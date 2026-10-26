La compañía planea emitir acciones y recaudar dicha cifra, destinadas a ampliar centros de datos, capacidad de cómputo y diseño de modelos avanzados

Los fondos de Meta se destinarán a expandir centros de datos y la capacidad de cómputo para sus proyectos de "superinteligencia personal".

La operación de Meta se estructura en fases: u$s35.000 millones iniciales, con interés de Nvidia, AMD y Broadcom por u$s5.000 millones.

Meta busca u$s95.000 millones en capital vía acciones para financiar su ambiciosa inversión en IA y expandir su infraestructura.

Meta lanzó una de las mayores operaciones de captación de capital de su historia para financiar su ambición en inteligencia artificial.

La compañía planea recaudar hasta u$s95.000 millones mediante emisiones de acciones destinadas a ampliar centros de datos, capacidad de cómputo y desarrollo de modelos avanzados.

Meta busca recaudar u$s95.000 millones para financiarlos en IA

La primera etapa contempla ofertas públicas simultáneas por unos u$s35.000 millones. De ese total, u$s22.500 millones corresponderán a acciones ordinarias de Clase A y u$s12.500 millones a acciones depositarias que representan participaciones en acciones preferentes convertibles obligatoriamente.

La segunda fase prevé un programa de venta de acciones en el mercado, conocido como "at-the-market", por hasta u$s60.000 millones.

Ese mecanismo permitirá a Meta vender títulos de forma gradual una vez que comiencen a cotizar sus nuevas acciones de Clase C, sin derecho a voto, algo que la empresa espera que ocurra en el primer trimestre de 2027.

Los fondos estarán orientados a la infraestructura necesaria para sostener la carrera por la IA: construcción y expansión de centros de datos, adquisición de chips, potencia de cómputo en la nube y desarrollo de productos basados en IA.

Meta sale a buscar u$s95.000 millones y revela cuánto necesita invertir para competir en IA. (Imagen creada con IA)

Meta también vincula la operación a sus proyectos de "superinteligencia personal", agentes de IA y dispositivos inteligentes.

La compañía estima que sus gastos de capital alcanzarán entre u$s135.000 y u$s145.000 millones durante 2026.

Además, advirtió que necesitará captar cientos de miles de millones de dólares en los próximos años para financiar una apuesta que calificó como de escala sin precedentes.

Nvidia, AMD y Broadcom expresaron interés en adquirir, en conjunto, hasta u$s5.000 millones de las acciones ordinarias de Clase A que Meta está emitiendo.

Las tres compañías actuarían como inversores de referencia, aunque sus manifestaciones de interés no constituyen compromisos vinculantes y podrían variar en monto o no concretarse.

La participación de estos fabricantes de semiconductores tiene un significado estratégico: son proveedores clave de la infraestructura que Meta necesita para entrenar y operar sus modelos. Morgan Stanley y Goldman Sachs encabezan la coordinación de la colocación.

La empresa planea construir cuatro "superclusters" con capacidad superior a un gigavatio cada uno y espera casi duplicar su capacidad total de infraestructura durante 2026.

Para financiar el plan, Meta no dependerá únicamente del mercado accionario. La compañía prevé combinar flujo de caja operativo, deuda con grado de inversión, alianzas estratégicas y emisiones de capital.