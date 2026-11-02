El dólar MEP y el dólar CCL experimentaron nuevos ajustes. El dólar mayorista propuso una suba marginal y el dólar tarjeta concluyó sin cambios
02.11.2026 • 15:20hs • economía
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Dólar blue sigue a $1.565 este lunes 2 de noviembre y financieros cierran mixtos
El dólar blue (o informal) se consigue a $1.565,00 en el microcentro porteño.
El dólar oficial (o minorista) avanzó $4,86 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda cotizado a $1.566,82.
Por otro lado, el dólar cripto avanzó $0,80, a $1.655,11.
"La jornada financiera transcurrió con relativa calma en el mercado cambiario", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.
Y agrega: "El riesgo país se sitúa en 779 puntos básicos, un nivel que continúa reflejando las dificultades de la Argentina para recuperar el acceso al financiamiento internacional".
"La estabilidad cambiaria es una señal positiva, pero todavía no alcanza para disipar las dudas sobre la sostenibilidad del actual esquema económico", remarca.
El dólar blue se consigue a $1.565 en el microcentro porteño
El dólar blue opera sin cambios: qué pasó con los "otros" dólares
El dólar MEP descendió $0,49, a $1.568,09.
El dólar contado con liquidación (CCL) bajó $2,68, a $1.658,45.
El denominado dólar tarjeta -para compras en el exterior-, concluyó sin cambios, a $2.034,50.
En tanto, el dólar mayorista avanzó $11, a $1.545.