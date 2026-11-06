La criptomoneda número uno por capitalización no registró variaciones en las últimas 24 horas. Qué pasó con otras divisas digitales y dólares cripto

Comprá criptomonedas de forma segura usando exchanges como Binance o Bitget, y evitá plataformas como Paxful.

Ethereum, BNB, Ripple y otras criptomonedas actualizan precios en dólares y pesos argentinos este 6 de noviembre.

Bitcoin cotiza a u$s75.648,78, con el mercado global de criptomonedas sumando u$s2,54 billones, bajando 0,10% en 24h.

Bitcoin cotiza a u$s75.648,78 este viernes tras un aumento de 0,07% en los últimas 24 horas, con una capitalización de u$s1,52 billones, según datos extraídos de Binance.

CoinMarketCap informa que el mercado global de criptomonedas totaliza u$s2,54 billones este viernes 6 de noviembre, con 40.128 monedas en circulación.

En consecuencia, las monedas digitales reportaron un baja del -0,10% en las últimas 24 horas. La participación del mercado cripto tiene a Bitcoin en lo más alto con un 59,80%, Ethereum logró un 10,69%, y las demás monedas un 29,52%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

A nivel global, los precios promedio en dólares de las criptomonedas principales para el viernes 6 de noviembre son los siguientes:

Bitcoin: u$s75.648,78 (-0,07%)

Ethereum: u$s2.224,95 (-0,91%)

BNB: u$s694,42 (0,87%)

Ripple: u$s1,19 (-4,49%)

Solana: u$s90,31 (0,42%)

Cardano: u$s0,19 (2,91%)

Polkadot: u$s0,93 (3,78%)

Dogecoin: u$s0,07 (1,68%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Las plataformas argentinas más relevantes indican que las principales criptomonedas cotizan a los siguientes valores en pesos al viernes 6 de noviembre:

Bitcoin: $125,20 millones

Ethereum: $3,68 millones

BNB: $1,15 millones

Ripple: $1.974,26

Solana: $150.332,50

Cardano: $311,60

Polkadot: $1.554,84

Dogecoin: $121,17

Polygon: $155,09

Por otra parte, los dólares cripto o stablecoins más usados al viernes 6 de noviembre tienen estas cotizaciones en pesos argentinos:

USDT: $1.651,20

DAI: $1.655,99

USDC: $1.653,50

Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura

Comprar criptomonedas en Argentina requiere tener una cuenta en una exchange confiable, como Binance, Bitget, y otras empresas registradas como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) en la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Estas plataformas ofrecen una cuenta virtual (CVU) que permite transferencias en pesos para fondear la cuenta y adquirir criptomonedas de manera sencilla.

Luego, se puede seleccionar la criptomoneda deseada y comprarla en pesos. También existen opciones para pagar con tarjeta de crédito, usando Mercado Pago o proveedores internacionales.

Las exchanges permiten, además, intercambiar activos digitales y realizar transferencias mediante QR o claves públicas hacia otras billeteras virtuales.

Otra opción popular es el sistema persona a persona (P2P), que conecta directamente a compradores y vendedores.

En este caso, es posible pagar con cuentas bancarias, fintech o plataformas como PayPal o similares. Verificar la reputación y el historial del vendedor es clave para evitar riesgos.

Finalmente, se recomienda evitar plataformas inseguras, como Paxful, que ha recibido reclamos de usuarios.

Estas carecen de medidas de seguridad adecuadas, exponiendo a los usuarios a fraudes y robo de información.