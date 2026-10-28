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El dólar MEP, el dólar CCL y el dólar mayorista experimentaron nuevas subas. El dólar tarjeta, por su parte, concluyó sin cambios en su cotización

El analista Marcelo Trovato advierte que la paz cambiaria no implica una economía estabilizada ante el deterioro de la confianza.

Los dólares financieros suben: el MEP avanza a $1.567,92 y el CCL cotiza a $1.661,74, mientras el dólar tarjeta se mantiene en $2.028.

El dólar blue baja $10 y se ubica en $1.565 en el microcentro porteño, mientras que el dólar oficial retrocede a $1.559,54.

El dólar blue (o informal) baja $10 y se consigue a $1.565,00 en el microcentro porteño.

El dólar oficial (o minorista) retrocedió $1,23 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda cotizado a $1.559,54.

Por otro lado, el dólar cripto avanzó $0,07, a $1.661,19.

"El Gobierno festeja la estabilidad cambiaria, pero el mercado de deuda cuenta otra historia", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.

Y agrega: "El dólar puede estar tranquilo mientras la confianza se deteriora"

"No confundan un dólar contenido con una economía estabilizada. La confianza no se decreta. Se construye", remarca.