El dólar MEP, el dólar CCL y el dólar tarjeta experimentaron nuevas subas. El dólar mayorista, por su parte, concluyó la jornada sin cambios

El dólar contado con liquidación ascendió a $1.647,94, presionando las expectativas ante la necesidad de acumular reservas y recuperar la actividad.

El riesgo país de Argentina vuelve a superar los 700 puntos básicos, reflejando las dificultades persistentes para consolidar la confianza del mercado.

El dólar blue cotiza a $1.565 en el microcentro mientras los dólares financieros muestran un renovado movimiento alcista en la jornada cambiaria.

El dólar blue (o informal) se consigue a $1.565,00 en el microcentro porteño.

El dólar oficial (o minorista) avanzó $3,61 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda cotizado a $1.549,76.

Por otro lado, el dólar cripto sube 0,90%, a $1.646,89.

"El dólar vuelve a mostrar presión y el riesgo país supera nuevamente los 700 puntos", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.

Y agrega: "La jornada cambiaria de este jueves muestra un renovado movimiento alcista de los dólares financieros".

"Sin embargo, la señal más relevante no proviene exclusivamente del mercado cambiario. El riesgo país vuelve a ubicarse por encima de los 700 puntos básicos, reflejando las dificultades que todavía enfrenta la Argentina para consolidar una reducción sostenida de su prima de riesgo", apunta.