En las últimas 24 horas, la cuarta mayor criptomoneda descendió un 0,49%. La variación de las otras divisas virtuales y dólares cripto

Con un valor circulante de u$s67.225,27 millones, XRP bajó un 0,49% en las últimas 24 horas, alcanzando los u$s1,06 este miércoles, de acuerdo con los registros de Binance.

El ecosistema de criptomonedas alcanza una capitalización total de u$s2,45 billones este miércoles 11 de noviembre, según datos de CoinMarketCap.

Por lo tanto, el mercado total de criptomonedas decreció un -0,49% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera con una dominancia del 60,39%, mientras Ethereum capturó un 10,21%. Las demás criptomonedas concentraron el 29,39% restante.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Al día miércoles 11 de noviembre, estas son las cotizaciones promedio en dólares de las principales criptomonedas:

Bitcoin: u$s73.606,60 (-0,33%)

Ethereum: u$s2.047,99 (-0,90%)

BNB: u$s680,82 (-0,54%)

Ripple: u$s1,06 (-0,49%)

XRP: u$s84,16 (0,04%)

Cardano: u$s0,18 (0,50%)

Polkadot: u$s0,87 (1,55%)

Dogecoin: u$s0,07 (-1,09%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Las exchanges más destacadas de Argentina informan los precios en pesos de las principales criptomonedas este miércoles 11 de noviembre:

Bitcoin: $123,22 millones

Ethereum: $3,42 millones

BNB: $1,14 millones

Ripple: $1.771,22

XRP: $141.171,60

Cardano: $297,11

Polkadot: $1.452,87

Dogecoin: $114,10

Polygon: $148,82

Por otro lado, los dólares cripto o stablecoins con mayor demanda en Argentina cotizan este miércoles 11 de noviembre a estos valores en pesos:

USDT: $1.661,10

DAI: $1.654,61

USDC: $1.671,10

XRP: qué es y cómo se fundó

XRP, creada por Chris Larsen y Jed McCaleb en 2012, es una criptomoneda respaldada por Ripple. Diseñada para resolver los problemas de los pagos internacionales, busca acelerar las transacciones y reducir costos.

XRP no utiliza minería ni sistemas como el Proof of Work. Su algoritmo "RippleNet" procesa hasta 1.500 transacciones por segundo, destacándose por su velocidad.

Ripple ha establecido alianzas estratégicas con instituciones financieras, permitiendo a XRP ser usado para pagos transfronterizos rápidos y asequibles.

Aunque se critica la centralización de XRP, su funcionalidad y confiabilidad la posicionan como una opción efectiva. Ripple continúa trabajando en la mejora de su red.

A pesar de los problemas legales con la SEC, XRP sigue liderando como una opción clave en los pagos globales.