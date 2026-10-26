El dólar MEP y el dólar CCL experimentaron nuevas subas. El dólar tarjeta y el dólar mayorista, por su parte, prolongaron sus rachas positivas

Marcelo Trovato (Pronóstico Bursátil) atribuye la suba a una sobrerreacción tras la reelección de Lula en Brasil.

Otros tipos de cambio como el CCL ($1.647,25), MEP ($1.568,35) y tarjeta ($2.028) también registran fuertes alzas.

El dólar blue sube $15 y alcanza los $1.580 en microcentro porteño, marcando un día de alzas generalizadas.

El dólar blue (o informal) sube $15 y se consigue a $1.580,00 en el microcentro porteño.

El dólar oficial (o minorista) cedió $10,54 respecto al cierre del viernes pasado y finalizó la rueda cotizado a $1.559,77.

Por otro lado, el dólar cripto sube $1,94, a $1.6,573,65.

"Un arranque de semana en el que el mercado se puso nervioso por la reeleción de Lula", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.

Y agrega: "Se olvidan que Brasil llegó a grado de inversión con este presidente".

"Hubo una sobrereacción en el mercado brasileño y también en el argentino. Acá, llamativamente, el riesgo país sube 5% y en Brasil ni se inmuta; eso quiere decir que el mercado no mira ideologías sino capacidad de repago, sustentabilidad de los equilibrios fiscales y, sobre todo, seguridad jurídica", remarca.