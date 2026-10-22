El dólar MEP, el dólar CCL y el dólar tarjeta experimentaron nuevas subas. El dólar mayorista, por su parte, concluyó la jornada sin cambios
22.10.2026 • 15:15hs • Economía
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Dólar blue sigue a $1.565 este jueves 22 de octubre y financieros cierran en alza
El dólar blue (o informal) se consigue a $1.565,00 en el microcentro porteño.
El dólar oficial (o minorista) avanzó $3,61 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda cotizado a $1.549,76.
Por otro lado, el dólar cripto sube 0,90%, a $1.646,89.
"El dólar vuelve a mostrar presión y el riesgo país supera nuevamente los 700 puntos", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.
Y agrega: "La jornada cambiaria de este jueves muestra un renovado movimiento alcista de los dólares financieros".
"Sin embargo, la señal más relevante no proviene exclusivamente del mercado cambiario. El riesgo país vuelve a ubicarse por encima de los 700 puntos básicos, reflejando las dificultades que todavía enfrenta la Argentina para consolidar una reducción sostenida de su prima de riesgo", apunta.
El dólar blue se consigue a $1.565 en el microcentro porteño
Según Trovato, "la combinación de un CCL que se aproxima a los $1.650 y un riesgo país nuevamente por encima de los 700 puntos obliga a prestar atención a la evolución de las expectativas financieras".
Y subraya: "el equilibrio fiscal es una condición necesaria, pero no suficiente para recuperar la confianza. La acumulación de reservas, la capacidad de refinanciar los vencimientos de deuda y la recuperación de la actividad económica siguen siendo variables determinantes".
"Por ahora, el mercado continúa diferenciando entre la estabilidad nominal y la sostenibilidad financiera de mediano plazo", completa.
El dólar blue baja $5: qué pasó con los "otros" dólares
El dólar MEP ascendió $9, a $1.556,36.
El dólar contado con liquidación (CCL) ganó $17,22, a $1.647,94.
El denominado dólar tarjeta -para compras en el exterior-, avanzó $6,50, a $2.0015,00.
En tanto, el dólar mayorista concluyó sin cambios, a $1.527.