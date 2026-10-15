Diez CEDEARs de tecnología e IA rindieron entre 22% y 35% en septiembre; economistas advierten sobre la "trampa de entrada".

El cierre del tercer trimestre del año dejó un balance extraordinario para un grupo selecto de activos internacionales que los ahorristas locales operan en pesos desde sus cuentas comitentes.

De acuerdo con el relevamiento compartido por la sociedad de bolsa Balanz en base a datos de Seeking Alpha, los 10 CEDEAR con mejor rendimiento en dólares de septiembre registraron ganancias de entre 22% y casi 35% en apenas un mes, apalancados por la aceleración en el desarrollo de la inteligencia artificial y la demanda global de microchips.

Sin embargo, detrás de rendimientos que duplican o triplican las tasas habituales de la renta fija internacional, los especialistas del mercado de capitales coinciden en encender una luz de alerta.

En un escenario en que Wall Street atraviesa episodios de volatilidad, con la deuda estadounidense presionando al alza los rendimientos de largo plazo y señales mixtas en las cuentas fiscales globales, dos economistas consultados por iProUP analizaron a fondo los fundamentos de este despegue y explicaron por qué lanzarse a comprar estos papeles tras la suba puede convertirse en una costosa trampa de entrada.

¿Cuáles fueron los 10 CEDEAR que lideran las subas en dólares?

El podio de instrumentos operables en la plaza local mostró una marcada concentración en firmas de diseño de semiconductores, provisión de infraestructura en la nube y plataformas de software vinculado a procesamiento de datos:

Intel Corporation (INTC): Lideró la tabla mensual con un avance del 34,88% en moneda dura , impulsado por expectativas de reestructuración operativa y apoyo estatal estratégico en EE.UU.

Lideró la tabla mensual con un avance del , impulsado por expectativas de reestructuración operativa y apoyo estatal estratégico en EE.UU. Advanced Micro Devices, Inc. (AMD): Ocupó el segundo escalón con una suba del 33,97% en dólares , consolidando su posición en centros de datos

Ocupó el segundo escalón con una suba del , consolidando su posición en centros de datos Twilio Inc. (TWLO): La plataforma de comunicaciones en la nube registró una ganancia neta del 31,76%

La plataforma de comunicaciones en la nube registró una ganancia neta del Strategy Inc / MicroStrategy (MSTR): Anotó un alza del 28,52% , traccionada por su estrategia corporativa de acumulación de reservas en Bitcoin

Anotó un alza del , traccionada por su estrategia corporativa de acumulación de reservas en Bitcoin Celestica Inc. (CLS): La proveedora de soluciones de ingeniería y manufactura para centros de datos escaló un 27,51%

La proveedora de soluciones de ingeniería y manufactura para centros de datos escaló un Marvell Technology, Inc. (MRVL): El fabricante de infraestructura de silicio registró una suba del 27,42%

El fabricante de infraestructura de silicio registró una suba del Meta Platforms, Inc. (META): El gigante tecnológico trepó un 25,48% , respaldado por la monetización de sus herramientas publicitarias con inteligencia artificial generativa

El gigante tecnológico trepó un , respaldado por la monetización de sus herramientas publicitarias con inteligencia artificial generativa Arm Holdings plc (ARM): La firma británica de diseño de arquitecturas de procesadores avanzó un 24,50%

La firma británica de diseño de arquitecturas de procesadores avanzó un Skyworks Solutions, Inc. (SWKS): La especialista en conectividad inalámbrica y semiconductores ganó un 23,36%

La especialista en conectividad inalámbrica y semiconductores ganó un Tempus AI, Inc. (TEM): La compañía enfocada en medicina de precisión y diagnóstico mediante algoritmos cerró la nómina con una mejora del 22,85%

Los CEDEARs que más subieron en dólares (Fuente: Seeking Alpha)

¿Por qué los economistas advierten sobre la trampa de entrar tras estas subas?

Frente a la tentación de replicar hoy esta misma cartera, los analistas descartan de plano salir a comprar activos basándose únicamente en el gráfico de cotizaciones pasadas.

El economista José Bano asegura a iProUP que septiembre fue un mes bisagra en que los mercados financieros internacionales empezaron a convalidar mayor percepción de incertidumbre.

"La principal demostración de ese clima fue la caída bastante fuerte de los bonos en todo el mundo y la suba consecuente de sus rendimientos. En ese contexto de buscar protección, lo único que siguió traccionando con fuerza fue tecnología", señala.

Además, el especialista destaca que, "por paradójico que parezca, es un sector que no para de generar ganancias operativas. Cuando mirás los ratios de valuación, como el precio sobre ganancias (P/E), ves que se va descargando porque el precio sube pero las ganancias de las compañías suben todavía más".

