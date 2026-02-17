Quiénes deben renovar el documento este 2026, cuánto cuesta, cómo es el trámite y qué cambia con el régimen del RENAPER para aumentar la seguridad

Cambió el Documento Nacional de Identidad. El nuevo DNI argentino salió a la calle este mes de febrero y para muchas personas eso significa una renovación. ¿Pero qué grupo debe hacerlo, cómo se hace el trámite y cuál es su valor?

Según explicó el RENAPER, este rediseño forma parte de un "plan de modernización para aumentar la seguridad de los documentos" y adecuarlos a estándares internacionales.

Aunque el renovado formato (que también alcanza al pasaporte) ya está vigente, no todos deben cambiarlo ya: los documentos actuales siguen siendo válidos hasta su fecha de vencimiento.

La actualización es obligatoria para quienes tengan el DNI vencido, necesiten modificar datos personales o hayan sufrido robo, pérdida o deterioro.

También deben hacerlo los mayores de 14 años cuyo documento fue emitido en 2011 (tienen validez de 15 años), los menores entre 5 y 8 años, quienes cumplan 14 años y los extranjeros con residencia legal que deban actualizar su identificación.

Qué tecnología incorpora el nuevo DNI argentino

El nuevo DNI mantiene el formato tarjeta, pero suma una estructura de policarbonato multicapa más resistente y difícil de falsificar.

Incorpora grabado láser, impresión por chorro de tinta y un chip contactless que almacena datos biométricos encriptados.

Ese chip permite validar la identidad de forma segura y es compatible con sistemas de lectura en aeropuertos internacionales.

Además, el documento incluye microtextos, elementos visibles bajo luz ultravioleta y un grabado que