Versiones de prueba recientes de la aplicación apuntan a un cambio en la forma en que solicita la verificación de identidad antes de una operación

Aunque la herramienta aún no está disponible para el público, su implementación obligará a Google a balancear la comodidad con la protección.

La función permite elegir si el usuario desea autenticarse justo antes de pagar, buscando mayor control sobre la seguridad frente a fraudes.

Google prueba en versiones beta de Google Wallet una nueva opción para gestionar la verificación de identidad al realizar pagos sin contacto (NFC).

Google, el gigante de internet e inteligencia artificial, está probando una nueva opción dentro de Google Wallet para facilitar los pagos sin contacto, aunque la función todavía no está disponible para el público general.

Los indicios hallados en versiones de prueba de la aplicación apuntan a un cambio en la forma en que la app solicita la verificación de identidad antes de una transacción.

Google Wallet permitiría pagos sucesivos sin volver a verificar la identidad del usuario

El medio especializado Android Authority detectó una opción llamada "Tap to pay" en los ajustes de verificación de Google Wallet.

La función apareció primero en la versión 26.42.1003171897 y luego fue identificada también en la build 26.43.1009867093, aunque al activarla la aplicación dejaba de funcionar, una señal de que el desarrollo aún está incompleto.

La opción se ubica en la sección de configuración de verificación, junto a la alternativa que ya permite desactivar la autenticación para ciertos sistemas de transporte.

Ese paralelismo llevó inicialmente a especular que Google podría permitir pagos cotidianos sin desbloquear el teléfono, como ocurre con algunos viajes en transporte público.

Google Wallet prepara un cambio que podría hacer más rápidos los pagos con el celular

En la actualidad, Google Wallet exige que el usuario verifique su identidad antes de efectuar un pago sin contacto. Esa verificación puede hacerse mediante PIN, patrón, contraseña o biometría de clase 3, como huella dactilar o reconocimiento facial.

Una vez completada la autenticación, el sistema habilita una ventana de tres minutos durante la cual pueden realizarse varios pagos sin repetir la verificación. Cuando ese plazo expira, la aplicación vuelve a solicitar la identificación del usuario antes de permitir una nueva transacción.

La nueva función no parece eliminar por completo el requisito de desbloquear el teléfono. Según los textos detectados en la versión más reciente, todas las transacciones seguirían requiriendo que el dispositivo esté desbloqueado, pero el usuario podría elegir si desea verificar nuevamente su identidad justo antes de acercar el móvil al terminal.

En la práctica, la opción podría dar mayor control sobre la frecuencia de las comprobaciones de seguridad. Si se desactiva, Google podría permitir pagos sucesivos sin nueva autenticación incluso después de que venza la ventana de tres minutos; si se activa, exigiría confirmar la identidad antes de cada compra.

La posibilidad de reducir la fricción en los pagos sin contacto plantea un dilema conocido en la industria financiera: mayor comodidad puede implicar menor protección.

Si el teléfono se pierde o es robado mientras permanece desbloqueado, una verificación menos frecuente podría facilitar usos no autorizados de las tarjetas registradas en Wallet.

Por eso, es probable que Google establezca límites de monto, restricciones de uso o mecanismos adicionales de control antes de habilitar la función de forma masiva.

Hasta el momento, la compañía no confirmó oficialmente el proyecto ni anunció una fecha de lanzamiento, y la opción sigue sin ser operativa en las versiones de prueba.

Qué celulares pueden usar Google Wallet en Argentina y qué modelos permiten pagar con NFC

Google Wallet está disponible en Argentina para diversos teléfonos Android compatibles, pero no alcanza con instalar la aplicación para pagar en un comercio. El equipo debe cumplir con requisitos como:

Contar con tecnología NFC

Ejecutar Android 9 o una versión posterior

Cumplir los requisitos de seguridad de Google

Tener asociada una tarjeta admitida por el servicio

La compatibilidad no está reservada a los celulares más caros: también existen modelos de entrada y de gama media que incorporan el chip necesario para acercar el teléfono a una terminal de cobro.

