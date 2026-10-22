La nueva normativa, aprobada mediante la Comunicación "A" 8497, reemplaza la tasa nominal anual a un año por la TNA a 7 días. Qué significa esto

La medida busca estandarizar la información para que los usuarios comparen rendimientos netos y tomen mejores decisiones de inversión.

La Comunicación “A” 8497 reemplaza la TNA anual por este indicador de 7 días, calculado sobre la variación del valor cuotaparte.

BCRA exigirá a bancos y billeteras digitales informar el rendimiento de fondos comunes de dinero con la TNA a 7 días desde noviembre.

El Banco Central (BCRA) obligará a bancos y proveedores de servicios de pago a cambiar, desde noviembre, la forma en que informan el rendimiento de los fondos comunes de dinero asociados a cuentas remuneradas y billeteras digitales.

La nueva regla, aprobada mediante la Comunicación "A" 8497, reemplaza la tasa nominal anual a un año por la TNA a 7 días, calculada sobre la variación del valor de cuotaparte de ese período.

El BCRA modifica cómo se muestran las tasas de las cuentas remuneradas

La Comunicación "A" 8497, que recibió despacho favorable en la reunión semanal del directorio del BCRA, dispone que las entidades financieras y los proveedores de servicios de pago que ofrecen cuentas de pago deberán informar la variación del valor de cuotaparte de los últimos siete días corridos, expresada como tasa nominal anual.

Ese indicador deberá presentarse neto de honorarios de administración y custodia. La norma también exige que se informen los datos identificatorios del fondo, su descripción y la clase de cuotaparte correspondiente. De esta manera, el usuario verá, además de un porcentaje de rendimiento, en qué producto invierte y bajo qué condiciones.

La información deberá exhibirse en todos los medios digitales en los que se ofrezca el servicio, incluidos la banca por internet, las aplicaciones de banca móvil y las billeteras digitales interoperables. El BCRA aclaró que la lista no es taxativa y que la obligación alcanza a cualquier otro canal digital donde se presente la inversión.

Además, el acceso a los datos deberá ser fácil y directo, tanto en visibilidad como en tamaño. La tasa deberá ubicarse junto a la opción de inversión y en el lugar donde se informe el rendimiento del fondo, para que el usuario no tenga que buscarla en secciones secundarias o en documentos extensos.

Los fondos comunes de dinero, también conocidos como money market o de liquidez, invierten en instrumentos de renta fija de bajo riesgo y alta disponibilidad, como plazos fijos y cauciones bursátiles. Su valor de cuotaparte puede variar a diario según la evolución de las tasas y la composición de la cartera.

Por eso, la TNA a un año puede resultar una proyección poco representativa del rendimiento efectivo que el usuario obtiene en el corto plazo. La TNA a 7 días, en cambio, muestra el comportamiento reciente del fondo y permite comparar productos con un criterio uniforme y actualizado.

La medida alcanza a las entidades financieras que ofrecen cuentas remuneradas y a los proveedores de servicios de pago que administran cuentas de pago, incluidas las billeteras digitales. En la práctica, cubre a los bancos y a las fintech que utilizan fondos comunes de dinero para remunerar los saldos disponibles de sus usuarios.

Muchos clientes utilizan estos instrumentos sin identificarlos como una inversión. Al abrir una cuenta remunerada en un banco o en una billetera, sus saldos pueden quedar invertidos en un fondo de liquidez, con el objetivo de que el dinero no pierda valor mientras permanece depositado.

Desde el Banco Central explicaron que la iniciativa busca estandarizar la información para que los rendimientos sean realmente comparables entre los distintos fondos y proveedores. La intención es facilitar la toma de decisiones de inversión de usuarios e inversores.

Hasta ahora, las entidades podían comunicar el rendimiento con criterios diferentes, lo que dificultaba evaluar qué producto convenía más. Con la obligación de usar la TNA a 7 días, neta de comisiones, el contraste entre billeteras, bancos y fondos será más transparente.

La Comunicación "A" 8497 no modifica la rentabilidad de los fondos ni obliga a las entidades a pagar una tasa determinada. Lo que cambia es la obligación de comunicar el rendimiento con un indicador común, actualizado y comparable.