) en $1.000 y comenzará a aplicarse diez días después de su publicación en el Boletín Oficial. Los nuevos valores serán:

Pasaporte ordinario: $130.000.

Pasaporte exprés: $260.000.

Pasaporte de resolución inmediata: $429.000.

Pasaporte excepcional para extranjeros: $130.000.

Documento de viaje para personas apátridas o refugiadas: $130.000.

La modalidad de resolución inmediata estará disponible únicamente en los puntos habilitados por el organismo.

La disposición también contempla una excepción para los casos en los que el pasaporte tenga errores formales atribuibles al RENAPER.

En esas situaciones, el titular podrá solicitar una nueva emisión sin costo, siempre que realice el reclamo dentro de los 90 días corridos desde la entrega y pueda acreditarse el error.

Cuánto costará tramitar el DNI

Por su parte, la Resolución 151/2026 estableció los nuevos aranceles para el Documento Nacional de Identidad. Las tarifas comenzarán a regir el 21 de noviembre y contemplan distintos valores según la modalidad de entrega:

DNI regular: $20.000.

DNI exprés: $52.000.

DNI al instante: $114.000.

DNI para extranjeros: $40.000.

De esta manera, el trámite regular tendrá un costo de $20.000, mientras que quienes necesiten recibir el documento con mayor rapidez deberán pagar los aranceles correspondientes a las opciones aceleradas.

Cómo solicitar el DNI gratuito

Además de actualizar los precios, el RENAPER aprobó un nuevo procedimiento para acceder a la gratuidad del DNI. La Disposición 755/2026 establece un manual que regula las condiciones para solicitar la exención del pago y comenzará a regir a los 30 días corridos de su publicación.

El beneficio podrá otorgarse de dos maneras. La primera será automática, mediante el cruce de información entre el RENAPER y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), que permitirá evaluar la situación económica de cada persona.

En caso de que el sistema no habilite la exención, los interesados podrán presentar una solicitud voluntaria ante la Dirección Nacional del RENAPER. Para eso, deberán adjuntar un Certificado de Gratuidad emitido por profesionales de Trabajo Social o de áreas afines de instituciones asistenciales.

El documento tendrá que estar dirigido al organismo y contar con una antigüedad máxima de 30 días. Luego, cada pedido será evaluado por la Dirección de Servicios de Validación de Identidad (DSVI).

Si la solicitud es rechazada por inconsistencias o porque no se acredita la falta de recursos, el sistema enviará una notificación automática al número de celular informado durante el trámite.