El dólar MEP experimentó una nueva suba y el dólar CCL propuso una baja marginal. El dólar tarjeta y el dólar mayorista concluyeron sin cambios

Según el economista Gustavo Ber, las compras del BCRA buscan proveer divisas al Tesoro para cumplir compromisos.

El dólar MEP ascendió a $1.578,29; el BCRA compró divisas en el mercado ante la demanda, fortaleciendo reservas.

El dólar blue subió $5 hasta $1.560 en microcentro, mientras otros tipos como el oficial se mantuvieron estables hoy.

El dólar blue (o informal) sube $5 consigue a $1.560,00 en el microcentro porteño.

El dólar oficial (o minorista) concluyó sin cambios respecto al cierre de ayer y finalizó la semaba bursátil cotizado a $1.571,84.

Por otro lado, el dólar cripto desciende $2,71, a $1.640,59.

"Luego del reacomodamiento de las primeras ruedas del mes, en más de 1%, el dólar mayorista se inclinó ayer por un respiro en torno a los $1.545", explica a iProUP el economista Gustavo Ber.

Y añade: "Incluso, también ayer el BCRA consiguió volver a anotarse compras de manera más significativa de divisas , ante los próximos feriados, luego de no haber intervenido en muchas jornadas ante la mayor demanda privada".

"Las compras de divisas resultan importantes dado que al objetivo de fortalecer las reservas, ahora podría sumarse la necesidad de proveer de más divisas al Tesoro, a fin de que pueda cumplir con sus compromisos financieros si los mercados siguen cerrados", remarca.