Boeing se hundió 10,71% y frenó al Dow Jones, pero los chips, el rebote de la IA y el petróleo a la baja sostuvieron a la bolsa neoyorquina

La Reserva Federal (FED) define tasas el miércoles 28 de octubre; el mercado espera una "pausa agresiva" manteniéndolas entre 3,75% y 4%.

El petróleo Brent cayó 1,7% a u$s113,82 por gestiones diplomáticas en Medio Oriente, aliviando las expectativas de inflación global.

Wall Street subió impulsado por acciones de IA, con Nasdaq +1,18% y S&P 500 +0,60%, tras solicitud de salida a bolsa de Anthropic.

El renovado apetito por las acciones de inteligencia artificial tras la solicitud de salida a bolsa de Anthropic; la nueva baja del petróleo por gestiones diplomáticas en Medio Oriente; la expectativa de que la Reserva Federal mantenga las tasas mañana; y una temporada de balances que premió a las tecnológicas, fueron los cuatro factores que permitieron a Wall Street extender su racha alcista este martes 27 de octubre.

El Nasdaq Composite ganó 1,18% hasta 26.477,81 unidades, y el S&P 500 avanzó 0,60% hasta 7.722,60 puntos.

Fue la segunda suba consecutiva para ambos índices, explicó Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, en un informe al que accedió iProUP.

En tanto, el Dow Jones terminó casi neutro (+0,03%, 52.377,57 puntos) por el desplome de Boeing.

El avance en el proceso de cotización de Anthropic, desarrollador de Claude, reavivó las compras en semiconductores e infraestructura de IA.

Según trascendió, la empresa apunta a una valuación de hasta u$s1,5 billones.

Se destacaron:

AMD (+5,45%)

(+5,45%) Broadcom (+4%)

(+4%) Intel (+3,61%)

(+3,61%) Micron (+2,83%)

(+2,83%) Nvidia (+0,90%)

Los operadores de nube también saltaron: Nebius subió 11,22% y CoreWeave 7,94%. El rebote llegó tras una semana de pérdidas por temores a las inversiones masivas en IA.

Meta busca financiamiento récord y reaviva el debate por el gasto en IA

Meta Platforms cayó 1,64% en una jornada en la que fijó en u$s37.500 millones su colocación combinada de acciones ordinarias y preferentes.

Nvidia –por su parte– se comprometió a suscribir u$s3.000 millones. La operación integra un plan de captación de hasta u$s97.500 millones para financiar el despliegue de sus centros de datos y de sus modelos Muse.

Por otro lado, el petróleo profundizó la corrección iniciada a comienzos de semana y alivió las expectativas de inflación global.

El Brent cayó 1,7% hasta u$s113,82 y el WTI –West Texas Intermediate- retrocedió 2% hasta u$s99,78, por debajo de los u$s100 por primera vez en varias sesiones.

El jefe de seguridad iraní, Mohsen Rezaei, se reunió con el líder supremo Mojtaba Khamenei, un día después de dialogar con representantes de Arabia Saudita, Turquía y Pakistán.

No obstante, persisten los riesgos: los hutíes aseveraron haber atacado con un misil la refinería saudita de Ras Tanura.

En este contexto, algunas energéticas fueron castigadas durante la jornada: Valero cayó 9,24% y Marathon Petroleum 7,36%.

La FED define las tasas este miércoles 28 de octubre

La Reserva Federal (FED) inició su reunión de dos días, con decisión prevista para el miércoles por la tarde.

El mercado espera que mantenga la tasa de interés en el rango de 3,75% a 4%.

Los economistas anticipan una "pausa agresiva": sin cambios, pero con tono duro.

El debate gira en torno a si una inflación superior a la esperada justificaría una suba de tasas.

Balances: Boeing se hunde y una Big Tech aguarda

Boeing perdió 10,71% tras reportar una pérdida trimestral mayor a la esperada, aunque sus ingresos superaron las previsiones.

Xylem perdió más de 12% por recortar sus proyecciones anuales y Sherwin-Williams retrocedió 2,3% por un balance flojo.

En el otro extremo, Dell subió 7,47%, Cadence Design Systems 6,49% y ON Semiconductor 6,22%.

Royal Caribbean avanzó tras elevar su pronóstico de ganancias y General Motors anunció que cotizará en el Nasdaq.

Este miércoles 28 de octubre, Alphabet y Microsoft presentarán sus resultados del tercer trimestre, una prueba para el rally de la IA.