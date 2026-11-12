El banco mantuvo sus proyecciones de gasto de capital de los hiperescaladores en u$s1,6 billones para 2027 y u$s1,8 billones para 2028

La demanda de capacidad de cálculo se acelera pese a retrasos por elecciones de EEUU, sin deterioro fundamental que justifique la baja de valores.

El banco mantiene proyecciones de gasto en IA de hiperescaladores hasta u$s1,8 billones para 2028 y destaca Amazon y Microsoft.

Morgan Stanley recomienda "comprar la caída" de acciones de inteligencia artificial, juzgando excesiva la reciente corrección del sector.

Morgan Stanley describió que la caída reciente de las acciones vinculadas a la inteligencia artificial fue excesiva y recomendó una estrategia selectiva de "comprar la caída".

El banco consideró que la inversión en IA no desapareció, sino que podría retrasarse, y por eso distingue entre compañías con mayor potencial de recuperación y otras expuestas a riesgos de construcción, energía o inventarios.

Morgan Stanley recomienda comprar acciones de IA tras una caída que considera exagerada

En un informe titulado "Buy the Drop: AI Investment Opportunities Post the US Midterms", Morgan Stanley indicó que el impacto de los resultados electorales en Estados Unidos sobre los centros de datos podría empujar algunos proyectos de 2028 a 2029, pero no descarrilar el ciclo de inversión.

La entidad estimó que esa extensión del cronograma podría, incluso, aliviar tensiones de oferta y demanda en la cadena de suministro y mejorar las condiciones de crédito y arrendamiento de capacidad de cómputo.

El banco mantuvo sus proyecciones de gasto de capital de los hiperescaladores en u$s1,6 billones para 2027 y u$s1,8 billones para 2028, aunque reconoce riesgos a la baja en la última etapa.

Su conclusión es que la demanda de capacidad de cálculo sigue acelerándose y que la corrección no representa un deterioro equivalente en los fundamentales del sector.

Morgan Stanley cree que la caída de las acciones de IA puede ser una oportunidad de compra. (Imagen creada con IA)

Concretamente, Morgan Stanley mantuvo recomendaciones de sobreponderación para:

Amazon

Meta Platforms

Alphabet

Microsoft

El banco detalló que estas compañías cuentan con la escala, el acceso al capital y la capacidad de investigación necesarias para sostener el desarrollo de IA incluso en un entorno con restricciones de energía y capacidad de cómputo.

Según los precios de referencia del informe, Meta tendría un potencial de suba de aproximadamente 35,5% hacia un objetivo de u$s820; Alphabet, de 32,7% hacia u$s375; Amazon, de 28,7% hacia u$s335; y Microsoft, de 21,3% hacia u$s650.

El banco también incluyó a CoreWeave entre sus posiciones preferidas dentro del segmento de infraestructura de cómputo.

En semiconductores, Morgan Stanley privilegió a los líderes de mayor tamaño y mejor capitalizados. Sus selecciones principales son Nvidia, Broadcom, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, MediaTek y Samsung Electronics, con especial énfasis en las primeras dos por su rol en la eficiencia energética y la capacidad de cómputo por watt.