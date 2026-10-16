Su elección se basa en patrones gráficos y estructuras de precio que, según el analista cripto, muestran mayor solidez y potencial de crecimiento

Brandt advierte sobre la vulneración cuántica como riesgo futuro para la seguridad de Bitcoin, manteniendo su visión alcista.

Prioriza Monero por su estructura y Solana por un patrón "taza con asa", desestimando a XRP por su exceso de oferta.

Peter Brandt, reconocido analista, reveló sus altcoins favoritas para 2026: Monero, Solana y Ethereum, por su solidez.

Peter Brandt, uno de los analistas técnicos más reconocidos en el mercado cripto, reveló que sus tres altcoins favoritas en 2026 son Monero (XMR), Solana (SOL) y Ethereum (ETH).

La comunidad se sorprendió ante la descripción, ya que dejó de lado a XRP, al que calificó como un activo con exceso de oferta y poca fortaleza técnica.

Su elección se basa en patrones gráficos y estructuras de precio que, según él, muestran mayor solidez y potencial de crecimiento.

Peter Brandt elige Monero, Solana y Ethereum como sus altcoins favoritas y deja afuera a XRP

En un reciente análisis, Brandt explicó que, de las mencionadas, Monero es su altcoin preferida, destacando que gran parte del suministro previo ya fue absorbido y que el activo presenta un camino más despejado hacia nuevos máximos.

Aunque admitió no estar interesado en los fundamentos del proyecto, señaló que la estructura técnica de XMR es más clara y consistente que la de otras criptomonedas, lo que lo convierte en su apuesta principal.

Respecto a Solana, el analista identificó un patrón de "taza con asa" en gráficos semanales, una formación que suele anticipar movimientos de continuación al alza.

Brandt subrayó que la base redondeada de SOL y su resistencia horizontal bien definida ofrecen un setup técnico más limpio que el de XRP, lo que refuerza su visión positiva sobre el token.

En el caso de Ethereum, el veterano chartista sostuvo que un quiebre sostenido por encima de los u$s5.000 podría abrir el camino hacia objetivos de largo plazo cercanos a los u$s8.600.

Aunque aclaró que no se trata de una recomendación de inversión, sí remarcó que la estructura de ETH es más favorable que la de XRP, especialmente en un contexto donde Ethereum se consolida como la infraestructura principal para activos tokenizados y aplicaciones descentralizadas.

Brandt fue tajante al referirse a XRP, al que calificó como "dinero tonto" y advirtió que enfrenta un fuerte obstáculo por su exceso de oferta.

Según su análisis, aunque el token podría alcanzar los u$s2,16 en un escenario técnico de corto plazo, la presión vendedora de quienes compraron en niveles más altos limitaría cualquier avance sostenido.

Brandt alerta sobre riesgo cuántico en Bitcoin, pero mantiene visión alcista para la cripto

En otro orden de prioridades, Brandt advirtió que una eventual vulneración cuántica de la arquitectura de Bitcoin atacaría directamente su premisa de seguridad, aunque aclaró que mantiene una visión alcista sobre la criptomoneda líder.

Peter Brandt se mostró preocupado por el futuro de la seguridad cuántica en torno a Bitcoin

El analista explicó que el atractivo fundamental de Bitcoin reside en la robustez de su seguridad criptográfica, basada en algoritmos que hasta ahora han demostrado ser prácticamente inviolables.

Sin embargo, señaló que el desarrollo de computadoras cuánticas capaces de romper claves públicas podría poner en riesgo esa premisa, ya que permitiría a un atacante derivar claves privadas y acceder a fondos sin autorización: "Si la seguridad de Bitcoin se ve comprometida, se ataca el corazón mismo de su propuesta de valor".

A pesar de esta advertencia, el veterano chartista aclaró que su perspectiva sobre el precio de BTC sigue siendo positiva en el mediano plazo.

Según su análisis técnico, la estructura de mercado continúa mostrando señales de acumulación y fortaleza, lo que podría derivar en nuevos máximos históricos si la confianza se mantiene.

Brandt enfatizó que, mientras la amenaza cuántica sigue siendo teórica y aún distante, el mercado continuará valorando a Bitcoin como un activo escaso y descentralizado.

El comentario de Brandt se suma a un contexto en el que distintos proyectos cripto ya trabajan en soluciones post-cuánticas. Ethereum, Zcash y desarrolladores de Bitcoin indivisuales ya exploran mecanismos de transición hacia algoritmos resistentes a ataques cuánticos, aunque la comunidad coincide en que aún no existe una máquina capaz de ejecutar este tipo de vulneraciones.

Los avances recientes en criptografía poscuántica, impulsados por el NIST en Estados Unidos, buscan anticipar ese escenario y ofrecer estándares de seguridad para las próximas décadas.