En el mercado argentino aparecen opciones de Samsung y Motorola, entre otras marcas, aunque conviene verificar la versión exacta antes de comprar, porque un mismo nombre comercial puede identificar equipos con y sin NFC.

Entre los modelos Samsung comercializados en Argentina con NFC se encuentran los Galaxy A25, A35 y A55, además de las familias Galaxy S22, S23 y S24 y los Galaxy S21 FE y S23 FE.

También cuentan con esa conectividad los plegables Galaxy Z Flip4, Z Fold4, Z Flip5 y Z Fold5; en todos los casos, el pago depende de que el dispositivo conserve software compatible y cumpla los controles de seguridad de Google.

El catálogo argentino de Samsung también incluye una sección específica de celulares con NFC en la que figuran los Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra, junto con el Galaxy A57. En segmentos más accesibles, el Galaxy A16 aparece entre los equipos con esa tecnología ofrecidos por operadores locales.

En Motorola, los equipos con NFC incluyen los Edge 50 Fusion, Edge 50 Pro y Edge 50 Ultra, además de los Edge 40, Edge 40 Pro y Edge 40 Neo. También figuran los Razr 40 y Razr 40 Ultra, junto con modelos de la familia Moto G, como el G54 y el G84.

La marca anunció en mayo de 2026 una nueva edición del Moto G06 con NFC y señaló que los dispositivos lanzados a partir del 21 de ese mes incorporarían esa conectividad en su oferta argentina. Sin embargo, aclaró una diferencia importante: el Moto G06 también existe sin NFC, mientras que la variante equipada con ese chip se identifica como XT2535-16.

Esa distinción importa especialmente en compras por internet, donde pueden coexistir publicaciones de ambas versiones. Para quien busca usar Google Wallet en comercios, elegir un Moto G06 sin NFC impediría realizar pagos por acercamiento, aunque el teléfono permita instalar aplicaciones y utilizar otros servicios digitales.

Google no restringe Wallet a Samsung o Motorola: sus requisitos se basan en el sistema operativo, la conectividad y la seguridad del dispositivo. Por eso, un teléfono de otra marca puede ser compatible si tiene Android 9 o superior, NFC y certificación adecuada, además de una tarjeta habilitada para el servicio.

La precaución es revisar el modelo y la variante comercial concreta, en lugar de asumir que todos los celulares de una familia tienen las mismas prestaciones. Incluso contar con NFC no garantiza por sí solo que el equipo pueda pagar: Google también verifica que el software y la configuración cumplan sus estándares de seguridad.

Además del chip NFC, Google exige configurar un bloqueo de pantalla y verificar la identidad antes de pagar. Entre los métodos admitidos figuran:

PIN

patrón

Contraseña

Huella dactilar

Reconocimiento facial que cumpla requisitos de biometría de clase 3

Los teléfonos modificados pueden quedar fuera del servicio: la empresa advierte sobre equipos con acceso root, sistemas operativos personalizados, software de fábrica alterado o el cargador de arranque desbloqueado. La certificación Play Protect puede consultarse desde los ajustes de Google Play Store, dentro de la sección de información.

También conviene distinguir entre utilizar la billetera y pagar por acercamiento. Un equipo sin NFC puede conservar ciertas funciones, como almacenar tarjetas de fidelización y otros pases compatibles, pero no puede realizar compras sin contacto en una terminal física.

Tener un celular compatible no significa que cualquier tarjeta pueda agregarse para pagar. Google aclara que cada entidad financiera decide cuáles de sus productos admite en Wallet y puede aplicar restricciones a determinadas tarjetas.

En la lista oficial para Argentina aparecen, entre otros, BBVA, Galicia, Banco Ciudad, Comafi e ICBC, con combinaciones específicas de tarjetas habilitadas.