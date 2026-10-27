El dólar CCL y el dólar mayorista experimentaron nuevas subas; el dólar MEP propuso un ajuste marginal; y el dólar tarjeta concluyó sin cambios
27.10.2026 • 15:15hs • Economía
Economía
Dólar blue baja a $1.575 este martes 27 de octubre y financieros cierran mixtos
El dólar blue (o informal) baja $5 y se consigue a $1.575,00 en el microcentro porteño.
El dólar oficial (o minorista) subió $0,59 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda cotizado a $1.560,77.
Por otro lado, el dólar cripto retrocede $1,26, a $1.656,47.
"Fue un día moderadamente más tranquilo, porque el riesgo país sigue muy firme por arriba de los 700 puntos básicos", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.
Y agrega: "Pasa algo llamativo: suben los dólares en pesos, pero bajan los bonos en dólares; es un dato no menor, al que todavía no le encuentro una explicación".
"Por otro lado, el dólar está siendo muy demandado, incluso el blue", remarca.
El dólar blue se consigue a $1.575 en el microcentro porteño
El dólar blue baja $5: qué pasó con los "otros" dólares
El dólar MEP descendió $9,54, a $1.558,81.
El dólar contado con liquidación (CCL) ganó $11,28, a $1.658,53.
El denominado dólar tarjeta -para compras en el exterior-, concluyó sin cambios, a $2.028,00.
En tanto, el dólar mayorista avanzó $15, a $1.536.