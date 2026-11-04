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El dólar MEP y el dólar CCL experimentaron nuevas subas; el dólar mayorista propuso un ajuste marginal, y el dólar tarjeta concluyó sin cambios

Expertos como Marcelo Trovato señalan un "riesgo argentino" por el alto riesgo país (845 pb).

Dólar MEP ascendió a $1.578,28 y CCL a $1.678,42; oficial y cripto registraron leves subas.

El dólar blue subió $5, consiguiéndose a $1.570 en microcentro, liderando una jornada de alzas.

El dólar blue (o informal) sube $5 consigue a $1.570,00 en el microcentro porteño.

El dólar oficial (o minorista) avanzó $0,58 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda cotizado a $1.5723,23.

Por otro lado, el dólar cripto asciende $0,65, a $1.672,02.

"La jornada transcurrió con el mundo festejando la derrota republicana, mientras en la Argentina el riesgo país sigue en 845 puntos básicos", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.

Y agrega: "Cuando afuera cae, la culpa es del mundo. Cuando afuera sube, el problema sigue siendo nuestro".

"(Esto) no es riesgo global. Es riesgo argentino", remarca.