El dólar CCL y el dólar mayorista experimentaron nuevas subas; el dólar MEP propuso un ajuste marginal; y el dólar tarjeta concluyó sin cambios

Pese a un día más tranquilo, el riesgo país supera los 700 puntos y existe fuerte demanda de dólar, según Marcelo Trovato.

El dólar oficial subió $0,59 a $1.560,77 y el CCL ganó $11,28, mientras el MEP descendió $9,54 y el cripto retrocedió.

El dólar blue baja $5 y se consigue a $1.575 en el microcentro porteño, con movimientos variados en otras cotizaciones.

El dólar blue (o informal) baja $5 y se consigue a $1.575,00 en el microcentro porteño.

El dólar oficial (o minorista) subió $0,59 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda cotizado a $1.560,77.

Por otro lado, el dólar cripto retrocede $1,26, a $1.656,47.

"Fue un día moderadamente más tranquilo, porque el riesgo país sigue muy firme por arriba de los 700 puntos básicos", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.

Y agrega: "Pasa algo llamativo: suben los dólares en pesos, pero bajan los bonos en dólares; es un dato no menor, al que todavía no le encuentro una explicación".

"Por otro lado, el dólar está siendo muy demandado, incluso el blue", remarca.