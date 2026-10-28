El dólar MEP, el dólar CCL y el dólar mayorista experimentaron nuevas subas. El dólar tarjeta, por su parte, concluyó sin cambios en su cotización
28.10.2026 • 15:20hs • Economía
Economía
Dólar blue baja a $1.565 este miércoles 28 de octubre y financieros cierran en alza
El dólar blue (o informal) baja $10 y se consigue a $1.565,00 en el microcentro porteño.
El dólar oficial (o minorista) retrocedió $1,23 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda cotizado a $1.559,54.
Por otro lado, el dólar cripto avanzó $0,07, a $1.661,19.
"El Gobierno festeja la estabilidad cambiaria, pero el mercado de deuda cuenta otra historia", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.
Y agrega: "El dólar puede estar tranquilo mientras la confianza se deteriora"
"No confundan un dólar contenido con una economía estabilizada. La confianza no se decreta. Se construye", remarca.
El dólar blue se consigue a $1.565 en el microcentro porteño
El dólar blue baja $10: qué pasó con los "otros" dólares
El dólar MEP ascendió $9,11, a $1.567,92.
El dólar contado con liquidación (CCL) ganó $3,21, a $1.661,74.
El denominado dólar tarjeta -para compras en el exterior-, concluyó sin cambios, a $2.028,00.
En tanto, el dólar mayorista avanzó $5, a $1.541.