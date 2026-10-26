El denominado dólar tarjeta -para compras en el exterior-, avanzó $13, a $2.028,00.
En tanto, el dólar mayorista avanzó $12, a $1.521.
Efecto contagio en la Argentina: ADRs, bonos y Riesgo País a 755 puntos
Las acciones argentinas en Wall Street cayeron hasta casi 10%, explIcó Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, al que accedió iProUP.
Lideraron las bajas Grupo Supervielle (-8,3%), Telecom (-8,2%), BBVA Argentina (-7,9%), Grupo Financiero Galicia (-5,0%) y Banco Macro (-4,0%).
YPF amortiguó con una baja de 1,4%, sostenida por el nivel elevado del crudo, las perspectivas de ganancias récord y los avances en el proyecto Argentina LNG.
La deuda soberana en dólares cayó en toda la curva. Entre los Globales, lideraron las bajas el GD38 (-2,41%), GD41 (-2,32%), GD35 (-2,21%), GD30 (-1,08%), GD46 (-0,89%) y GD29 (-0,88%).
En los Bonares, las pérdidas fueron más severas en el tramo medio y largo: AN29 (-3,36%), AO29 (-2,71%), AL41 (-2,32%), AE38 (-2,27%), AO28 (-2,03%), AL29 (-1,68%), AL35 (-1,67%) y AL30 (-1,25%), con el AO27 plano en $103,70.
El Riesgo País de JP Morgan saltó casi 7% hasta los 755 puntos básicos. Borró las mejoras previas y marcó su nivel más alto del año.