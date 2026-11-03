Con calificación AA+.ar, Genneia emite un bono verde con interés semestral y capital bullet. Perfil de inversor, ventajas y riesgos del activo.

Ofrece una inversión de 3 años, accesible desde u$s100, para resguardar capital en dólares con renta semestral.

La compañía, líder en energías renovables con 23% de potencia instalada, busca captar hasta u$s30M en Dólar MEP.

Genneia lanza una nueva serie de Obligaciones Negociables (Bono Verde) para financiar proyectos de energías limpias en Argentina.

El mercado de capitales local suma una nueva alternativa de inversión en moneda dura atada a la transición energética. Este martes, la compañía Genneia S.A. lleva adelante la licitación de una nueva serie de Obligaciones Negociables (ON) catalogadas como Bono Verde, una herramienta que canaliza fondos hacia proyectos de impacto ambiental positivo.

De acuerdo con las condiciones operativas informadas por Balanz, la firma busca captar hasta u$s30 M (con posibilidad de ampliación hasta el monto máximo autorizado por el prospecto) integrados y pagaderos en Dólar MEP.

La empresa llega a la licitación consolidada como la mayor generadora de energías limpias de la Argentina, concentrando el 23% de la potencia renovable instalada del país.

A septiembre de 2026, la compañía reporta 2.148 MW de capacidad total, de los cuales 1.785 MW corresponden a fuentes limpias distribuidas en ocho parques eólicos (946 MW) y nueve solares (839 MW). El salto productivo refleja el cambio de matriz: en 2025 la generación renovable explicó el 97% de su energía total despachada, frente a apenas un 26% registrado en 2016.

¿Qué es una Obligación Negociable y cuáles son los términos de la Clase L de Genneia?

Una Obligación Negociable (ON) es un instrumento de deuda corporativa (renta fija) emitido por una empresa privada para financiarse directamente a través del mercado de capitales, sin recurrir a la intermediación bancaria tradicional.

Al suscribir una ON, el inversor le presta dinero a la compañía a cambio de percibir un interés periódico prefijado y la posterior devolución del capital.

Para la licitación de este martes, la estructura financiera de la Clase L contempla las siguientes pautas:

Moneda de integración y cobro: Se ingresa y se cobra en Dólar MEP a un precio a la par (100%)

Plazo y vencimiento: 36 meses (3 años) bajo legislación argentina

Rendimiento: Tasa de interés fija a determinarse mediante licitación de posturas en la subasta

Frecuencia de pago: Los intereses se abonan de manera semestral, mientras que el capital se cancela íntegramente al vencimiento mediante el formato bullet

Monto mínimo: Se puede participar a partir de u$s100 (con múltiplos de u$s1), lo que habilita la entrada a pequeños ahorristas

Horario de subasta: De 10:00 a 16:00 horas a través de las plataformas de inversión habilitadas

¿Para qué perfil de inversor se recomienda, cuáles son sus ventajas y qué riesgos contempla?

El instrumento encaja principalmente en un perfil conservador a moderado, que busca resguardar su capital en dólares billete y obtener un flujo predecible de renta semestral que supera el rendimiento de un plazo fijo bancario tradicional en moneda extranjera.

Entre sus principales ventajas, se destaca la solidez crediticia del emisor, con una calificación de "AA+.ar" otorgada por la calificadora Moody's.

Esta nota se apoya en contratos de venta de energía a largo plazo (PPA) denominados en dólares, la escala de sus activos y su liderazgo indiscutido en la emisión de finanzas sostenibles.

A su vez, el ticket de entrada de u$s100 vuelve al instrumento muy accesible para carteras minoristas que buscan diversificación sectorial.

No obstante, la colocación presenta dos factores de riesgo que el inversor debe sopesar: el riesgo de liquidez y fluctuación de precio (al devolver el 100% del capital al cabo de 36 meses en formato bullet, quien necesite su dinero antes deberá vender en el mercado secundario con posibles pérdidas) y el riesgo corporativo y regulatorio (pese a contratos dolarizados y alta solvencia, el negocio depende de la regulación del sistema eléctrico nacional bajo ley argentina).

El presente informe tiene fines estrictamente periodísticos, explicativos y de divulgación financiera sobre el mercado de capitales. Este contenido no constituye una recomendación de compra, oferta pública ni asesoramiento financiero por parte de este medio. Cada usuario debe evaluar sus objetivos de inversión y tolerancia al riesgo antes de comprometer fondos.