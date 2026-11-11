En las últimas 24 horas, la criptomoneda líder bajó un 0,99%. Cómo variaron las demás divisas digitales y el mercado cripto en general

Las cotizaciones de Bitcoin y otras criptomonedas en Argentina y su histórico rol como refugio de valor son clave.

El mercado global de criptomonedas alcanza u$s2,45 billones con leve descenso; Bitcoin domina el 60,38% del share.

Bitcoin, la criptomoneda líder, cotiza a u$s73.497,32 con una baja del 0,99% este miércoles en Binance.

Bitcoin, la criptomoneda líder, reporta un descenso de 0,99% en las últimas 24 horas y se opera en Binance este miércoles a u$s73.497,32, con una capitalización de mercado de u$s1,48 billones.

El mercado mundial de criptomonedas alcanza hoy, miércoles 11 de noviembre, una capitalización de u$s2,45 billones, según los datos de CoinMarketCap sobre más de 40.148 monedas.

De esta forma, el mercado global de criptomonedas aumentó un -0,83% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera la participación del mercado cripto con un share de 60,38%, seguido de Ethereum con el 10,24%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Las principales criptomonedas muestran los siguientes precios promedio en dólares a nivel internacional este miércoles 11 de noviembre:

Bitcoin: u$s73.497,32 (-0,99%)

Ethereum: u$s2.050,92 (-1,39%)

BNB: u$s680,53 (-0,88%)

Ripple: u$s1,06 (-0,79%)

Solana: u$s84,15 (-0,13%)

Cardano: u$s0,18 (0,04%)

Polkadot: u$s0,87 (0,82%)

Dogecoin: u$s0,07 (-1,39%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Las exchanges más destacadas de Argentina informan los precios en pesos de las principales criptomonedas este miércoles 11 de noviembre:

Bitcoin: $123,04 millones

Ethereum: $3,43 millones

BNB: $1,14 millones

Ripple: $1.767,67

Solana: $140.902,20

Cardano: $0

Polkadot: $1.448,43

Dogecoin: $114,20

Polygon: $148,62

Por otro lado, los dólares cripto o stablecoins con mayor demanda en Argentina cotizan este miércoles 11 de noviembre a estos valores en pesos:

USDT: $1.667,80

DAI: $1.663,45

USDC: $1.670,10

Bitcoin: qué es y cómo se fundó

Bitcoin, creado en 2009 por el enigmático Satoshi Nakamoto, es la primera criptomoneda en cambiar el sistema financiero mundial. Su misión es ofrecer una alternativa descentralizada para realizar transacciones sin depender de bancos ni gobiernos.

Bitcoin emplea un sistema de consenso llamado "prueba de trabajo", en el cual los mineros validan las transacciones a través de complejos cálculos matemáticos. Esto garantiza la seguridad de la red, aunque implica un alto consumo energético.

A lo largo de los años, Bitcoin ha sido adoptado no solo como moneda, sino como un refugio de valor, gracias a su oferta limitada de 21 millones de bitcoins, lo que atrae a inversores que desean protegerse contra la inflación.

A pesar de su éxito, Bitcoin enfrenta desafíos como la escalabilidad y los costos elevados de transacción. La Lightning Network es una de las soluciones que busca resolver estos problemas.

Bitcoin ha sido criticado por su uso en actividades ilícitas y las fluctuaciones extremas de su valor, pero sigue siendo la criptomoneda más valiosa, con un impacto significativo en el sistema financiero global.