Con una merma del 0,20% en un día, la criptomoneda de mayor capitalización sigue a la baja. Cómo se comportaron otros activos y dólares digitales

Para comprar criptomonedas de forma segura en Argentina, usá exchanges como Binance o Bitget, reguladas por la CNV.

Bitcoin domina el 60,40% del mercado global. Se detallan cotizaciones de Ethereum, BNB y otras criptomonedas en USD y ARS.

El mercado de criptomonedas alcanza u$s2,45 billones este miércoles; Bitcoin cotiza a u$s73.631,85 con leve alza.

Este miércoles, Bitcoin, logró una capitalización de u$s1,48 billones, tras experimentar un alza de 0,20% en las últimas 24 horas, operando a u$s73.631,85 en la plataforma de Binance.

Este miércoles 11 de noviembre, la capitalización total del mercado de criptomonedas se sitúa en u$s2,45 billones, con más de 40.148 monedas monitoreadas por CoinMarketCap.

De esta forma, el mercado de criptomonedas experimentó un decrecimiento del -0,29% en el último día. Bitcoin lidera con una dominancia del 60,40%, mientras Ethereum capturó un 10,23%. Las demás criptomonedas concentraron el 29,37% restante.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Según datos globales al miércoles 11 de noviembre, estos son los precios promedio en dólares de las criptomonedas más importantes:

Bitcoin: u$s73.631,85 (-0,20%)

Ethereum: u$s2.048,83 (-0,82%)

BNB: u$s681,10 (-0,51%)

Ripple: u$s1,06 (-0,62%)

Solana: u$s84,35 (0,19%)

Cardano: u$s0,18 (0,55%)

Polkadot: u$s0,87 (1,61%)

Dogecoin: u$s0,07 (-1,10%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En el mercado local, este miércoles 11 de noviembre, las principales exchanges de Argentina muestran estas cotizaciones en pesos para las criptomonedas más importantes:

Bitcoin: $122,76 millones

Ethereum: $3,41 millones

BNB: $1,14 millones

Ripple: $1.771,22

Solana: $141.171,60

Cardano: $297,11

Polkadot: $1.452,87

Dogecoin: $114,10

Polygon: $148,82

En otro orden, los dólares cripto o stablecoins más demandados en Argentina tienen este miércoles 11 de noviembre los siguientes valores en pesos:

USDT: $1.661,10

DAI: $1.654,52

USDC: $1.663,90

Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura

En Argentina, para adquirir criptomonedas es imprescindible contar con una cuenta en alguna exchange confiable, como Binance, Bitget y otras plataformas, que operen como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV), registrados ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Estas plataformas ofrecen una cuenta virtual (CVU), que permite realizar transferencias en pesos y fondear fácilmente la cuenta para la compra de activos digitales.

Luego, basta con elegir la criptomoneda que se desea comprar y adquirirla en pesos. Algunas opciones incluso permiten el uso de tarjetas de crédito como medio de pago, a través de Mercado Pago o servicios internacionales.

También es posible intercambiar activos virtuales entre distintas criptomonedas y realizar transferencias mediante QR o claves públicas hacia otras plataformas.

Otra modalidad popular es el sistema persona a persona (P2P), en el cual usuarios compran y venden directamente divisas digitales.

En esta modalidad, se puede pagar mediante cuentas bancarias, fintech o plataformas como PayPal o similares. Es esencial analizar la reputación y el historial del vendedor para evitar inconvenientes.

Por último, los expertos recomiendan evitar exchanges no seguras, como Paxful, que ha recibido múltiples denuncias de los usuarios.

Esto se debe a su falta de medidas de seguridad, exponiendo a los usuarios a riesgos como el robo de datos y fondos.