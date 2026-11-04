El dólar MEP y el dólar CCL experimentaron nuevas subas; el dólar mayorista propuso un ajuste marginal, y el dólar tarjeta concluyó sin cambios
04.11.2026 • 15:15hs • economía
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Dólar blue sube a $1.570 este martes 4 de noviembre y financieros cierran mixtos
El dólar blue (o informal) sube $5 consigue a $1.570,00 en el microcentro porteño.
El dólar oficial (o minorista) avanzó $0,58 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda cotizado a $1.5723,23.
Por otro lado, el dólar cripto asciende $0,65, a $1.672,02.
"La jornada transcurrió con el mundo festejando la derrota republicana, mientras en la Argentina el riesgo país sigue en 845 puntos básicos", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.
Y agrega: "Cuando afuera cae, la culpa es del mundo. Cuando afuera sube, el problema sigue siendo nuestro".
"(Esto) no es riesgo global. Es riesgo argentino", remarca.
El dólar blue se consigue hoy a $1.570 en el microcentro porteño
El dólar blue sube $5: qué pasó con los "otros" dólares
El dólar MEP ascendió $7,19, a $1.578,28.
El dólar contado con liquidación (CCL) ganó $14,85, a $1.678,42.
El denominado dólar tarjeta -para compras en el exterior-, concluye sin cambios, a $2.041,00.
En tanto, el dólar mayorista bajó $4, a $1.547.