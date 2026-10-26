Según el banco, la corrección se aceleró por preocupaciones fiscales, debilidad del consumo, presión sobre el eCommerce y mayor volatilidad global

Índices como Hang Seng y CSI 300 ya bajaron 10-13%; la estabilización en 1-2 meses dependerá de fondos estatales.

La corrección se debe a temores fiscales, debilidad del consumo, presión en e-commerce y volatilidad global.

Morgan Stanley advierte que las acciones chinas caerán un 10-15% más antes de tocar su piso histórico de valuación.

Morgan Stanley advirtió que las acciones chinas aún no tocaron su piso y que podrían registrar caídas adicionales de entre 10% y 15% antes de alcanzar niveles históricos de valuación.

En un informe difundido este lunes, los analistas liderados por Laura Wang detallaron que la corrección se aceleró en las últimas semanas por preocupaciones fiscales, debilidad del consumo, presión sobre el comercio electrónico y mayor volatilidad global.

Morgan Stanley advirtió que China aún no llegó al nivel de valuación más bajo de su historia

Para las acciones chinas listadas fuera del mercado continental, principalmente en Hong Kong y Estados Unidos, Morgan Stanley proyecta una baja adicional de 10% a 15%.

Ese escenario llevaría el múltiplo de ganancias futuras a 12 meses de alrededor de 8 veces, un nivel considerado histórico para el Hang Seng y el MSCI China.

En el mercado de China continental, el banco espera un ajuste similar en las valoraciones. El índice CSI 300, que cotiza actualmente a 11,6 veces las ganancias proyectadas, podría retroceder hacia un rango de 10 a 11 veces, lo que implica que el mercado ya ingresó en territorio bajista.

La corrección responde a una combinación de factores internos y externos. Morgan Stanley destacó el temor a ventas por cambios en la tributación de los fideicomisos offshore, el deterioro de la rentabilidad en el sector de eCommerce, la desaceleración macroeconómica y el aumento de la volatilidad en los mercados financieros globales.

Morgan Stanley advirtió que China aún no llegó al nivel de valuación más bajo de su historia

A eso se suma la debilidad del consumo y la falta de un impulso político lo suficientemente contundente para revertir el ánimo inversor.

La caída de las acciones vinculadas a inteligencia artificial a nivel global también golpeó a las tecnológicas chinas, un segmento que había concentrado buena parte de las expectativas de revalorización.

El desempeño de 2026 va en línea con la magnitud del ajuste. El CSI 300 acumulaba una caída cercana a 13,4% en el año y había entrado en mercado bajista, mientras que el Hang Seng perdía alrededor de 11,9%.

Desde comienzos de agosto, los tres principales índices chinos —MSCI China, Hang Seng y CSI 300— retrocedieron entre 10% y 13%.

La presión se intensificó desde el 8 de octubre, cuando los índices comenzaron a acelerar las pérdidas. Morgan Stanley detalló que los acontecimientos de las últimas dos semanas agravaron el momentum negativo y que la corrección aún no muestra señales claras de agotamiento.

A pesar del panorama adverso, el banco consideró que el mercado continental podría estabilizarse en el plazo de uno a dos meses. Su escenario se basa en la intervención del llamado "equipo nacional", un conjunto de fondos estatales que históricamente compra acciones para sostener el mercado en momentos de tensión.

Según Morgan Stanley, los mercados suelen encontrar un piso entre uno y dos meses después de compras relevantes de esos fondos, especialmente cuando están acompañadas por compromisos públicos de las autoridades.

Cómo invertir en acciones chinas desde la Argentina

Invertir en acciones chinas desde Argentina es cada vez más sencillo gracias a la apertura de plataformas internacionales y la creciente oferta de instrumentos disponibles para inversores minoristas. Existen cuatro caminos principales.

La alternativa más directa es abrir una cuenta en un broker internacional que permita operar en las bolsas de Hong Kong, Shanghái o Estados Unidos.

Plataformas como Interactive Brokers, Saxo Bank o algunas fintech internacionales ofrecen acceso a acciones de compañías chinas que cotizan en distintos mercados. De esta forma, un inversor argentino puede comprar títulos de empresas como Alibaba, Tencent, BYD, JD.com o Baidu.

Una segunda opción consiste en invertir en los ADR (American Depositary Receipts) de empresas chinas que cotizan en Wall Street. Es el mecanismo más utilizado por inversores latinoamericanos porque permite acceder a compañías chinas que operan en mercados estadounidenses.

La tercera alternativa son los ETF especializados en China, que permiten diversificar el riesgo comprando una sola participación.

Algunos de los fondos más conocidos son el iShares China Large-Cap ETF (FXI), el KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) y el iShares MSCI China ETF (MCHI). Estos vehículos agrupan decenas o incluso cientos de compañías chinas de distintos sectores.