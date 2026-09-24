Empresas de chips impulsadas por la innovación tecnológica elevan el interés de quienes buscan diversificación y rendimiento en acciones extranjeras

Los CEDEARs blindan capital en pesos frente al CCL y capturan el crecimiento global de la tecnología y los microprocesadores.

IOL destaca líderes en microprocesadores como Nvidia, TSM, AMD y Micron, clave en la industria de la inteligencia artificial.

La demanda de IA impulsa los CEDEARs semiconductores, con alzas de hasta 200% en 6 meses para ahorristas locales.

La consolidación global de los modelos de inteligencia artificial profundizó la demanda sobre la industria de los microprocesadores y devolvió al sector de semiconductores al centro de las carteras de inversión. En Wall Street, las corporaciones dedicadas al diseño, memoria y fundición de silicio registran balances en alza gracias a los desembolsos de gigantes tecnológicos, en centros de cómputo y entrenamiento de algoritmos.

Este movimiento tiene su réplica directa en el mercado bursátil local: a través del régimen de Certificados de Depósito Argentinos (CEDEARs), los ahorristas locales pueden canalizar sus fondos en pesos o dólares hacia las principales firmas tecnológicas internacionales desde una cuenta comitente, evitando la apertura de cuentas en el exterior.

De acuerdo con un relevamiento técnico elaborado por la firma financiera IOL Invertironline, el panel de semiconductores experimentó rendimientos acumulados extraordinarios medidos en moneda local, con alzas de hasta un 200% en los últimos seis meses impulsadas tanto por la valorización intrínseca de los títulos en Nueva York como por la dinámica cambiaria del contado con liquidación (CCL).

Cuáles son los CEDEARs destacados para posicionarse en semiconductores

El informe de IOL seleccionó seis vehículos bursátiles negociables en la plaza doméstica, distinguiendo entre productores directos, desarrolladores de memorias críticas y un fondo cotizado diversificado:

Nvidia Corp (NVDA): Es la referencia indiscutida de la era de la inteligencia artificial; sus unidades de procesamiento gráfico (GPU) constituyen el componente central para el entrenamiento de modelos de lenguaje complejos. Según IOL, el activo acumula al 21 de septiembre un alza del 37% en pesos en los últimos seis meses y cotiza en Wall Street a u$s228,62 (+0,55%) .

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSM): Se posiciona como el fabricante de fundición más grande del mundo y socio estratégico imprescindible para firmas como Apple y la propia Nvidia, concentrando casi la totalidad de la producción global de chips de nodos avanzados. En la rueda de referencia cotiza a u$s446,16 (+0,23%) .

Micron Technology Inc (MU): Su relevancia operativa radica en el suministro de memorias de alto ancho de banda (HBM, por sus siglas en inglés), pieza decisiva para acelerar la transferencia de datos en servidores de aprendizaje automático. De acuerdo con IOL Inversiones, el activo marcó un salto del 160% en pesos en el semestre y alcanza una cotización de u$s1.073,39 (+2,82%) .

Advanced Micro Devices Inc (AMD): Se afianzó como el principal competidor directo en el diseño de procesadores y aceleradores de cálculo, ganando participación de mercado en centros de datos. La firma reportó el avance más marcado del segmento en la plaza local, con una suba semestral del 200% en pesos , negociándose en Nueva York a u$s618,25 (+0,44%) .

Intel Corp (INTC): El gigante histórico de la computación personal atraviesa un proceso de reestructuración operativa y desarrollo de plantas de fundición (foundry) para competir en la manufactura de última generación. En el balance a seis meses en el mercado local acumuló una suba del 160% en pesos , registrando una cotización de u$s121,53 (-0,21%) .

VanEck Semiconductor ETF (SMH): Para quienes buscan diversificación en una única operación sin asumir el riesgo específico de una sola compañía, este fondo cotizado agrupa a las 25 empresas de chips más representativas del mundo. Según IOL Inversiones, el ETF acumula un avance del 60% en pesos en los últimos seis meses, cotizando a u$s601,42 (+0,90%).

Qué factores macroeconómicos y tecnológicos impulsan el rally de los microprocesadores

Desde el equipo de análisis de IOL puntualizaron tres variables clave que explican el comportamiento alcista de estas acciones corporativas en el mercado global:

Inversión intensiva en infraestructura tecnológica: El despliegue de soluciones de inteligencia artificial corporativa y servidores en la nube genera una demanda sostenida sobre procesadores y memorias rápidas, traduciéndose en flujos de caja operativos récord para los fabricantes.

Elevadas barreras de entrada: La industria de semiconductores requiere inversiones multimillonarias en plantas de fundición, patentes de diseño de alta complejidad y procesos litográficos extremos, lo que consolida márgenes de ganancia elevados y protege a las empresas establecidas frente a nuevos competidores.

Mecanismo de cobertura local: En el ámbito argentino, los CEDEARs ofrecen una doble función: permiten capturar el crecimiento estructural del sector tecnológico global mientras blindan el capital en moneda dura ante eventuales fluctuaciones del tipo de cambio financiero.

El presente artículo tiene fines estrictamente informativos y de divulgación sobre el mercado de capitales internacional y local. Los instrumentos de renta variable y los certificados bursátiles conllevan riesgos de volatilidad de precios y fluctuación cambiaria. Este contenido no constituye bajo ninguna circunstancia una recomendación de inversión, asesoramiento financiero ni sugerencia de compra o venta de activos. Antes de tomar decisiones de inversión, se aconseja consultar con un asesor financiero matriculado.