El dólar MEP y el dólar CCL experimentaron nuevos ajustes. El dólar mayorista propuso una suba marginal y el dólar tarjeta concluyó sin cambios

La estabilidad cambiaria es una señal positiva, pero Marcelo Trovato advierte dudas por el riesgo país de 779 puntos.

El dólar oficial avanzó a $1.566,82, el cripto a $1.655,11; dólar MEP y CCL mostraron leves bajas.

El dólar blue se mantuvo en $1.565,00 en el microcentro porteño, reflejando calma en el mercado cambiario.

El dólar blue (o informal) se consigue a $1.565,00 en el microcentro porteño.

El dólar oficial (o minorista) avanzó $4,86 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda cotizado a $1.566,82.

Por otro lado, el dólar cripto avanzó $0,80, a $1.655,11.

"La jornada financiera transcurrió con relativa calma en el mercado cambiario", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.

Y agrega: "El riesgo país se sitúa en 779 puntos básicos, un nivel que continúa reflejando las dificultades de la Argentina para recuperar el acceso al financiamiento internacional".

"La estabilidad cambiaria es una señal positiva, pero todavía no alcanza para disipar las dudas sobre la sostenibilidad del actual esquema económico", remarca.