A su vez, Bano remarca los peligros de la psicología inversora minorista al mirar el rendimiento cerrado: "Uno de los errores más comunes de la gente es ver algo que subió y decir: 'Uy, qué bueno, lo voy a comprar'. La realidad es que la compraste porque ya subió, cuando tendrías que haber entrado antes. Septiembre suele ser un mes correctivo que termina en terreno negativo en Wall Street, pero históricamente da paso al rally de fin de año entre octubre y enero. Hay que mirar negocios sólidos y no correr atrás de los precios".

En esa misma línea, el economista de QCapital Adrián Moreno coincide en que los fundamentos del sector son reales pero demandan cautela en los puntos de entrada.

Los CEDEAR preferidos de los argentinos y los que recomienda la City (generado con IA)

"No replicaría la misma nómina hoy porque los activos no siempre mantienen la misma velocidad ni la misma tendencia. Las valuaciones de estas compañías corresponden a expectativas de flujos futuros que se traen a valor presente; es decir, existen ratios de rentabilidad, financiamiento y actividad que respaldan las subas y que se corroboraron en los balances del segundo trimestre", subraya a iProUP.

Moreno advierte sobre el peso del sector en los índices de referencia: "Las expectativas de Wall Street se concentran en estas empresas porque son las que apuntalan al mercado; el índice SPY tiene casi un 40% de su composición en tecnología e industrias afines, dentro de un contexto político en los Estados Unidos donde la administración de Donald Trump influye activamente para que las acciones sigan en alza como señal de solidez económica".

¿Hacia qué sectores, acciones y commodities conviene rotar de cara a fin de año?

Para evitar quedar sobreexpuesto de manera exclusiva a la volatilidad de los semiconductores, los especialistas trazaron una hoja de ruta con alternativas concretas para diversificar la cartera hacia el cierre de 2026 y comienzos de 2027.

Energía nuclear y utilities con corrección previa

Bano destaca el atractivo de las compañías de generación eléctrica y servicios públicos (XLU), que ofrecen puntos de entrada más equilibrados tras haber ajustado cotizaciones: "El sector de energía nuclear es sumamente interesante mediante el CEDEAR URA.

Un ejemplo concreto es Constellation Energy (CEG), que firmó un acuerdo clave de provisión energética con Google que se suma al que ya tenía con Microsoft, lo que disparó su cotización más de un 20% intradiario y traccionó a todo el sector atómico".

Mercados emergentes con disciplina fiscal

Ambos economistas ponderan incrementar la participación en el ETF EEM.

Bano subraya que "el promedio de los países emergentes tiene hoy cuentas públicas más prolijas y menores niveles de deuda agregada que las naciones desarrolladas", mencionando además el potencial del índice brasileño (EWZ). Moreno sumó que volcarse a emergentes es una decisión clave para atomizar el riesgo geográfico de Wall Street.

Canastas de materias primas y refugio en oro

Como cobertura ante la pérdida de poder adquisitivo de las divisas globales de largo plazo, Bano destaca el CEDEAR del ETF GSG: "Es un paquete amplio donde la mitad replica petróleo y gas, y la otra mitad pondera oro, plata, cobre, insumos agropecuarios y ganado. Básicamente reúne todo lo que se aprecia cuando el dólar cede terreno".

Por su parte, Adrián Moreno recomendó mantener posiciones en oro físico mediante el CEDEAR GLD: "Tras pausar su crecimiento luego de haber superado un rendimiento del 60% en dólares en 2025, el metal conserva altas probabilidades de mejora, respaldado por la acumulación continua de reservas que realizan los bancos centrales globales".

Selección individual en salud y tecnología castigada

Dentro de las grandes tecnológicas, Moreno identificó a Alphabet / Google (GOOGL) como una de las oportunidades más claras por cotizar cerca de un 14% por debajo de sus máximos históricos con balances saneados.

Para inversores que toleren mayor volatilidad, señaló el ETF SMH por su exposición a procesadores gráficos (con Nvidia representando cerca del 20% del portafolio), mientras que en el sector farmacéutico ponderó a Eli Lilly (LLY) ante la sostenida demanda de sus tratamientos para el control de peso.

La lección que deja el ranking de septiembre para el inversor minorista radica en no dejarse encandilar por la foto fija del rendimiento pasado. Con la mirada puesta en el tramo final del año, José Bano sintetiza la regla de oro para posicionarse en el mercado: "Uno entra en compañías grandes, con buenos negocios y con valuaciones atractivas; después, a lo mejor la respuesta del precio es inmediata y tenés suerte, o en otro momento tenés que esperar un poco más". Una advertencia que cobra fuerza ante la antesala del histórico rally de fin de año, en que la paciencia analítica suele pagar mucho mejor que la ansiedad de perseguir precios en máximos.

El presente informe tiene propósitos exclusivamente periodísticos y de divulgación sobre el mercado de capitales y el régimen de Certificados de Depósito Argentinos. Este contenido no constituye asesoramiento financiero ni recomendaciones de inversión.