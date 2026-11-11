Su recomendación central es comprar de forma constante un fondo indexado de bajo costo que replique al S&P 500 y mantener esa posición

Propone la "regla 90/10": 90% en fondo S&P 500 y 10% en bonos gubernamentales para reducir volatilidad y apalancamiento.

El "Oráculo de Omaha" enfatiza la compra constante y aprovechar caídas para acumular, evitando la selección de acciones individuales.

Warren Buffett recomienda a pequeños inversores comprar fondos indexados S&P 500 de bajo costo y mantener la inversión a largo plazo.

Warren Buffett, el legendario empresario fundador de Berkshire Hathaway, volvió a poner en el centro una de sus ideas más repetidas: para los pequeños inversores, la mejor estrategia no consiste en adivinar el próximo movimiento de la bolsa, sino invertir de manera disciplinada, diversificada y de largo plazo.

Su recomendación central es comprar de forma constante un fondo indexado de bajo costo que replique al S&P 500 y mantener esa posición a través de las subas y las caídas del mercado.

La apuesta por los índices

"Comprá de manera consistente un fondo indexado de bajo costo del S&P 500", resumió Buffett al explicar cuál considera la alternativa más razonable para la mayoría de los ahorristas.

La frase condensa una visión que el inversor sostiene desde hace décadas: la mayoría de las personas no cuenta con la información, el tiempo ni la disciplina necesaria para seleccionar acciones individuales con éxito sostenido.

Un fondo indexado permite acceder, con una sola inversión, a cientos de grandes compañías estadounidenses. En lugar de apostar por una empresa o un sector puntual, el inversor participa en el crecimiento agregado de la economía y reduce el riesgo de concentración que implica depender del desempeño de un solo título.

Buffett insiste en que intentar identificar el mejor momento para entrar o salir del mercado suele terminar en decisiones equivocadas. Su consejo es mantener la inversión incluso durante períodos de volatilidad y, especialmente, cuando las cotizaciones caen.

Warren Buffett explicó por qué la mayoría de los ahorristas no debería elegir acciones individuales

"Seguí comprándola en las buenas y en las malas, y sobre todo en las malas", planteó el inversionista respecto de los fondos indexados.

La lógica es que las caídas permiten acumular unidades a precios menores, siempre que el inversor tenga un horizonte de largo plazo y no necesite liquidar sus activos en el corto plazo.

Para Buffett, el miedo generalizado puede convertirse en una ventaja para quien mantiene liquidez y criterio. "El miedo generalizado es tu amigo como inversor, porque te ofrece compras a precio de ganga", afirmó en su carta a accionistas de 2016.

Esa idea se resume en una de sus frases más conocidas: "Sé temeroso cuando los demás son codiciosos y codicioso cuando los demás son temerosos".

El mensaje no es comprar cualquier acción que haya caído; en cambio, se trata de aprovechar los períodos de pánico para adquirir compañías de calidad a precios más razonables.

La regla 90/10 de Buffett para inversores simples

Para quienes buscan una fórmula simple, Buffett propuso la llamada regla 90/10.

La estrategia consiste en destinar 90% de los activos líquidos a un fondo indexado de bajo costo del S&P 500 y el 10% restante a bonos gubernamentales de corto plazo.

La porción en bonos aporta liquidez y reduce la volatilidad total de la cartera, mientras que la exposición a acciones busca capturar el crecimiento de largo plazo.

Buffett recomienda esta combinación especialmente para inversores que no desean dedicar tiempo a analizar empresas ni intentar superar al mercado mediante una gestión activa.

El oráculo de Omaha también advierte que la palanca financiera puede convertir una caída transitoria en un problema irreversible. Si un inversor toma deuda para comprar acciones y el mercado baja, puede verse obligado a vender en el peor momento para cubrir obligaciones, aun cuando la tesis de largo plazo siga intacta.

En ese sentido, el legendario inversor considera que el apalancamiento y las decisiones emocionales son riesgos mayores que las oscilaciones normales del mercado.

Su recomendación es invertir solo capital que no se necesite en el corto plazo y evitar decisiones impulsivas cuando aumentan la incertidumbre y el miedo.