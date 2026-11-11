La decisión no constituye una rebaja de calificación, pero reduce la presencia de la empresa en la selección de mayor convicción del banco

BofA proyecta un precio objetivo de u$s350 para Nvidia, con un potencial de alza del 96%; la empresa presenta resultados el 17/11.

Esta medida, sin ser rebaja de calificación, disminuye la prioridad de Nvidia junto a Micron y Lam Research en un sector volátil.

Bank of America retiró a Nvidia de su selecta lista de inversiones "US 1", aunque mantiene la recomendación de compra de sus acciones.

Bank of America (BofA) retiró a Nvidia de su lista US 1, el grupo de sus principales ideas de inversión en acciones estadounidenses, aunque mantuvo la recomendación de compra sobre la fabricante de chips.

La decisión no constituye una rebaja de calificación, pero reduce la presencia de Nvidia en la selección de mayor convicción del banco y llega en un momento de mayor volatilidad para el sector de semiconductores.

Nvidia perdió un lugar entre las apuestas favoritas de Bank of America

La lista US 1 reúne las mejores ideas de inversión de Bank of America entre las acciones estadounidenses que cubren sus analistas de investigación fundamental y que cuentan con recomendación de compra.

No equivale a una calificación individual: una compañía puede seguir siendo calificada como "compra" y, al mismo tiempo, dejar de integrar la cartera de mayor convicción del banco.

Nvidia fue retirada junto con Micron Technology y Lam Research, dos compañías también vinculadas a la industria de los semiconductores.

Bank of America no publicó una nota explicando los motivos del cambio ni identificó qué acciones ingresaron en reemplazo de las tres eliminadas.

Bank of America movió su lista de acciones favoritas y dejó afuera a Nvidia

Pese a la salida de la lista, Bank of America mantiene una recomendación de compra para Nvidia y un precio objetivo de u$s350.

Esa proyección implica un potencial de alza cercano al 96% desde el cierre del 9 de noviembre, cuando la acción cotizó en u$s178,67.

La distinción es relevante para los inversores. Una recomendación de compra expresa la expectativa del banco de que la acción genere un rendimiento positivo, mientras que la inclusión en US 1 señala una convicción más alta y una prioridad dentro de su universo de ideas de inversión.

La decisión se produce en medio de una corrección en las acciones de semiconductores y de creciente incertidumbre sobre el ritmo del gasto en inteligencia artificial.

El sector enfrenta además un punto de atención inmediato: Nvidia presentará sus resultados trimestrales el 17 de noviembre.

El mercado observará especialmente la demanda de infraestructura de cómputo para IA, la evolución de los márgenes y las proyecciones de ingresos frente a las expectativas elevadas que rodean a la compañía.

Jensen Huang, CEO de Nvidia, envuelto en una polémica que involucra a su esposa

La salida de Nvidia también coincide con una mayor presión sobre su CEO, Jensen Huang, tras reconocer una relación extramatrimonial con una mujer que, según reportes, habría sido objeto de sospechas de espionaje para China.

El directorio de Nvidia abrió una revisión independiente sobre el caso, aunque la compañía no vinculó formalmente esa situación con la decisión de Bank of America.

La coincidencia temporal atrajo atención del mercado, pero la remoción simultánea de Micron y Lam Research, que no tienen relación con Huang, indica que no puede atribuirse exclusivamente al episodio.

Hasta el momento, Bank of America no brindó una explicación pública y la calificación de compra sobre Nvidia permanece intacta.