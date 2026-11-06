En ambos casos, el organismo subrayó que los desafíos de costos, márgenes y demanda no alteran su tesis de largo plazo. Los detalles

Para McDonald's, mantuvo la compra en u$s270 por su modelo de franquicias, pese a la debilidad en el tráfico de EE.UU. y debate sectorial.

Redujo el objetivo de Shopify de u$s208 a u$s205 por inversión en IA y gastos operativos, pero conserva su calificación de compra.

Wells Fargo ajustó sus precios objetivo para Shopify y McDonald's, manteniendo visión positiva pese a desafíos en costos y demanda.

Wells Fargo, una de las principales entidades bancarias globales, ajustó sus recomendaciones sobre dos compañías de perfiles muy distintos.

El banco recortó levemente el precio objetivo de Shopify, aunque mantuvo una visión positiva sobre la plataforma de comercio electrónico, y reiteró la recomendación de compra para las acciones de McDonald’s, pese a haber reducido previamente su expectativa de valorización.

Wells Fargo analizó el potencial de Shopify y McDonald´s en la bolsa

En ambos casos, el organismo subrayó que los desafíos de costos, márgenes y demanda no alteran su tesis de largo plazo.

¿Oportunidad de compra? Wells Fargo ve potencial en Shopify

El analista Ken Gawrelski redujo el precio objetivo para Shopify de u$s208 a u$s205, pero conservó la calificación de "Overweight", equivalente a una recomendación de compra, como parte de una revisión de expectativas financieras.

Wells Fargo elevó sus estimaciones de gastos operativos para 2027 y anticipa que el margen de flujo de caja libre se mantendrá estable respecto de los niveles del segundo semestre de 2026.

La decisión sigue a la guía de gastos operativos para el cuarto trimestre que Shopify entregó tras sus resultados trimestrales, considerada elevada por el banco.

La inversión en IA presionará los márgenes de Shopify y Wells Fargo estimó cuánto le costará

El informe también advirtió que la inversión en inteligencia artificial presionará el margen bruto de las soluciones de suscripción.

Wells Fargo estimó un impacto de unos 300 puntos básicos en el cuarto trimestre, frente a los aproximadamente 270 puntos básicos del tercer trimestre, con un pico cercano a 325 puntos básicos en el primer trimestre de 2027.

Aun con ese recorte, el precio objetivo de u$s205 implica un potencial de suba considerable frente a los u$s142,57 a los que cotizaba la acción cuando se difundió la nota. Shopify acumulaba una caída de 11% en el año y una capitalización bursátil cercana a u$s 183.440 millones.

McDonald’s: recomendación compra con expectativas "moderadas"

En McDonald’s, Wells Fargo mantiene una recomendación de compra, aunque con un precio objetivo de u$s270, inferior a los u$s300 que manejaba anteriormente.

La rebaja se produjo a comienzos de octubre, después de la presentación "Accelerating the Arches Day", y estuvo vinculada a preocupaciones por la estrategia de precios y valor de la compañía.

El banco sigue viendo atractiva a la acción pese al recorte. Su tesis se apoya en la escala global de McDonald’s, su modelo de franquicias y la posibilidad de que la compañía recupere tráfico en Estados Unidos mediante promociones y una propuesta de valor más competitiva.

La publicación de Wells Fargo llega en un momento de opiniones divididas sobre la cadena de comida rápida:

Citi redujo su objetivo a u$s295

redujo su objetivo a u$s295 Morgan Stanley mantuvo una postura neutral con u$s297

mantuvo una postura neutral con u$s297 UBS reiteró compra con un objetivo de u$s320

El contexto no es sencillo. El mercado observa una debilidad en el tráfico local de Estados Unidos y una menor capacidad de fijar precios entre los consumidores de menores ingresos, un factor que también fue señalado por otros analistas antes de los resultados del tercer trimestre.