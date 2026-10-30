En su opinión, los hyperscalers tienen flujo de caja, escala y capacidad de financiamiento necesarios para sostener la expansión de infraestructura

A pesar de la baja deuda general, Meta planea captar u$s95.000M y Alphabet tuvo flujo de caja negativo por IA.

Los “hyperscalers” reinvierten flujo de caja récord en expansión de infraestructura IA, un "ciclo que se retroalimenta".

Raoul Pal de Real Vision sostiene que grandes tecnológicas pueden invertir ilimitadamente en IA por su flujo de caja y baja deuda.

Raoul Pal, cofundador y CEO de Real Vision, sostuvo que las mayores empresas tecnológicas del mundo pueden seguir invirtiendo en inteligencia artificial casi sin límites.

Para el analista macro, los gigantes conocidos como hyperscalers tienen el flujo de caja, la escala y la capacidad de financiamiento necesarios para sostener durante años la mayor expansión de infraestructura tecnológica en décadas.

Raoul Pal revela por qué la deuda no frenaría la inversión en IA

Pal plantea que las compañías que construyen la infraestructura de IA también la utilizan internamente para elevar su productividad. Ese aumento de eficiencia genera más flujo de caja, que luego se reinvierte en más centros de datos, chips especializados y capacidad de cómputo.

"Es un ciclo que se retroalimenta", explicó Pal. En su visión, las hyperscalers son los negocios con mayor generación de caja de la historia y están reciclando ese dinero en la mayor expansión de capital de la historia, por lo que considera que el gasto en IA no tiene un techo definido.

El fundador de Real Vision minimizó el riesgo de que la deuda frene la carrera por la IA. Según su estimación, el endeudamiento de estas empresas representa apenas alrededor de 3,5% de su valor de mercado, un nivel que considera marginal frente a su capacidad de generar ingresos.

"Casi no tienen deuda", remarcó Pal. Para él, esa fortaleza patrimonial les otorga una flexibilidad financiera excepcional para continuar invirtiendo, incluso si los desembolsos anuales superan temporalmente el flujo de caja operativo.

Raoul Pal asegura que las grandes tecnológicas pueden invertir en IA casi sin límites. (Imagen creada con IA)

El analista comparó la actual expansión de la IA con el auge ferroviario que transformó las economías durante unos 35 años.

Su lectura es que la demanda de potencia de cómputo seguirá creciendo a medida que la inteligencia artificial se integre más profundamente en la actividad económica y en la vida cotidiana.

En esa lógica, la pregunta relevante no sería si las grandes tecnológicas están gastando demasiado, sino si la demanda de cómputo y de servicios de IA puede seguir expandiéndose.

El ejecutivo consideró que la respuesta es afirmativa, porque la infraestructura que se construye hoy habilita nuevos usos y nuevas fuentes de ingresos.

La visión de Pal convive con señales de tensión financiera. Meta, por ejemplo, evalúa captar hasta u$s95.000 millones para financiar su despliegue de IA, mientras que Alphabet (Google) registró en el segundo trimestre su primer flujo de caja negativo desde su salida a bolsa en 2004 y anunció una emisión de acciones cercana a u$s80.000 millones.

Además, según la consultora Union Bancaire Privée, las cinco mayores hyperscalers podrían invertir u$s820.000 millones en 2026, cifra que representa una suba de u$s70.000 millones respecto al flujo de caja operativo que generarían.