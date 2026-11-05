El banco estadounidense mantiene su apuesta por las monedas latinoamericanas. En Argentina, el carry trade acumula una ganancia del 15% en dólares

Advierten ser más selectivos por riesgos cambiarios y la política monetaria de EE.UU.; no esperan rendimientos extraordinarios.

El banco estadounidense incluye al peso colombiano y real brasileño entre las divisas atractivas frente al dólar.

Citigroup mantiene una visión favorable para el carry trade en Argentina y Latam, acumulando una ganancia del 15% en 2026.

Citigroup mantiene una perspectiva favorable sobre el peso argentino y otras monedas de Latinoamérica para las estrategias de carry trade, una operación que acumula una ganancia cercana a 15% en dólares en la Argentina durante 2026.

Sin embargo, el banco estadounidense advirtió que los inversores deberán ser más selectivos en los próximos meses, ante los riesgos cambiarios y la incertidumbre sobre la política monetaria de Estados Unidos.

La visión de la entidad también incluye al peso colombiano y al real brasileño, que considera atractivos frente al dólar.

El argumento principal es la diferencia entre las tasas de interés de las economías emergentes y las de los países desarrollados, junto con las expectativas de una moneda estadounidense más débil.

Fuad Muvdi, responsable de operaciones de divisas estadounidenses de Citi, sostuvo que la estrategia todavía ofrece oportunidades, aunque descartó apostar todo el capital en este tipo de operaciones.

"Sigo creyendo en las estrategias de carry. ¿Apostaría hoy todo mi capital por ellas? No, no lo creo", manifestó el ejecutivo.

Qué es el carry trade y por qué gana poder en Argentina

El carry trade es una estrategia de inversión que consiste en cambiar dólares por pesos, colocar ese dinero en instrumentos financieros que ofrecen tasas de interés elevadas y luego, volver a comprar dólares.

El objetivo es obtener una ganancia en moneda extranjera a partir de los intereses generados en pesos, siempre que el tipo de cambio se mantenga estable o suba menos que el rendimiento obtenido durante la operación.

En la Argentina, esta estrategia puede realizarse a través de instrumentos como las Letras del Tesoro capitalizables (LECAP), los plazos fijos y los bonos ajustados por inflación.

La rentabilidad depende de dos variables principales: la tasa de interés que pagan las inversiones en pesos y la evolución del dólar. Si los intereses acumulados superan el aumento del tipo de cambio, el inversor obtiene una ganancia medida en dólares.

Por el contrario, si el dólar sube más que el rendimiento de la inversión, las ganancias pueden reducirse o incluso convertirse en pérdidas.

Carry trade en la Argentina: cuánto se ganó en dólares durante 2026

Las operaciones de carry trade financiadas con dólares registraron rendimientos positivos en distintos mercados de Latinoamérica durante este año.

En Argentina, la estrategia generó una ganancia aproximada del 15% en dólares en lo que va de 2026.

Este resultado refleja el atractivo de las tasas en pesos frente a un tipo de cambio que, durante buena parte del período, permitió aprovechar la diferencia de rendimientos.

La perspectiva favorable de Citi sobre la moneda argentina también se relaciona con las expectativas del mercado sobre la política monetaria del Banco Central, la evolución de las reservas internacionales y el comportamiento del dólar.

Sin embargo, el escenario también presenta riesgos. La cercanía del calendario electoral y las expectativas de una posible corrección cambiaria pueden modificar las condiciones de estas operaciones.

Qué riesgos tiene el carry trade según Citi

Aunque Citi mantiene su apuesta por las monedas latinoamericanas, Muvdi advirtió que no espera que el carry trade vuelva a ofrecer los rendimientos extraordinarios de los últimos años.

Uno de los principales factores a seguir es la política monetaria de los Estados Unidos.

Los cambios en las tasas de interés de la Reserva Federal pueden modificar el atractivo de las monedas emergentes y provocar movimientos de capitales hacia activos considerados más seguros.

A esto se suma la volatilidad cambiaria. En países como la Argentina, una devaluación o una suba brusca del dólar puede borrar rápidamente los intereses acumulados en pesos.

Por eso, el ejecutivo consideró que todavía existen oportunidades en Latinoamérica, pero que será necesario evaluar cada mercado y sus riesgos particulares antes de tomar posiciones.

En ese escenario, el peso argentino continúa entre las monedas que mira con interés el banco estadounidense, aunque la posibilidad de repetir las ganancias del carry trade de los últimos años aparece como un desafío.