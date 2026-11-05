Pese al triunfo demócrata en el Congreso, el ministro de Economía ratificó el apoyo de Washington y cuestionó a quienes anticipan un 2027 volátil

El acuerdo cambiario con el Tesoro de EE.UU. no requiere aprobación del Congreso, asegurando su continuidad.

Luis Caputo afirmó que la derrota de Trump en EE.UU. no afectará el respaldo financiero a Argentina ni el swap de u$s20.000 millones.

Luis Caputo, ministro de Economía, aseguró que la derrota de Donald Trump en las elecciones de medio término de Estados Unidos no cambia la relación con la Argentina ni pone en riesgo el respaldo financiero de Washington.

Lo dijo este miércoles en el cierre de la conferencia anual de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, FIEL, en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, donde reemplazó a Javier Milei, de viaje en España.

"Con respecto a la elección de ayer, yo creo que para la Argentina no cambia. Ya lo hablé con el Tesoro en el G20. Era esperado, tal vez no por tanto, pero no va a cambiar esencialmente la relación", respondió ante una consulta del economista Juan Carlos de Pablo.

El Partido Demócrata se quedó con el control de ambas cámaras del Congreso: 54 bancas contra 44 en el Senado y 231 confirmadas en Representantes, con una proyección de al menos 258, según los datos de NBC News. Desde enero, Trump gobernará con mayoría opositora.

Qué pasa con el swap de u$s20.000 millones con Estados Unidos

El principal canal de apoyo de Washington a la Argentina es el acuerdo de estabilización cambiaria por hasta u$s20.000 millones que el BCRA firmó con el Tesoro estadounidense el 20 de octubre de 2025. El Banco Central usó unos u$s2.500 millones antes de las legislativas argentinas de ese año y los canceló en diciembre, pero la línea sigue vigente.

La clave es que el swap se apoya en el Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro, que el secretario administra con aval presidencial y sin votación del Congreso. La ley que regula ese fondo solo obliga a enviar una justificación escrita al Capitolio cuando un crédito supera los seis meses dentro de un período de 12.

El margen de la oposición pasa por otro lado: la No Argentina Bailout Act, impulsada por la senadora demócrata Elizabeth Warren para prohibir ese uso del fondo, nunca salió del Comité Bancario del Senado. Para ser ley deberá presentarse de nuevo y superar un eventual veto de Trump, lo que exige dos tercios en ambas cámaras.

Caputo, de todos modos, buscó despegar el programa de la ayuda externa: "El programa ahora es mucho más sólido, porque además compramos u$s16.000 millones adicionales en reservas, no se imprimieron pesos y tenemos un swap con Estados Unidos", indicó.

Y advirtió a quienes apuesten contra el peso: "Lo ideal sería que todos entiendan que es momento de invertir y pasemos un 2027 de lo más tranquilo. Pero como puedo estar equivocado, me tengo que preparar y, si vinieran, tener que pegarles otro cascotazo, que ojalá no pase".

Wall Street festejó, pero el riesgo país argentino siguió en alza

Para el ministro, los mercados ya habían anticipado el triunfo demócrata. "¿Cuánta gente creyó que, porque habían ganado los demócratas, hoy íbamos a tener un miércoles negro en los mercados? Y se levantaron con el S&P 1,5% arriba. El mercado había descontado el resultado días antes", planteó.

Los activos locales, sin embargo, no acompañaron: el riesgo país subió a 834 puntos básicos este miércoles, en zona de máximos desde la tensión preelectoral de octubre de 2025.

"Si fuera 100% consenso que eso va a pasar el año que viene, ya estaría pasando", sostuvo Caputo sobre los pronósticos de volatilidad.

Dólar, crédito y "plan platita": las otras definiciones de Caputo

Además del frente externo, el titular del Palacio de Hacienda respondió a las críticas por el tipo de cambio y la falta de crédito, dos debates que crecieron en las últimas semanas:

Tipo de cambio: lo definió como la variable que menos influye en la competitividad, por detrás de impuestos, regulaciones, costo financiero y logística

lo definió como la variable que menos influye en la competitividad, por detrás de impuestos, regulaciones, costo financiero y logística Costo del crédito: una pyme se financia al 80% en pesos con una tasa de mercado cercana al 25% ; bajarla al 35%-40% equivaldría a llevarle el dólar a $2.100 a una pyme exportadora

una pyme se financia al 80% en pesos con una ; bajarla al 35%-40% equivaldría a llevarle el dólar a $2.100 a una pyme exportadora Exportaciones: proyectó que superarán los u$s100.000 millones

proyectó que Préstamos: en respuesta al economista Ricardo Arriazu, negó un problema de liquidez y atribuyó la cautela de los bancos a la mora y al riesgo electoral

en respuesta al economista Ricardo Arriazu, negó un problema de liquidez y atribuyó la cautela de los bancos a la mora y al riesgo electoral Tasas: con certeza sobre la reelección de Milei, la tasa implícita 2027-2028 en la curva en dólares bajaría del 26% al 8%, según su cálculo

Por último, descartó cualquier estímulo con fines electorales: "No vamos a hacer nada de eso. Vamos a seguir con la ortodoxia, vamos a seguir haciendo lo que hay que hacer", cerró.